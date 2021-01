Jean Laurin quitte la présidence du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Après plus de dix ans à la tête du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal, son président Jean Laurin a annoncé qu'il quittera ses fonctions le 29 janvier 2021.

Président et chef de la direction de la firme Devencore, chef de file en conseil et courtage immobiliers au Canada, Monsieur Laurin a appuyé la direction de la Société dans une période de profonds changements au cours de laquelle la Maison symphonique a été érigée, le Quartier des spectacles s'est développé et la Place des Arts a entrepris des projets de modernisation de ses salles de spectacles, de son Esplanade et a vu à l'amorce du projet de transformation du Musée d'art contemporain.

Au cours de sa présidence, dont les derniers mois auront été marqués par la crise sanitaire mondiale, Jean Laurin a exercé son mandat en s'appuyant sur des valeurs de collaboration, d'ouverture et de transparence, travaillant avec acharnement à la relance du centre-ville de Montréal en collaboration avec les acteurs des milieux de la culture, du tourisme et des affaires.

« La décision de quitter ce poste n'a pas été facile, mais le moment était venu de le faire, a affirmé Jean Laurin. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de contribuer au renouveau et à la croissance de la Place des Arts, acteur incontournable du milieu culturel et cœur battant du centre-ville de Montréal. Je suis particulièrement fier du rapprochement réalisé entre la Place des Arts et la communauté qui s'est opéré grâce au développement d'initiatives porteuses dont certaines ont été menées avec le soutien de la Fondation de la Place des Arts et de ses donateurs que je remercie. Je tiens également à souligner la collaboration constante de nos partenaires, producteurs, organismes résidents, artistes et employés de la Place des Arts, qui permettent au public de vivre des expériences magiques et uniques en nos lieux. Au cours de mes mandats, j'ai eu le privilège d'être entouré d'administrateurs, de présidents-directeurs généraux et d'une équipe de direction engagés, attachés et dévoués à la mission et à la vision d'une Place des Arts rassembleuse, soutenant l'ensemble du milieu culturel et de son écosystème. ».

« Au cours de son mandat de plus de dix ans à la présidence du conseil d'administration de la Place des Arts, Jean a insufflé un dynamisme, une vision et un leadership indéniable. Je tiens, au nom des administrateurs et des employés, à souligner son dévouement, sa générosité, son écoute, son esprit de collaboration et son humanité dans l'exécution de ses fonctions. Il importe de souligner que pendant son mandat, la qualité de la gouvernance de la Société a été reconnue par l'Institut sur la gouvernance d'organisation privées et publics (IGOPP) qui lui a attribué la meilleure note dans le cadre de son rapport sur la gouvernance des plus grandes sociétés d'État québécoises en 2019. Je tiens également à le remercier pour son appui indéfectible à l'équipe de direction dans la réalisation des projets majeurs qui ont marqué son mandat », a déclaré la présidente-directrice générale de la Place des Arts, Madame Marie-Josée Desrochers.

Dans l'attente d'une nouvelle nomination à la présidence du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal par le gouvernement du Québec, l'intérim du poste sera assuré par le vice-président du conseil d'administration, Monsieur Éric Gosselin.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

