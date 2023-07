JDM Technology Group Étend Son Portefeuille de Logiciels avec L'acquisition de Mobile-Punch

LÉVIS, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - JDM Technology Group, un groupe mondial de fournisseurs de logiciels de premier plan, a acquis Mobile-Punch, basé à Lévis au Québec. Mobile-Punch est une application mobile qui aide les entreprises de divers secteurs à gérer les feuilles de temps, les horaires de travail et les projets en temps réel. La transaction a été conclue le 30 juin après l'approbation des propriétaires, Jérôme Guay et Bryan Porter.

Avec plus de 35 000 utilisateurs quotidiens, l'application Mobile-Punch permet aux équipes de divers secteurs, notamment de la construction, de la sécurité, du nettoyage et de la réparation de générer des feuilles de temps, précises avec géolocalisation, de créer des horaires d'employés, et bien plus encore, sur n'importe quel appareil mobile.

« J'ai été propriétaire d'une entreprise de construction pendant de nombreuses années et je n'ai pas pu trouver une solution de gestion du temps simple et efficace que mon équipe pouvait utiliser, alors j'ai créé Mobile-Punch. Notre équipe cherche toujours à optimiser, innover et évoluer. Rejoindre JDM est la prochaine étape de cette évolution, et je pense que seul nous pouvions allez vite mais ensemble nous irons loin, ce sera donc un excellent choix pour notre entreprise, » a dit Jérôme Guay dans une déclaration sur la transaction.

JDM Technology Group est une entreprise privée et familiale, qui se concentre sur le long terme. Elle est reconnue pour créer des solutions logicielles exceptionnelles pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et des opérations. JDM a une stratégie éprouvée pour intégrer les entreprises acquises dans son infrastructure existante. Mobile-Punch continuera de fonctionner en tant qu'entreprise distincte sous sa propre marque. Guay et Porter resteront à la tête de l'entreprise dans leurs rôles de président et de vice-président, respectivement.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mobile-Punch dans la famille JDM, » a déclaré Jim McFarlane, chef de la direction de JDM Technology Group. « Nous avons toujours investi dans des technologies robustes et facile à utiliser qui aide nos clients à réussir. Mobile-Punch est un excellent ajout, et nous avons hâte de travailler avec Jérôme, Bryan et toute l'équipe pour construire sur leur fondation d'innovation, de croissance et d'intégrité. »

À propos de Mobile-Punch

Mobile-Punch est une application mobile qui aide les entreprises à gérer les feuilles de temps, les horaires de travail et les projets en temps réel. Disponible en français et en anglais, cette application permet aux équipes de générer des feuilles de temps, temps, précises avec géolocalisation, de créer des horaires d'employés, et bien plus encore, sur n'importe quel appareil mobile. Basé à Levis au Québec Mobile-Punch compte plus de 35 000 utilisateurs quotidiens dans le monde entier. Elle fournit des services aux entreprises de divers secteurs, notamment la construction, la sécurité, le nettoyage, la réparation, et bien d'autres.

À propos de JDM Technology Group

JDM Technology Group est une entreprise mondiale offrant des systèmes logiciels d'affaires pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et des opérations, avec plus de 180 000 utilisateurs répartis dans 40 pays sur 7 continents et employant plus de 575 employés. La philosophie fondamentale du groupe JDM Technology est un engagement à long terme envers le support et le service client, associé à la fourniture des meilleures solutions possibles aux clients. Les sociétés du groupe JDM Technology comprennent CavSoft, CSSP, CostCon, LEVESYS, Nimbus, Plusfactor, et Spearhead en Australie et en Nouvelle-Zélande; AerieHub, AllMax, Builder Software Tools, Computer Guidance Corporation, ConEst, Deneb, Explorer Software, EPAC, IndustrySmarts, JOBPOWER, Maestro Technologies, MicroMain, Mobile-Punch, MPulse Software, TeamWORKS, et Vision InfoSoft en Amérique du Nord; et Estimate, Integrity, RedSkyIT, Rendra, et Safran en Europe et au Moyen-Orient.

