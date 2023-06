Jean-François Lévesque, nouveau PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS)

La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, l'un des plus importants regroupements d'affaires au Québec, annonce la nomination de Jean-François Lévesque à titre de président-directeur général pour contribuer activement au développement économique de la Rive-Sud.

LONGUEUIL, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est heureuse d'annoncer la nomination de Jean-François Lévesque au poste de président-directeur général (PDG). Cette nomination intervient après un processus de sélection rigoureux et marque une étape importante dans le positionnement de la Chambre comme un acteur de premier plan en matière de développement durable, économique et social au Québec.

Reconnu pour son leadership mobilisateur, Jean-François Lévesque a évolué et occupé des fonctions de direction dans l'industrie des services professionnels au cours des quatorze dernières années. Titulaire d'une maîtrise en Droit international et d'un baccalauréat en Études littéraires, il a agi au préalable au sein d'organismes de promotion des enjeux internationaux, après avoir passé une douzaine d'années dans le milieu de l'enseignement supérieur. Il compte sur un parcours professionnel diversifié et une solide expérience en matière de stratégie et de positionnement commercial, de relations publiques et gouvernementales, ainsi que dans la poursuite d'opportunités d'affaires structurantes.

Dossiers prioritaires

À titre de PDG, Jean-François Lévesque ira à la rencontre des membres et des partenaires, et dirigera les efforts de la CCIRS afin d'agir comme catalyseur de la croissance économique de la Rive-Sud de Montréal, en intervenant notamment sur les trois dossiers prioritaires suivants :

Développement des infrastructures et du transport : l'amélioration des infrastructures et des réseaux de transport est essentielle pour soutenir la croissance économique de la région. De concert avec le Comité Transport de la CCIRS, le nouveau PDG collaborera avec les parties prenantes locales, les trois paliers de gouvernements et les agences de transport pour promouvoir les investissements dans les infrastructures, réduire la congestion routière et renforcer les connexions entre les différents centres d'affaires de la région métropolitaine. La mise en service du Réseau express métropolitain (REM), l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, le développement du pôle aérospatial à l'aéroport YHU Montréal St-Hubert , l'élargissement des voies sur l'autoroute 30, les travaux de réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et l'inauguration en 2019 du Pont Samuel-De Champlain témoignent de l'effervescence de la Montérégie comme carrefour économique au Québec et au Canada .



Valorisation du commerce et du tourisme local : la Rive-Sud de Montréal regorge d'expériences commerciales et d'attraits touristiques uniques pour les visiteurs. Le nouveau PDG travaillera étroitement avec les acteurs du milieu, notamment Tourisme Montérégie, pour promouvoir les expériences uniques de la région et renforcer ainsi le positionnement et l'attractivité de la Montérégie comme point de rencontre incontournable au Québec. Il encouragera la collaboration et les synergies entre les différents acteurs locaux et les secteurs d'activités (commerçants, hôteliers, restaurateurs, prestataires de services touristiques, etc.), en mettant en valeur les attraits régionaux distinctifs et en soutenant les initiatives de développement touristique.



Promotion de l'innovation et des industries émergentes : la Rive-Sud de Montréal est un terreau fertile pour l'entreprenariat et la transformation économique. En collaboration avec les élus des dix villes qui se trouvent sur le territoire de la CCIRS, de Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) et de la MRC de Marguerite-D'Youville, le nouveau PDG travaillera avec les entreprises locales, les institutions académiques, les organismes de recherche, les bailleurs de fonds et les programmes d'accélération afin de promouvoir l'innovation, attirer des investissements et contribuer au rayonnement des grappes industrielles prioritaires de la Montérégie et de la grande région métropolitaine.

Citations

« La vision audacieuse, la diplomatie et l'engagement résolu de Jean-François envers le succès économique de la région apporteront une contribution significative à la CCIRS. Elles bénéficieront par le fait même à la communauté d'affaires locale, et plus largement à l'ensemble des acteurs socio-économiques qui s'intéressent aux opportunités dans la grande région où la Chambre intervient. La création du poste de PDG et du rôle officiel de porte-parole que jouera Jean-François marque une étape importante dans le positionnement de la Chambre comme un acteur de premier plan en matière de développement durable, économique et social au Québec. »

Isabelle Foisy, présidente du conseil d'administration

Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

« Je suis très enthousiaste d'aller à la rencontre de nos membres et de nos partenaires, de l'influence tangible que ces nouvelles fonctions auront dans le milieu des affaires, et de la multitude d'acteurs socio-économiques qu'elles permettent de rencontrer et d'appuyer. La perspective de contribuer au développement économique de la deuxième région en importance au Québec et d'être au cœur des grands projets qui s'y déploient en ce moment est emballante. »

Jean-François Lévesque, président-directeur général

Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

À propos de la CCIRS

L'un des plus importants regroupements d'affaires au Québec, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) regroupe, représente et met de l'avant plus de 700 entreprises de tous les secteurs d'activités. Grâce à sa vaste portée régionale sur un territoire-clé du Québec, elle est en mesure de prendre position, de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres et de l'ensemble de la communauté des affaires. Avec ses partenaires, elle contribue concrètement à la croissance économique de la seconde région administrative en importance dans la province.

La CCIRS prend position sur les grands enjeux, développe des partenariats, organise des événements et des occasions de maillage, et offre des services pour la réussite des entreprises qui œuvrent sur son territoire. Elle couvre 10 villes de la région de la Montérégie, soit Brossard, Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, Verchères, Contrecœur et Calixa-Lavallée.

La CCIRS est affiliée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

À propos de la Montérégie

Seconde région administrative en importance et l'une des plus dynamiques sur le plan économique, la Montérégie compte pour plus de 15 % du PIB du Québec. Elle abrite un éventail diversifié d'industries qui sont des piliers de son économie. De nombreux leaders de l'industrie manufacturière y opèrent et ont établi des usines et des centres de recherche et développement dans des secteurs de pointe tels que l'aérospatiale, l'automobile, les technologies et la santé. Le secteur des services joue également un rôle essentiel dans son économie, avec la croissance énergique et l'attractivité réputée de ses pôles de services professionnels, de l'éducation et du commerce de détail. Réputée pour ses vastes terres agricoles et des conditions climatiques favorables, la Montérégie accueille également plusieurs fleurons de l'industrie agricole et de la transformation agroalimentaire.

