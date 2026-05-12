Jean-Paul Mouradian célèbre 30 ans d'excellence et dévoile JPM 2.0

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Après trois décennies à bâtir un réseau solide de partenaires, de clients prestigieux et d'événements d'envergure, Jean-Paul Mouradian souligne aujourd'hui une étape charnière de sa carrière et en profite pour dévoiler la nouvelle structure de son agence, JPM.

La soirée du 3 juin à l'Hôtel W Montréal marquera un jalon important dans le parcours de cet entrepreneur visionnaire. Président de JPM, Jean-Paul Mouradian a su laisser son empreinte dans l'industrie événementielle, médiatique et du marketing grâce à une approche audacieuse et structurée.

Au cours des 12 premières années de sa carrière, il a dirigé des entités telles que Soundbeat Radio, Soundbeat Media et Soundbeat Records, spécialisées en production musicale, développement d'artistes et création de contenu. Ces initiatives ont contribué activement à la mise en valeur de talents émergents et à l'essor de la scène artistique et du nightlife montréalais.

Aujourd'hui, JPM Marketing Solutions Inc. est reconnue comme une agence de référence en commandites et partenariats, de développement d'affaires et de production événementielle. Parmi ses réalisations spectaculaires et ses collaborations marquantes avec ses partenaires, notons:

Le Festival Grand Prix sur Crescent qui rassemble plus de 550 000 festivaliers par édition depuis plus de 25 ans;





Le Festival Villa Paradizo ayant attiré plus de 140 000 festivaliers au cours de chacune de ses cinq éditions;





Toyfest, avec plus de 13 000 billets vendus, s'imposa comme un rendez-vous festif et familial incontournable;





Le bal philanthropique de la Cité Interdite tenu à l'occasion du centenaire de l'Hôpital Chinois de Montréal, réunissant plus de 1 000 convives;





EQCO - Évolution du Québec en Construction ayant accueilli plus de 800 professionnels et 350 entreprises participantes;





Le Festival Un Goût des Caraïbes, évènement culturel rassemblant plus de 240 000 festivaliers annuellement;





La zone Fuzion Latine, au cœur du Festival Un Goût des Caraïbes, un ajout distinctif pour une seconde édition cet été.





Le Maxim Grand Prix Party, l'un des événements les plus exclusifs lors du weekend de la course à Montréal.





Les seules soirées mode sur invitation seulement des festivités du Grand Prix présentées au Palma.





Des galas de boxe d'envergure avec New Era Sports & Entertainment, incluant notamment un championnat du monde à la Place Bell ainsi que le prochain affrontement entre Jean Pascal et Francis Lafrenière, le 27 juin prochain pour un titre international.

Avec JPM 2.0, l'agence propose désormais une offre complète 360° : marketing stratégique, gestion des réseaux sociaux, communications et relations publiques, production et logistique événementielle, billetterie, services traiteur, ainsi que la participation de Jean-Paul Mouradian à titre de conférencier lors d'événements corporatifs.

Reconnu pour sa capacité à attirer et fidéliser des partenaires de premier plan, Jean-Paul Mouradian mise sur une approche où le marketing devient un investissement stratégique, axé sur la performance et la pérennité des collaborations.

Parallèlement, il est également à la tête de Covico Construction Inc., une entreprise familiale spécialisée dans la construction de chaînes commerciales, démontrant son expertise en gestion de projets et en développement d'affaires.

La soirée du 3 juin réunira une communauté influente composée de leaders des milieux des affaires, du marketing, des médias, de la philanthropie, de l'entrepreneuriat et du divertissement. Une occasion privilégiée de réseauter et de découvrir les prochaines ambitions de Jean-Paul Mouradian, de son équipe et de JPM 2.0. Plus qu'un nouveau départ : une nouvelle dimension.

https://www.marketingjpm.com

SOURCE Jean-Paul Mouradian

Relations de presse: Felipe del Pozo, (514) 616-4713, [email protected]