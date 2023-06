JASMIN ROY ENTREPREND UNE ACTION EN DIFFAMATION CONTRE JEAN-FRANÇOIS ROBILLARD, LES ADMISTRATRICES DE DIS SON NOM ET LEURS AVOCATS

MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Jasmin Roy annonce qu'il ira de l'avant avec une action en diffamation contre Jean-François Robillard, les administratrices de Dis son nom, Delphine Bergeron, Emmy Guilbault et leur avocate, Me Virginie Dufresne-Lemire, du cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats, ainsi que Eli San.

L'action en diffamation était déjà en préparation depuis la décision de la Cour suprême du Canada du 25 mai 2023, qui rejetait la demande d'appel visant à conserver l'anonymat de Jasmin Roy dans le cadre de la poursuite en diffamation qu'il prévoyait intenter.

Jasmin Roy déplore avoir appris, dans un article du journal Le Devoir, qu'il serait apparemment poursuivi avant d'avoir été lui-même signifié, comme c'est la norme. Le média a donc reçu une copie de la procédure avant même qu'elle soit signifiée au principal intéressé et à son avocate.

« Mon client nie catégoriquement les allégations reprochées puisqu'il affirme ne pas connaître Jean-François Robillard, a expliqué Me Josée Therrien. Mon client a confiance que les faits seront rétablis juridiquement dans une salle de cour, et non sur la place publique. »

« C'est justement pour éviter une telle médiatisation que j'avais demandé que mon nom demeure anonyme pour poursuivre en diffamation, a ajouté Jasmin Roy. Depuis 2021, je souhaite poursuivre en diffamation, tout en protégeant ma réputation et celle de la Fondation que j'ai fondée. Je rappelle que j'ai créé cette fondation parce que j'ai été victime d'agression sexuelle et que je souhaitais contribuer à de meilleures habitudes relationnelles et émotionnelles au sein de notre société. Aujourd'hui, je confirme que je vais intenter l'action en diffamation qui était déjà en préparation. Mon souhait, maintenant, est de poursuivre mes activités normalement pendant que mon avocate et moi rétablirons les faits devant une cour de justice. J'ai reçu beaucoup de mots d'encouragement depuis une semaine et j'en suis très reconnaissant. »

Jasmin Roy a confiance que le système de justice rétablira les faits et que la vérité sera dévoilée. Aucune entrevue ne sera accordée à ce sujet pour l'instant.

SOURCE Jasmin Roy

Renseignements: Contact média : Raphaël Rochette, [email protected], 514 923-9092