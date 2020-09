Jean-Marc Fournier devient président-directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec

« Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Marc Fournier au sein de la direction. Nous souhaitions agir rapidement afin de bien servir nos membres, faire face aux enjeux actuels et pour poursuivre notre mission, soit celle d'encourager l'intensification urbaine », mentionne Jean Laramée, président du conseil d'administration. « Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Carl Cloutier qui a mené avec succès divers dossiers de front dans une situation économique marquée par l'incertitude. Monsieur Cloutier continuera d'ailleurs d'agir comme conseiller stratégique principal pour l'IDU, comme il le fait depuis plus deux ans ».

Avant de se joindre à l'IDU, Jean-Marc Fournier était conseiller stratégique pour SYRUS. Auparavant, M. Fournier a occupé diverses fonctions du milieu politique pendant ses 25 années d'expérience. En 2018, il s'est retiré de ce domaine alors qu'il était député libéral de la circonscription de Saint-Laurent, leader parlementaire du gouvernement et ministre responsable des Relations canadiennes.

Participer à la relance économique du secteur immobilier

L'industrie immobilière subira sur plusieurs mois les effets profonds de la pandémie. Cette situation accentue des problématiques qui existaient déjà, entre autres, la crise du commerce de détail, l'exode de Montréal vers les banlieues, l'occupation des bureaux, la difficulté d'adapter l'offre de logements à la demande et la lourdeur fiscale à laquelle sont confrontés les propriétaires et les commerçants.

« Je suis très heureux de me joindre à l'IDU. Il n'y a pas de doute qu'il est plus que jamais nécessaire d'agir de façon concertée pour la relance économique et la vitalité des centres-urbains. Le secteur immobilier mérite une attention particulière à l'heure de la distanciation physique, de l'essor du télétravail et de celle du commerce électronique. Plus rien ne sera comme avant, nous avons besoin d'une collaboration nouvelle entre les acteurs privés et publics », indique Jean-Marc Fournier, nouvellement nommé président-directeur général.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

SOURCE Institut de développement urbain du Québec - IDU

Renseignements: Mylène Demers, [email protected], (514) 261-5840

Liens connexes

https://idu.quebec/