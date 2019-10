JCSI annonce les lauréats du Prix des jeunes créateurs

NEW YORK, 17 octobre 2019 /CNW/ - JCS International a annoncé aujourd'hui les lauréats du Prix des jeunes créateurs JCSI 2019 (JCSI Young Creatives Award), trois courts métrages sélectionnés parmi 26 finalistes répondant au thème de cette année « Stand Up for Peace » (Debout pour la paix) : Next To Me (Philippines), It Starts Within (Albanie) et P.E.A.C.E. - A Spoken Word (Royaume-Uni).