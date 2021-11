Jazz Pharmaceuticals annonce la disponibilité commerciale au Canada de Zepzelca(MC)(lurbinectédine), le premier nouveau traitement depuis plus d'une décennie pour le cancer du poumon à petites cellules au stade III ou métastatique

DUBLIN, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ) et son partenaire PharmaMar ont annoncé la disponibilité commerciale de ZepzelcaMC (lurbinectédine) après avoir reçu l'approbation conditionnelle de Santé Canada en septembre 2021. Pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (CPPC) de stade III ou métastatique ayant progressé pendant ou après un traitement à base de platine, Zepzelca est le premier traitement approuvé pour cette indication depuis plus d'une décennie.1

Le cancer du poumon est le cancer le plus couramment diagnostiqué et la principale cause de décès par cancer au Canada.2 Le CPPC est la forme de cancer du poumon la plus agressive.3 Il représente un lourd fardeau pour le système de santé, avec plus de 4 000 cas par année au Canada, et représente environ 13 % de tous les cas de cancers du poumon. Bien que les patients puissent d'abord répondre à la chimiothérapie traditionnelle, ils vivent souvent une récurrence agressive qui peut ne pas s'améliorer avec le traitement.4 Le taux général de survie à cinq ans chez les personnes atteintes de CPPC est de 7 %.5

« Il s'agit d'une étape importante pour les personnes qui ont un cancer du poumon à petites cellules récurrent et cela démontre une fois de plus l'engagement de Jazz à mettre au point des médicaments qui sauvent des vies pour les personnes dont les options demeurent limitées. Nous sommes fiers de présenter ce nouveau traitement significatif aux patients du Canada », déclare Paul Petrelli, directeur général, Jazz Pharmaceuticals Canada Inc.

L'approbation conditionnelle de Zepzelca par Santé Canada était fondée sur le taux de réponse global et la durée de la réponse.1 L'étude de confirmation de phase III débutera plus tard cette année.

« Le pronostic du cancer du poumon à petites cellules est mauvais et il s'agit d'une maladie difficile à traiter. Pour les nombreux patients qui vivent une progression de la maladie après un premier essai de chimiothérapie, les options disponibles pour gérer leur état sont limitées. La disponibilité de Zepzelca est un ajout essentiel à l'arsenal thérapeutique de deuxième intention. Je suis heureux que les patients disposent maintenant d'une nouvelle option de traitement qui peut améliorer les résultats dans ce contexte de maladie », déclare le Dr Normand Blais, oncologue médical au Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

« Les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules recevant un traitement de deuxième intention et leur famille ont été laissées de côté depuis beaucoup trop longtemps. La disponibilité de Zepzelca au Canada constitue une nouvelle option formidable. Cette option donne de l'espoir aux patients et à leur famille -- de l'espoir pour plus de temps, de l'espoir pour une autre célébration familiale, de l'espoir pour une autre étreinte -- et cet espoir est non négligeable. Comme le temps presse pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules, nous demandons aux intervenants de financer rapidement ce traitement pour ceux qui ne peuvent pas attendre », déclare Shem Singh, directeur général, Cancer pulmonaire Canada.

L'approbation conditionnelle de Zepzelca par Santé Canada est fondée sur les résultats d'une étude ouverte multicentrique de phase II comportant un seul groupe (étude B-005). L'étude a porté sur 105 patients atteints de CPPC ayant reçu 3,2 mg/m2 de Zepzelca, administré sous forme de perfusion intraveineuse de 60 minutes répétée tous les 21 jours (un cycle).1 Les données obtenues par les chercheurs montrent que Zepzelca avait un taux de réponse global de 35 % et une durée de réponse médiane de 5,3 mois chez les patients qui avaient un CPPC récurrent, selon l'évaluation de l'investigateur.1

À propos de ZepzelcaMC (lurbinectédine)

Zepzelca est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un CPPC de stade III ou métastatique ayant progressé pendant ou après un traitement à base de platine.1 Zepzelca agit en empêchant les cellules cancéreuses de croître et de se propager à d'autres parties du corps. Zepzelca réduit également la capacité d'autres cellules à soutenir la croissance des cellules cancéreuses. Cela contribue à freiner la croissance des cellules cancéreuses. La dose de Zepzelca recommandée est de 3,2 mg/m2 par perfusion intraveineuse pendant 60 minutes, répétée tous les 21 jours jusqu'à ce que la maladie progresse ou que la toxicité soit inacceptable.

