Jean St-Gelais siégera au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec

QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a entériné la recommandation du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en nommant M. Jean St-Gelais à titre d'administrateur indépendant. L'expérience de M. St-Gelais en tant que haut gestionnaire, notamment pour La Capitale, l'Autorité des marchés financiers, Revenu Québec et le ministère des Finances, et comme président de conseils d'administration dont ceux de Beneva, de l'Université Laval et d'Investissement Québec, sera un atout pour la Caisse. M. St-Gelais quittera le conseil d'administration d'Investissement Québec lors de son entrée en fonction au conseil d'administration de la Caisse.

Citation :

« Sur recommandation du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le gouvernement a procédé à la nomination de M. Jean St-Gelais comme membre indépendant du conseil. La nomination de M. St-Gelais s'inscrit dans un processus de transition à la présidence, considérant le départ de M. Robert Tessier au terme de son mandat de président du conseil d'administration le 24 octobre 2021. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Renseignements: Source : Fanny Beaudry-Campeau, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 222-6782