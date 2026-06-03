Je vote Pour Ensemble, redonnons du sens à chaque vote !

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Mouvement Démocratie Nouvelle soutenu par ses alliés de la Coalition pour une réforme électorale entreprend cette semaine sur les réseaux sociaux une campagne promotionnelle pré-électorale pour inciter les citoyens à mettre plus de pression sur les partis politiques afin qu'ils s'engagent à abandonner le vieux mode de scrutin britannique en faveur d'un système électoral proportionnel mixte avec listes régionales.

Sous le thème « Je vote Pour », le MDN invite la population à devenir le moteur de ce changement majeur et fondamental maintes fois promis par tous les partis politiques majeurs. « Ensemble, redonnons du sens à chaque vote » et puisque que « Le vote, c'est le pouvoir du peuple, faisons en sorte qu'il compte vraiment », énonce le message envoyé.

Pour Jean-Pierre Charbonneau, président du MDN et ancien membre de l'Assemblée nationale pendant 25 ans, « il faut en finir avec un vieux système électoral créé il y a cinq siècles dans un contexte élitiste et bipartisan ».

« Or, cette réalité appartient désormais au passé Aujourd'hui, les électrices et les électeurs québécois disposent d'un éventail beaucoup plus large de choix politiques. Cette diversité, bien qu'enrichissante, met en lumière les limites du système en place qui engendre des inégalités importantes dans la représentation parlementaire et dans la formation du gouvernement du Québec. »

La campagne du MDN se décline ainsi :

Je vote Pour - que chaque vote compte

une Assemblée nationale qui reflète réellement le vote des gens

des régions mieux représentées

une collaboration transpartisane qui produit de meilleures politiques

des politiques durables et mieux réfléchies

des actions pour le bien commun et le long terme

une représentation paritaire des femmes à l'Assemblée nationale

une réforme plus nécessaire que jamais

Pour voir en détails les messages et les argumentaires de la campagne « Je vote Pour » sur Facebook, Instagram et X, vous pouvez aller sur le site internet du MDN à l'adresse suivante :

https://democratie-nouvelle.qc.ca

SOURCE Mouvement Démocratie Nouvelle

Source : Catherine-Jennifer McDonald, 1(418)802-1505; Jean-Pierre Charbonneau, 1(514)973-4285