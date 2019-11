Jean-François Chalifoux, nouveau président du Centre de développement en assurances et services financiers

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de leur dernière séance, les membres du conseil d'administration du Centre de développement en assurances et services financiers (CDASF), mieux connu sous le nom de « Puissance Onze - Québec Lévis », ont élu les principaux administrateurs de leur organisation.

Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance, a été élu président du regroupement. Il succède à Sylvain Fauchon (février 2018 à avril 2019) et Michel Laurin (mai à août 2019), qui ont précédemment occupé cette fonction.

Related Documents View PDF Fiche résumé Puissance Onze (Groupe CNW/Puissance Onze)

Denis Dubois , président et chef de l'exploitation, Desjardins Sécurité financière, a été nommé vice-président du comité exécutif du CDASF.

, président et chef de l'exploitation, Desjardins Sécurité financière, a été nommé du comité exécutif du CDASF. Martin Delage , vice-président exécutif, Assurance individuelle et services financiers de La Capitale, assurances et services financiers, a été élu au poste de secrétaire .

vice-président exécutif, Assurance individuelle et services financiers de La Capitale, assurances et services financiers, a été élu au poste de . Denis Ricard , président et chef de la direction de iA Groupe financier, a été élu au poste de trésorier.

« Les membres de Puissance Onze sont des acteurs de premier plan dans le développement social et économique de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. C'est ici où l'on retrouve le plus grand regroupement de sièges sociaux de compagnies d'assurances au Canada, » a souligné le nouveau président du CDASF, Jean-François Chalifoux.

« Industrie dynamique et innovante, qui fait une différence dans la vie des gens, le secteur de l'assurance emploie plus de 18 000 personnes dans la région, dont plus de 11 500 pour les compagnies membres de Puissance Onze. Cela représente 2,2 milliards de dollars versés sous forme de rémunération globale, » a ajouté M. Chalifoux.

Les compagnies membres de Puissance Onze sont fières d'offrir des défis stimulants dans des domaines extrêmement variés comme en gestion de la santé, en commercialisation, en indemnisation, en finances et comptabilité, en droit, en ressources humaines, en communications, en ventes et distribution, de même qu'en transformation numérique et en affaires électroniques.

Ces entreprises de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches s'entourent de gens talentueux pour assurer le développement des affaires partout au Canada, tant en assurances de personnes et en gestion du patrimoine qu'en assurances de dommages. Mentionnons que contrairement à la perception des gens, 65 % des employés des compagnies membres de Puissance Onze sont des femmes et elles représentent 58 % des gestionnaires.

M. Chalifoux a par ailleurs tenu à remercier Messieurs Fauchon et Laurin, présidents sortants, pour l'excellent travail réalisé au cours de leurs mandats respectifs.

Fondé en 2007 par les dirigeants des compagnies d'assurance ayant leur siège social à Québec et en Chaudière-Appalaches, le CDASF a une mission à trois volets : attirer une main-d'œuvre qualifiée dans ses entreprises membres, mieux faire connaître l'impact économique et social de l'industrie de l'assurance pour la grande région de Québec et la stabilité qu'elle procure à son économie et enfin, accroître le bilinguisme auprès des employés actuels et futurs afin de mieux desservir des clients de plus en plus nombreux dans l'ensemble du Canada.

Le Centre de développement en assurances et services financiers (CDASF)

Structure légère, le CDASF dispose d'une ressource permanente qui collabore avec les compagnies membres de Puissance Onze sur des dossiers communs, particulièrement en matière de ressources humaines et en communication.

Les compagnies d'assurances de la région Québec / Chaudière-Appalaches (2019)

Desjardins Assurances (Lévis)

Assurances de personnes et services financiers

Denis Dubois , président et chef de l'exploitation, Desjardins Sécurité financière

Assurances de personnes et services financiers , président et chef de l'exploitation, Desjardins Sécurité financière Desjardins Assurances (Lévis)

Assurances générales

À venir, Desjardins Groupe d'assurances générales

Assurances générales À venir, d'assurances générales iA Groupe financier (Québec)

Assurances de personnes et services financiers

Denis Ricard , président et chef de la direction, iA Groupe financier

Assurances de personnes et services financiers , président et chef de la direction, iA Groupe financier iA Groupe financier (Québec)

Assurances générales

François Blais, président, iA Assurance auto et habitation et Prysm assurances générales

Assurances générales François Blais, président, iA Assurance auto et habitation et Prysm assurances générales La Capitale groupe financier (Québec)

Assurances de personnes et services financiers

Martin Delage , vice-président exécutif - Assurance individuelle et services financiers

Assurances de personnes et services financiers , vice-président exécutif - Assurance individuelle et services financiers La Capitale groupe financier (Québec)

Assurances générales

Christian Fournier , premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, secteur

Assurance de dommages et de La Capitale assurances générales

Assurances générales , premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, secteur Assurance de dommages et de La Capitale assurances générales LEDOR Assurances (Lévis)

Assurances générales (Lévis - Chaudière-Appalaches)

Micheline Nadeau , présidente, secrétaire générale

Assurances générales (Lévis - Chaudière-Appalaches) , présidente, secrétaire générale Promutuel Assurance (Québec)

Assurances générales

Guy Lecours , chef des opérations

Assurances générales , chef des opérations SSQ Assurance (Québec)

Assurances de personnes et services financiers / Assurances générales

Jean-François Chalifoux, président-directeur général

SOURCE Puissance Onze

Renseignements: Daniel Roussel, directeur général, Centre de développement en assurances et services financiers (CDASF), Puissance Onze, 200, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6R2, Courriel : puissanceonze@outlook.com, Téléphone : 418 580-8706