JEAN-NICOLAS VERREAULT DEVIENT AMBASSADEUR DE LA 2e CLASSE

Un allié important pour l'apprentissage en harmonie avec le développement.

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que La 2e Classe accueille le comédien Jean-Nicolas Verreault dans ses rangs à titre d'ambassadeur officiel, une marque de reconnaissance significative pour l'entreprise dont la mission est d'accompagner et de soutenir chaque apprenant dans son parcours éducatif en offrant une diversité d'occasions d'apprentissage de haute qualité.

Dans un contexte où les difficultés d'apprentissage chez les élèves québécois ne cessent d'augmenter, l'arrivée de Jean-Nicolas Verreault à titre d'ambassadeur s'inscrit dans la volonté de sensibiliser le public aux différentes avenues qui existent pour soutenir les élèves dans leur parcours scolaire.

« Derrière chaque élève qui rencontre des défis à l'école, il y a une famille qui se demande comment l'accompagner », affirme Christine-Amélie Roberge, vice-présidente et cofondatrice de La 2e Classe. « Notre ambition avec Jean-Nicolas comme ambassadeur, c'est de montrer qu'il existe une panoplie de façons d'apprendre, et surtout d'apprendre à son propre rythme. »

Pour Jean-Nicolas Verreault, devenir ambassadeur officiel de La 2e Classe est d'abord et avant tout une affaire personnelle. « J'ai trois filles qui ont chacune leurs propres défis d'apprentissage. Quand on est parent et qu'on accompagne ses enfants à travers ça, c'est facile de se sentir perdu et de ne pas savoir vers quelles ressources se tourner », explique-t-il. « Dès qu'elles ont commencé à faire l'enseignement à domicile avec La 2e Classe, on a vu une différence dans leur réussite et leur motivation. C'était clair pour moi que je voulais contribuer à faire rayonner leur mission pour que d'autres familles puissent vivre la même expérience. »



Au fil des ans, La 2e Classe s'est taillé une place de choix dans le cœur de milliers de familles québécoises grâce à l'accompagnement humain qu'elle offre aux élèves qui ont recours à ses services, qu'il s'agisse de tutorat, de préparation aux examens du ministère ou encore d'enseignement à domicile.

« Aujourd'hui, ce qu'on dit aux parents et à leurs enfants, c'est qu'il existe des solutions adaptées à leurs besoins et qu'on est là pour les aider. L'apprentissage et la réussite, ça se fait en équipe, » conclut Christine-Amélie Roberge.

À propos de La 2e Classe

La 2e Classe est une organisation québécoise spécialisée en accompagnement éducatif offrant des services de tutorat, de préparation aux examens du ministère et d'enseignement à domicile. Sa mission est d'accompagner chaque apprenant dans son parcours scolaire en proposant des occasions d'apprentissage de grande qualité, adaptées à ses besoins et à son rythme. La 2e Classe vise à se positionner parmi les leaders en matière de soutien scolaire et de développement des compétences académiques au Québec.

SOURCE La 2e Classe

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