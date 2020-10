Jean-Marie entre en scène pour communiquer les risques de la fumée de cannabis pour la santé pulmonaire

Une campagne mise sur pied par la Fondation santé pulmonaire et financée par Santé Canada afin de sensibiliser les jeunes adultes en ligne, là où on observe chez eux une tendance à la consommation excessive. La campagne vise également à encourager les jeunes à tenir compte des risques et des effets dommageables qu'entraîne l'habitude de fumer du cannabis pour la santé pulmonaire.

TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - La Fondation santé pulmonaire a lancé la deuxième mouture de « Jean-Marie », une initiative d'éducation de santé publique sur le cannabis inspirée des bandes dessinées de superhéros.

Mettant en scène une série de vidéos humoristiques partagées sur les plateformes numériques, la campagne de Jean-Marie, entamée tout d'abord l'année passée, a été créée pour sensibiliser les Canadiens aux risques pour la santé pulmonaire associés à l'inhalation de la fumée de cannabis. Jean-Marie est maintenant de retour pour rappeler aux Canadiens la présence bien réelle de ces risques en s'adressant à eux là où ils ont déjà tendance à s'adonner à une consommation excessive, c'est-à-dire en ligne.

Dans le présent contexte qui impose des restrictions liées à la pandémie, des recherches montrent que de nombreux Canadiens adoptent des comportements excessifs en ligne, notamment en ce qui a trait au visionnement de contenu de vidéos en continui,ii.

D'autres recherches démontrent également que la consommation de cannabis de nombreux Canadiens a augmenté durant la pandémieiii. La situation est particulièrement préoccupante puisque de nombreux jeunes adultes au Canada ne sont toujours pas conscients des risques pour la santé pulmonaire liés à l'habitude de fumer du cannabisiv.

Voilà pourquoi Jean-Marie fera son apparition sur les écrans des jeunes Canadiens au moment précis où ceux-ci sont en proie aux comportements excessifs en ligne. Au moyen d'une série d'échanges humoristiques, notre héros les encouragera à en apprendre davantage sur les répercussions liées à l'inhalation fréquente de la fumée de cannabis. Les Canadiens seront dirigés vers le site jeanmariesuperheros.ca, où ils pourront accéder à des ressources éducatives afin d'en apprendre davantage sur le sujet.

« Il était important pour nous de réfléchir à la manière dont Jean-Marie pouvait continuer à toucher de façon significative les jeunes adultes canadiens. La pandémie que nous traversons tous a certainement contribué à approfondir cette réflexion », a déclaré George Habib, président et chef de la direction de la Fondation santé pulmonaire. « En établissant par la voie d'interactions légères et amusantes un lien avec les jeunes canadiens en ligne, nous espérons les encourager d'une façon naturelle, mais percutante, à en apprendre davantage sur les effets que la fumée de cannabis peut avoir sur leurs poumons. »

À propos de Jean-Marie

Financée par Santé Canada, la campagne de Jean-Marie est une initiative d'éducation de santé publique qui s'inspire des bandes dessinées de superhéros et se destine aux Canadiens de 18 à 25 ans. Cette initiative est menée dans le cadre des efforts continus déployés en vue de mettre en œuvre à l'échelle nationale des projets d'intérêt collectif de sensibilisation aux effets du cannabis sur la santé. Jean-Marie illustre son incapacité à « sauver le monde » en raison des symptômes causés par son habitude de fumer du cannabis.

Un sondage national sur le cannabis mené par Léger pour le compte de la Fondation santé pulmonaire a révélé que l'inhalation de fumée est la forme de consommation du cannabis la plus répandue chez les Canadiens âgés de 18 à 25 ans (87 %) et que 64 % d'entre eux souhaiteraient en savoir davantage à propos des effets sur leurs poumonsv. Les études démontrent qu'une consommation importante et prolongée de fumée de cannabis peut entraîner une bronchite chronique et une aggravation des symptômes de maladies pulmonaires chroniques, y compris la toux, l'expectoration excessive, la respiration sifflante et le déclin de la fonction respiratoirevi.

Il est essentiel de placer la santé pulmonaire au cœur des priorités pour prévenir les problèmes de santé futurs. Les Canadiens sont encouragés à visiter jeanmariesuperheros.ca pour suivre les (més)aventures de Jean-Marie et en apprendre davantage sur les effets de la fumée de cannabis sur la santé pulmonaire.

À propos de la Fondation santé pulmonaire

La Fondation santé pulmonaire est le premier organisme de bienfaisance dans le domaine de la santé qui se consacre à l'amélioration de la santé pulmonaire. Elle adopte une approche intégrée unique visant à cerner et à combler les lacunes existantes au moyen d'investissements dans des recherches révolutionnaires, des programmes et des mesures de soutien instamment nécessaires, de l'apport de modifications aux politiques et aux pratiques et d'initiatives de sensibilisation à propos des problèmes pulmonaires qui touchent les Canadiens.

Pour en apprendre davantage sur la Fondation santé pulmonaire, visitez le site https://lunghealth.ca/.

