Jean-François Blanchet est nommé directeur général des élections du Québec

QUÉBEC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Jean-François Blanchet a été nommé par l'Assemblée nationale à titre de directeur général des élections du Québec pour les sept prochaines années. Le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui. M. Blanchet remplacera Pierre Reid, qui occupait le poste depuis 2015.

Avant sa nomination, Jean-François Blanchet a occupé divers postes importants au sein d'Élections Québec, notamment en tant qu'adjoint au directeur général des élections et directeur des opérations électorales. Il travaille pour l'organisation depuis 1989, ce qui lui confère une expérience considérable et des connaissances approfondies au regard de la structure et des opérations d'Élections Québec. Cette expérience, la confiance exprimée envers lui par ses pairs et sa réputation professionnelle irréprochable font de lui un candidat idéal pour occuper ses nouvelles fonctions.

Citation :

« Jean-François Blanchet a fait ses preuves à maintes reprises durant sa carrière: il a la compétence nécessaire, l'expérience ainsi que l'expertise recherchées pour occuper cette importante fonction de directeur général des élections du Québec. Les citoyens du Québec peuvent être assurés que M. Blanchet est la personne toute désignée pour veiller à la conformité et à la rigueur des processus électoraux, qui sont les fondements de notre système démocratique. J'en profite pour remercier Pierre Reid de son travail au cours des sept dernières années comme directeur général des élections. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable

de la Laïcité

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques

Renseignements: Source : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, Tél. : 514 219-5193, [email protected] ; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]