Le pavillon du Canada de JD Worldwide est soutenu par l'Ambassade du Canada en Chine et met en valeur la culture distincte du pays et ses produits importés de première qualité.

À ce jour, près de 50 pays ont inauguré un pavillon national en ligne sur JD.com.

Le commerce électronique transfrontalier propulsé par les solutions de la chaîne d'approvisionnement de JD offre de nombreuses occasions aux marques du monde entier qui souhaitent explorer le marché chinois.

BEIJING, 28 mars 2023 /CNW/ - JD Worldwide, la filiale de commerce électronique transfrontalier de JD.com, a inauguré le 25 mars le « pavillon du Canada », une boutique phare en ligne sur sa plateforme soutenue par l'Ambassade du Canada à Beijing. Le pavillon présente une sélection d'importations canadiennes de première qualité aux consommateurs chinois, en misant sur l'aspect pratique de la livraison et des services à la clientèle incomparables de JD.

Ce pavillon présente une gamme de marques de renom, comme INNISKILLIN, Natural Factors, Nova Sea Atlantic, PURNATUR, SunRype et Zoie&Zane, qui offrent une sélection de produits de marque, dont du vin de glace, du sirop d'érable, du miel, des collations, des produits de nutrition, et des produits de beauté et de bien-être.

« J'espère que ce nouveau pavillon pour le commerce électronique transfrontalier nous permettra d'attirer de plus en plus de marques canadiennes en Chine et faire connaître davantage ce que le Canada a à offrir, a déclaré Jean-Christian Brillant, ministre (Commercial), Ambassade du Canada en Chine.

« Nous sommes ravis de nous associer à des marques canadiennes exceptionnelles et de présenter leurs principaux produits aux consommateurs chinois alors que la demande des consommateurs continue d'évoluer. Le pavillon servira d'accélérateur pour les marques émergentes, en leur offrant une plateforme permettant d'établir leur visibilité et de gagner la confiance des consommateurs locaux », a déclaré Luke Liu, directeur général de la division du développement des affaires de JD Worldwide.

JD.com a lancé le concept du « pavillon national » en 2014, avec la mission d'offrir une plateforme de magasinage en ligne inspirée d'une exposition mondiale qui permet aux consommateurs chinois d'accéder à des produits authentiques et de première qualité du monde entier, triés par pays et par région. À ce jour, le programme a permis à 46 pays de lancer des boutiques phares sur JD.com, avec l'appui de leurs ambassades ou associations commerciales respectives. Ce modèle unique offre aux clients une expérience de magasinage unique en son genre, leur permettant de découvrir les spécialités locales et les cultures distinctes de chaque pays grâce à une vaste gamme de produits, des domaines de l'électronique et de la mode à la beauté, à la nourriture, aux produits pour animaux de compagnie, et plus encore.

Le pavillon du Canada fonctionnera au moyen du commerce électronique transfrontalier, ce qui permettra aux commerçants de percer le marché chinois sans présence locale et de profiter d'avantages fiscaux et de procédures douanières simplifiées.

La chaîne d'approvisionnement transfrontalière intégrée de JD permet aux marques de réduire au minimum les changements manuels aux produits au cours du processus de vente et d'utiliser l'infrastructure logistique nationale de JD, y compris le transport frigorifique, pour faire en sorte que les produits importés parviennent aux consommateurs frais et à prix concurrentiel. Par exemple, les homards vivants récoltés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, peuvent être acheminés aux acheteurs chinois en moins de 17 h au moyen de la plateforme de commerce électronique transfrontalier de JD.

Selon les données douanières chinoises de 2022, les importations et les exportations transfrontalières en ligne ont presque décuplé au cours des cinq dernières années, les importations ayant augmenté de 4,9 % sur 12 mois pour atteindre 560 millions de yuans. Cette croissance met en évidence le rôle central du commerce électronique transfrontalier dans la promotion du commerce et dans la réponse aux demandes de plus en plus diversifiées des consommateurs chinois.

Les données sur les ventes de JD révèlent que les consommateurs qui vivent dans des villes de grande et de moyenne envergure demeurent les principaux acheteurs de produits importés, au moment où nous observons un engouement croissant au sein des marchés de grande et de moyenne envergure, alimenté par la commodité de la logistique complexe du commerce électronique et l'efficacité accrue de la chaîne d'approvisionnement en Chine. Ces facteurs créent de nombreuses possibilités de croissance que les marques du monde entier peuvent explorer et exploiter.

