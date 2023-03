MISSISSAUGA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ : JAZZ) a annoncé aujourd'hui que Vyxeos® (daunorubicine et cytarabine liposomales pour injection) est maintenant inclus dans huit autres listes provinciales de médicaments, y compris la Colombie-Britannique, l'Ontario, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador. Vyxeos est indiqué pour le traitement des adultes ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë secondaire à un traitement (LMA-t) ou de leucémie myéloïde aiguë avec caractéristiques myélodysplasiques (LMA-CM)1.

En plus des huit nouvelles inscriptions, Vyxeos est également remboursé publiquement au Québec, ce qui porte le total à neuf provinces, et permet à la majorité des Canadiens d'avoir accès à cette importante option de traitement.

« Comme la LMA est un cancer à évolution rapide et que de nombreux patients ne sont pas candidats à un traitement standard, l'accès à de nouvelles thérapies est essentiel, déclare le Dr Brian Leber, hématologue clinique au Centre des sciences de la santé de l'Université McMaster, à Hamilton, en Ontario. L'élargissement du remboursement de Vyxeos dans ces provinces constitue un jalon important pour les patients admissibles, car ils ont maintenant accès à une option de traitement qui peut prolonger leur survie. »

La LMA, un cancer de la moelle osseuse et du sang, progresse rapidement sans traitement. Les patients ayant reçu un diagnostic de LMA-t ou de LMA-CM présentent un très mauvais pronostic et ont les taux de survie les plus faibles de tous les sous-groupes de LMA2,3. Considérée comme une maladie rare, la LMA touche environ 1 100 Canadiens annuellement4.

« Nous sommes heureux de ces décisions supplémentaires de remboursement qui permettront à la majorité des patients de partout au pays d'avoir accès à Vyxeos, lequel a été découvert et mis au point ici même au Canada, ajoute Paul Petrelli, directeur général chez Jazz Phamaceuticals Canada Inc. Assurer le remboursement de médicaments qui changent la vie des personnes atteintes d'une maladie hématologique rare ou complexe, comme la LMA, témoigne de l'engagement continu de Jazz envers les patients canadiens et leurs familles. »

L'approbation de Vyxeos est fondée sur les résultats d'une étude de phase III sur 309 patients adultes, âgés de 60 à 75 ans, ayant récemment reçu un diagnostic LMA-t ou de LMA-CM. L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, car Vyxeos a démontré une prolongation supérieure de la survie globale par rapport au groupe de traitement classique actuel. La survie globale médiane dans le groupe de traitement par Vyxeos a été de 9,6 mois par rapport à 6 mois dans le groupe de traitement classique actuel1.

Vyxeos a reçu l'approbation de Santé Canada pour le traitement de la LMA-t et de la LMA-CM en avril 2021.

À propos de Vyxeos1

Vyxeos (daunorubicine et cytarabine liposomales pour injection) est une option de traitement par chimiothérapie indiqué tout spécialement pour le traitement des adultes ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë secondaire à un traitement (LMA-t) ou de leucémie myéloïde aiguë avec caractéristiques myélodysplasiques (LMA-CM). Vyxeos est administré par perfusion intraveineuse de 90 minutes.

Vyxeos fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antinéoplasiques » qui sont utilisés contre le cancer. Il contient deux ingrédients médicinaux, la daunorubicine et la cytarabine, qui se trouvent à l'intérieur de minuscules particules appelées liposomes. On pense que Vyxeos tue les cellules cancéreuses en les empêchant de croître et de se multiplier. Le fait que les ingrédients médicinaux se trouvent dans des liposomes permet au médicament de rester plus longtemps dans l'organisme. Cela permet aussi au médicament d'entrer plus facilement dans l'organisme et de tuer les cellules cancéreuses.

Vyxeos a fait l'objet de recherches et a été mis au point en Colombie-Britannique, au Canada, par l'entremise de Celator Pharmaceuticals, une filiale de Jazz Pharmaceuticals depuis 2016. Vyxeos est le premier produit mis au point à l'aide de la plateforme technologique CombiPlex® de Jazz Pharmaceuticals, qui permet de fournir la bonne proportion de médicaments au siège d'une tumeur pendant une période prolongée5.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la monographie de Vyxeos au Canada qui se trouve ici.

À propos de la LMA

La LMA est un type rare de cancer du sang qui commence dans la moelle osseuse et se caractérise par la croissance et la division incontrôlées de cellules myéloïdes anormales6,7,8. Les cellules de la LMA passent souvent rapidement de la moelle osseuse à la circulation sanguine, où elles peuvent se propager à d'autres parties du corps9. L'âge médian au diagnostic est de 72 ans et le pronostic de la LMA s'aggrave progressivement avec l'âge2,3. On observe également une tolérance réduite à la chimiothérapie intensive lorsque les patients vieillissent10. Les personnes atteintes de la LMA-t ou de la LMA-CM présentent certains des taux de survie les plus faibles de tous les types de LMA2,3.

À propos de CombiPlex

La technologie CombiPlex évalue des combinaisons de médicaments pour déterminer les rapports synergiques les plus efficaces qui optimisent l'activité antitumorale11. Elle associe ensuite cette combinaison avec un système d'administration à très petite échelle (de la taille de nanoparticules) qui peut être ciblé directement sur les tissus ou les cellules des tumeurs12. CombiPlex utilise deux plateformes exclusives de distribution à l'échelle nanométrique : les liposomes pour contrôler la libération et la diffusion de médicaments hydrosolubles et de médicaments hydrosolubles et liposolubles (amphipathiques), et les nanoparticules pour contrôler la libération et la diffusion de médicaments non hydrosolubles (hydrophobes)9.

À propos de Jazz Pharmaceuticals plc

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ : JAZZ) est une société biopharmaceutique mondiale dont le but est d'innover pour transformer la vie des patients et de leurs familles. Nous sommes déterminés à mettre au point des médicaments qui changent la vie des personnes atteintes de maladies graves, dont les options thérapeutiques sont souvent limitées ou inexistantes. Nous disposons d'un portefeuille diversifié de médicaments commercialisés et de nouveaux produits candidats, du stade précoce au stade avancé du développement, en neurosciences et en oncologie. Dans ces domaines thérapeutiques, nous déterminons de nouvelles options pour les patients en explorant activement les petites molécules et les médicaments biologiques, à l'aide de technologies d'administration innovatrices et de la science des cannabinoïdes. Jazz a son siège social à Dublin, en Irlande, et compte des employés dans le monde entier, servant des patients dans près de 75 pays. Veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/ pour plus de renseignements.

