Jean-Claude Poitras défile au Musée de la civilisation le temps d'un été

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Du 20 juin au 15 septembre, le Musée de la civilisation présente une exposition entièrement consacrée au travail de création et aux inspirations du grand créateur de mode québécois, Jean-Claude Poitras. Réalisée conjointement par le Musée de la civilisation et le Musée McCord, l'exposition Jean-Claude Poitras - mode et inspirations sera également présentée au Musée McCord du 24 octobre 2019 au 26 avril 2020.

La passion Jean-Claude Poitras

Dès son enfance, Jean-Claude Poitras est interpellé par les textures, le mouvement des tissus, leur nature et leur couleur. Cette attirance tactile et visuelle envers la matière s'est érigée en fil conducteur de sa vie professionnelle. L'instinct créatif de Poitras puise dans les réminiscences de l'enfance, les ambiances cinématographiques et l'exotisme de nouvelles textures aux coloris intenses. L'idée des formes et des matières surgit sous la pulsion d'une impression, d'une émotion vibrante, d'instants de passion inattendue qui touchent au cœur. Tout au long de sa carrière - des années 1970 aux années 2000 -, Jean-Claude Poitras influence la scène québécoise grâce à sa griffe distinctive et sa démarche intuitive et sensible. Sa vision de la mode, à l'écoute de ses émotions propres, lui fait connaître une voie jalonnée de succès et de moments marquants.

Dans cette exposition, le visiteur découvre les créations de Jean-Claude Poitras ainsi que ses univers d'inspiration à travers un parcours ponctué de vêtements, d'objets, de documents d'archives et de dispositifs multimédias. Campée dans une ambiance épurée, la présentation des collections se décline donc selon les trois grandes sources d'inspiration du créateur : la famille et la religion, les muses et le cinéma ainsi que les voyages. La première zone de l'exposition explore les créations rattachées aux souvenirs d'enfance de Poitras, à l'église et aux rituels catholiques, de même qu'à la jeunesse. La seconde zone met en lumière l'influence du cinéma sur le travail de Jean-Claude Poitras, mais aussi celle des personnalités publiques et de sa muse incontestée, Colette Chicoine. Enfin, la dernière zone, dédiée aux voyages du créateur, propose des pièces inspirées des cultures et traditions de grandes villes du monde.

L'étoffe d'un grand créateur

Célèbre créateur de mode québécois, Jean-Claude Poitras marque l'univers du prêt-à-porter au Québec et ailleurs au Canada. En s'associant à de nombreux manufacturiers, il crée plusieurs griffes à succès, dont Parenthèse, BOF!, Jean-Claude Poitras et Qui m'aime me suive. Au cours de sa carrière, ses créations lui valent de nombreux et prestigieux prix, dont le Fil d'or de Monte-Carlo, deux Griffes d'Or, le titre de membre de l'Ordre du Canada, le titre d'officier de l'Ordre national du Québec et celui de chevalier de l'Ordre de Montréal, ainsi que la Griffe d'Or Hommage. En plus de ses nombreux prix et distinctions, Jean-Claude Poitras se distingue également par ses diverses implications auprès d'institutions culturelles et de la communauté. Encore aujourd'hui, Jean-Claude Poitras est actif dans divers domaines, dont ceux du design, des communications, de l'enseignement et des arts visuels.

Citations :

« À l'avant-scène de la mode québécoise depuis le début des années 1970, Jean-Claude Poitras a su faire sa marque au Québec et ailleurs dans le monde par son savoir-faire exceptionnel et son originalité. Nous sommes ravis de présenter cette exposition, conjointement avec le Musée McCord, puisque nos deux institutions ont le privilège de conserver au sein de leurs collections plusieurs de ses créations empreintes de cette finesse et de cette élégance unique à sa signature. »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

« Cette exposition propose une immersion dans l'univers d'un créateur montréalais qui occupe une place de choix parmi les grands noms de la mode québécoise depuis bientôt 50 ans. Comme musée de la mode de Montréal, le Musée McCord est fier de mettre en lumière - de pair avec le Musée de la civilisation - le travail et les inspirations de Jean-Claude Poitras, une figure incontournable de notre histoire de la mode. »

Suzanne Sauvage, présidente et cheffe de la direction, Musée McCord

« Dans cette exposition, vous constaterez que la mode n'aura pas été que mon métier, mais le fil conducteur de ma vie. Tout au long de mes chemins de traverse, j'ai eu le bonheur d'avoir été bercé et guidé par mes muses et mes petites mains, les gens de l'ombre et ceux de la lumière, des coulisses aux podiums, hors des sentiers battus. Je me souviens aujourd'hui qu'au-delà des apparences, nos regards croisés et nos rêves complices ont su tisser une belle histoire, toujours inachevée. »

Jean-Claude Poitras, créateur de mode

Faits saillants :

L'exposition réunit près de 160 objets et documents d'archives issus des dons de Jean-Claude Poitras au Musée de la civilisation et au Musée McCord , effectués entre 2001 et 2017, soit :

au Musée de la civilisation et au Musée , effectués entre 2017, soit : 81 objets, dont 63 sont des vêtements;



76 documents d'archives (lettres, photographies, publicités, affiches, etc.);

Une sélection de ses plus belles créations provenant des collections des deux musées et de Jean-Claude Poitras a été réalisée en concertation pour cette exposition;

a été réalisée en concertation pour cette exposition; Des dispositifs multimédias et interactifs agrémentent le parcours de l'exposition. Parmi ceux-ci, notons des capsules audiovisuelles (dont des entrevues avec Jean-Claude Poitras ), des projections illustrant les grandes inspirations de M. Poitras, ainsi que des iPad diffusant du contenu supplémentaire à propos des collaborateurs du créateur.

L'exposition Jean-Claude Poitras - mode et inspirations est une réalisation conjointe du Musée de la civilisation et du Musée McCord. Elle est présentée au Musée de la civilisation du 20 juin au 15 septembre 2019, avec la collaboration du Fairmont Le Château Frontenac à titre d'hôtel officiel, puis au Musée McCord à Montréal du 24 octobre 2019 au 26 avril 2020.

Liens connexes :

