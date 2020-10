Je lis québécois! On fait de grands livres au Québec!

L'agence montréalaise Macadam a été sélectionnée par le regroupement afin d'élaborer un concept qui fait résonner les slogans : « On fait de grands livres au Québec! » et « Je lis québécois! », visant à engendrer un vif engouement pour la littérature et les écrivains.es d'ici! Sur un ton humoristique, ludique et coloré, le message est axé sur le livre québécois, un produit culturel « audacieux », « fascinant », « brillant », « hallucinant », qui peut à la fois toucher, surprendre, faire réfléchir ou émerveiller. Le choix du livre d'ici peut se faire en librairie, selon les besoins des la lecteurs.trices, qui est redirigé vers des sites commerciaux d'achats en ligne sur la page jelisquebecois.com .

Les conséquences de la pandémie sur le marché du livre sont à l'origine de cette initiative, dans un contexte où l'achat local est encouragé par le gouvernement afin de stimuler notre économie. Il n'empêche que, pendant le confinement, le livre est devenu un remède efficace à la morosité. Par cette campagne publicitaire, le regroupement désire rappeler à tous.tes la richesse de notre littérature, l'importance de soutenir la création québécoise et offrir aux lecteurs.trices la possibilité de partir à la rencontre de leurs écrivains.es favoris.tes en librairie.

« Notre gouvernement est heureux de soutenir, par son plan de relance économique du secteur culturel, cette campagne qui fait la promotion du livre d'ici. Dans le cadre de ce plan lancé en juin, une somme de 6,8 millions a été allouée à la SODEC pour bonifier les programmes existants destinés aux maisons d'édition et aux librairies agréées. Ajoutons que dans le cadre du plan de relance, un soutien de 6,5 millions a été attribué aux artistes et aux écrivains. Pour nous, il est primordial que les artisans de la chaîne du livre soient non seulement soutenus dans la poursuite de leurs activités en cette période de pandémie, mais également mis en valeur auprès des Québécoises et des Québécois. Je salue donc cette formidable initiative du regroupement et remercie la SODEC pour sa collaboration. Notre littérature contribue à forger cette identité dont nous sommes fiers, et il est important d'en promouvoir la richesse. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Également, le regroupement invite la population à ne pas rater les salons du livre virtuels, dont les programmations sont dynamiques, accessibles et réinventées en ces temps particuliers :

Salon du livre de Rimouski - Du 2 au 8 novembre 2020 - salondulivrederimouski.ca

Salon du livre de Montréal - Du 12 au 15 novembre 2020 - salondulivredemontreal.com

Kwahiatonhk : Salon du livre des Premières Nations - Du 25 au 29 novembre 2020 - kwahiatonhk.com

Toute l'industrie du livre se mobilise pour faire rayonner les livres d'ici et le matériel promotionnel est disponible pour tous.tes! Les outils publicitaires issus de la campagne « On fait de grands livres au Québec » et « Je lis québécois » peuvent être partagés sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes de diffusion.

Page Facebook : https://bit.ly/34uescc

Site Web : jelisquebecois.com

Publicités télévisuelles : https://bit.ly/2FYXCZo

Le Regroupement, composé de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), l'Association des libraires du Québec (ALQ), Archambault, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (COOPSCO), le réseau Les Libraires, Renaud-Bray, l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF), l'Association québécoise des Salons du livre du Québec (AQSL), a été créé dans l'objectif d'orchestrer une campagne promotionnelle visant à mettre en valeur le livre québécois dans les librairies d'ici.

SOURCE Association nationale des éditeurs de livres

Renseignements: Julie Rainville, chargée des communications et de la promotion, [email protected] - T: 514-273-8130 p.233 - C: 514-593-1443

Liens connexes

anel.qc.ca