Les effets indésirables les plus fréquents (plus de 20 %) signalés (toutes catégories confondues) comprenaient la fatigue (77 %), la nausée (37 %), la neutropénie (33 %), la diminution de l'appétit (33 %), les douleurs musculo-squelettiques (31 %), la dyspnée (31 %), la constipation (31 %), l'infection des voies respiratoires (26 %), les vomissements (22 %), la diarrhée (20 %) et la toux (20 %).1

Pour de plus amples renseignements, consultez la monographie de produit Zepzelca au Canada qui se trouve ici.

À propos du CPPC

Le cancer du poumon à petites cellules est un cancer du poumon à croissance rapide qui se développe dans les tissus pulmonaires.6 Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic, le cancer s'est généralement répandu (métastasé) à l'extérieur des poumons. Ce cancer est également plus susceptible que d'autres types de cancer du poumon de réapparaître après le traitement. Le cancer du poumon à petites cellules est parfois, mais rarement, appelé cancer des cellules d'avoine parce que les petites cellules ovales ressemblent à des grains d'avoine au microscope. Les personnes avec ou sans antécédents de tabagisme sont toutes susceptibles de développer un cancer du poumon. Cependant, le cancer du poumon à petites cellules se développe presque toujours chez les personnes qui ont de longs antécédents de tabagisme.

À propos de Jazz Pharmaceuticals plc

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ : JAZZ) est une entreprise biopharmaceutique mondiale dont le but est d'innover pour transformer la vie des patients et de leurs familles. Nous sommes déterminés à mettre au point des médicaments qui changent la vie des personnes atteintes de maladies graves, pour lesquelles les options de traitement sont souvent limitées ou inexistantes. Nous détenons un portefeuille diversifié de médicaments commercialisés et de produits candidats novateurs, allant des premières aux dernières étapes du développement, dans les domaines des neurosciences et de l'oncologie. Dans ces domaines thérapeutiques, nous repérons de nouvelles options pour les patients, en explorant des traitements à base de petites molécules et issus des produits biologiques, et ce, par la science des cannabinoïdes et des technologies d'administration novatrices. Le siège social de Jazz est situé à Dublin, en Irlande. L'entreprise compte des employés dans le monde entier, et dessert des patients dans près de 75 pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.jazzpharmaceuticals.com et suivez @JazzPharma sur Twitter.

À propos de PharmaMar

PharmaMar est une société biopharmaceutique axée sur la recherche et le développement de nouveaux traitements oncologiques, dont la mission est d'améliorer les résultats de santé des patients atteints de maladies graves grâce à des médicaments innovants. L'entreprise tire son inspiration de la mer, se fonde sur la science et s'engage envers les patients atteints de maladies graves afin d'améliorer leur vie en leur fournissant des médicaments novateurs. PharmaMar entend rester le leader mondial de la découverte, du développement et de l'innovation en médecine marine.

PharmaMar a développé et commercialise désormais Yondelis® en Europe par elle-même, ainsi que ZepzelcaMC (lurbinectédine) aux États-Unis et Aplidin® (plitidepsine) en Australie avec différents partenaires. En outre, elle dispose d'un vaste éventail de médicaments candidats et d'un solide programme de recherche et développement en oncologie. PharmaMar élabore d'autres programmes au stade clinique pour plusieurs types de cancers solides : lurbinectédine et PM14. PharmaMar détient des filiales en Allemagne, en Italie, en France, en Suisse, en Belgique, en Autriche et aux États-Unis, et son siège social se situe à Madrid, en Espagne. PharmaMar est également propriétaire à part entière d'autres entreprises : GENOMICA, une entreprise de diagnostic moléculaire et Sylentis, qui se consacre à la recherche d'applications thérapeutiques du silençage de l'expression génique (interférence d'ARN). Pour obtenir de plus amples renseignements sur PharmaMar, consultez le site www.pharmamar.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations liées aux attentes de Jazz Pharmaceuticals concernant le moment des études de confirmation de Zepzelca au Canada, sa capacité de répondre à un besoin non satisfait et son incidence sur les personnes atteintes de CPPC; et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les plans, les objectifs, les estimations, les attentes et les intentions actuels de Jazz Pharmaceuticals et comportent des risques et des incertitudes importants. Les résultats réels et le moment des événements pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de ces risques et incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter : les risques liés à l'échec ou aux retards dans le lancement ou la réalisation réussie d'essais cliniques et l'évaluation des patients, comme ceux que l'entreprise subit, et devrait continuer à subir, en raison des effets de la pandémie de COVID-19 et les autres risques et incertitudes affectant Jazz Pharmaceuticals.

Personne-ressource pour les médias : Kristin Bhavnani, Chef des communications d'entreprise mondiales, Jazz Pharmaceuticals plc; Personne-ressource pour les investisseurs de Jazz : Andrea N. Flynn, Ph. D., Vice-présidente et responsable des relations avec les investisseurs, Jazz Pharmaceuticals plc