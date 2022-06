MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - Jazz Pharmaceuticals plc vient d'annoncer l'entrée en vigueur d'une entente conclue avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), signalant l'inclusion de Vyxeos® (daunorubicine et cytarabine liposomales pour injection) dans la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à titre de médicament d'exception pour le traitement des adultes ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë secondaire à un traitement (LMA-t) ou de leucémie myéloïde aiguë avec caractéristiques myélodysplasiques (LMA-CM)1.

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer de la moelle osseuse et du sang qui évolue rapidement en l'absence de traitement2. La LMA-t et la LMA-CM font partie des sous-types de LMA à risque élevé3. La LMA-t est causée par des traitements antérieurs alors que dans le cas d'une LMA-CM, il y a certaines anomalies dans la moelle osseuse, la substance molle qui se trouve au centre des os1.

« Nous sommes ravis que la Régie de l'assurance maladie du Québec ait décidé en temps opportun d'inscrire Vyxeos à la liste de médicaments provinciale », de dire Paul Petrelli, directeur général de Jazz Pharmaceuticals Canada Inc. « En offrant aux personnes atteintes d'hémopathies rares ou complexes comme la LMA l'accès à des médicaments transformateurs, nous donnons suite à notre engagement envers les patients. »

La LMA, une maladie considérée rare, se présente chez environ 1100 personnes au Canada chaque année4. Bien que le nombre de cas de LMA continue à s'accroître5, le schéma thérapeutique pour les patients atteints d'une LMA à risque élevé est demeuré inchangé depuis des dizaines d'années6.

« Le besoin d'un meilleur traitement pour les cas de leucémie myéloïde aiguë à haut risque demeure non satisfait », fait remarquer Dre Julie Bergeron, oncologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. « Grâce à l'inscription de Vyxeos à la liste des médicaments remboursés, les patients québécois admissibles ont maintenant accès à un traitement qui pourrait augmenter leurs chances de survie. »

L'homologation de Vyxeos est fondée sur les résultats d'une étude de phase III menée auprès de 309 sujets âgés de 60 à 75 ans présentant un cas nouvellement diagnostiqué de LMA-t ou de LMA-CM1. Le critère d'évaluation principal de l'étude a été satisfait, car Vyxeos s'est avéré supérieur dans l'amélioration de la survie globale par rapport au traitement classique administré aux sujets témoins de l'étude1. La survie médiane dans le groupe Vyxeos a été de 9,6 mois par rapport à 6,0 mois dans le groupe ayant reçu le traitement classique1.

À propos de Vyxeos

Vyxeos (daunorubicine et cytarabine liposomales pour injection) est une option chimiothérapeutique indiquée pour le traitement des adultes ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë secondaire à un traitement (LMA-t) ou de leucémie myéloïde aiguë avec caractéristiques myélodysplasiques (LMA-CM)1. Vyxeos s'administre par perfusion intraveineuse sur une période de 90 minutes1.

Vyxeos fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antinéoplasiques » qui sont utilisés contre le cancer1. Il contient deux ingrédients médicinaux : la daunorubicine et la cytarabine1. Ces deux ingrédients médicinaux se trouvent à l'intérieur de minuscules particules appelées liposomes1. On pense que Vyxeos tue les cellules cancéreuses en les empêchant de croître et de se multiplier1. Le fait que les ingrédients médicinaux se trouvent dans des liposomes permet au médicament de rester plus longtemps dans l'organisme1. Cela permet aussi au médicament d'entrer plus facilement dans l'organisme et de tuer les cellules cancéreuses1.

Vyxeos est le fruit des travaux menés en Colombie-Britannique par l'équipe de recherche et développement chez Celator Pharmaceuticals, une filiale de Jazz Pharmaceuticals depuis 2016. Il s'agit du premier produit conçu avec la technologie CombiPlex® de Jazz Pharmaceuticals, qui permet de créer, d'évaluer rapidement et de fournir diverses associations médicamenteuses7.

Renseignements importants sur l'innocuité pour le Canada1

L'utilisation de Vyxeos est déconseillée chez les patients qui sont allergiques à la daunorubicine ou à la cytarabine, ou à tout autre ingrédient de ce médicament.

Vyxeos doit être prescrit et administré aux patients par des médecins spécialisés ayant de l'expérience dans l'utilisation de produits chimiothérapeutiques. Les effets secondaires les plus courants de Vyxeos sont les suivants : infection, neutropénie fébrile, éruptions cutanées, réactions transfusionnelles, troubles du sommeil, anxiété, délire, maux de tête, étourdissements, trouble visuel, cardiotoxicité (non liée au système de conduction), arythmies, douleurs thoraciques, hémorragie, hypotension, hypertension, dyspnée, toux, épanchement pleural, hypoxie, nausées, diarrhée/colite, mucosite, constipation, douleurs abdominales, diminution de l'appétit, vomissements, hémorroïdes, prurit, pétéchies, douleurs musculosquelettiques, insuffisance rénale, œdème, fatigue, frissons, pyrexie et réaction au cathéter, au dispositif ou au site d'injection.

La posologie de Vyxeos est différente de celle du chlorhydrate de daunorubicine pour injection, de la cytarabine pour injection, du citrate de daunorubicine liposomal pour injection et de la cytarabine liposomale pour injection. Votre professionnel de la santé s'assurera que vous recevez le bon médicament et la bonne dose avant de vous donner Vyxeos. Si vous croyez avoir reçu un médicament différent de celui que vous recevez d'habitude, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la version canadienne de la monographie de Vyxeos ici.

À propos de la LMA2

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un type rare de cancer du sang qui commence dans la moelle osseuse et le sang. Elle endommage l'ADN (matériel génétique) d'une cellule souche en cours de développement dans la moelle osseuse. C'est ce qu'on appelle une « mutation acquise ». Les cellules souches forment des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes). La cellule souche endommagée devient une cellule leucémique et se multiplie en milliards de cellules blastiques qui empêchent la production de cellules normales.

Par conséquent, le nombre de cellules sanguines saines (globules rouges, globules blancs et plaquettes) est habituellement inférieur à la normale et elles sont évincées par les cellules cancéreuses ou leucémiques. L'âge médian au moment du diagnostic est de 67 ans. Les symptômes peuvent comprendre, sans s'y limiter, une peau pâle, la présence d'ecchymoses sans cause apparente et une hypertrophie du foie ou de la rate. Dans la plupart des cas, la cause de la LMA n'est pas connue.

À propos de Jazz Pharmaceuticals plc

Jazz Pharmaceuticals plc est une entreprise biopharmaceutique mondiale ayant pour but d'innover pour transformer la vie des patients et de leur famille. Nous nous consacrons à la mise au point de médicaments qui changent la vie des personnes atteintes de maladies graves, pour lesquelles les options thérapeutiques sont souvent limitées ou inexistantes. Nous détenons un portefeuille diversifié de médicaments commercialisés et de produits candidats novateurs à divers stades de développement, dans les domaines des neurosciences et de l'oncologie. Nous explorons activement de nouvelles options pour les patients, notamment des traitements à base de nouveaux composés ou de petites molécules et issus de produits biologiques, et ce en recourant à la science des cannabinoïdes et à des technologies d'administration novatrices. Le siège social de Jazz est situé à Dublin, en Irlande. L'entreprise compte des employés dans le monde entier, et dessert des patients dans près de 75 pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.jazzpharmaceuticals.com et suivez @JazzPharma sur Twitter.

