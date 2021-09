Cette relation stratégique permettra aux clients canadiens admissibles de Jarislowsky Fraser d'accéder aux marchés des placements privés

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Jarislowsky, Fraser Limitée (« Jarislowsky Fraser »), l'un des principaux gestionnaires de placements institutionnels et privés au Canada, et HarbourVest Partners (« HarbourVest »), une firme indépendante spécialisée dans les placements privés à l'échelle globale, ont annoncé aujourd'hui une relation stratégique exclusive, permettant aux clients canadiens admissibles de Jarislowsky Fraser d'avoir accès à une nouvelle solution de capital-investissement.

Jarislowsky Fraser a le plaisir d'annoncer qu'elle commencera à offrir l'accès à une stratégie mondiale de capital-investissement à ses investisseurs institutionnels et sa clientèle très fortunée admissibles au Canada.

« Dans l'environnement de marché actuel, la pertinence des placements privés dans l'allocation d'actifs des portefeuilles est croissante. Nous sommes ravis de nous associer à HarbourVest -- une firme qui partage la philosophie de longue date de Jarislowsky Fraser en matière de qualité et de gestion des placements -- afin d'offrir une solution de capital-investissement annuelle clé en main à nos clients admissibles », a déclaré Maxime Ménard, président et chef de la direction de Jarislowsky Fraser. « Cette solution de capital-investissement offre aux investisseurs institutionnels et aux individus très fortunés axés sur la préservation du patrimoine multigénérationnel un produit innovant dans un environnement de taux bas et s'ajoute à la large gamme de solutions d'investissement pour nos clients. »

« Jarislowsky Fraser est un gestionnaire d'actifs très respecté, qui s'est engagé à offrir à ses clients un accès aux placements privés », a déclaré John Toomey, directeur général de HarbourVest Partners. « Cette relation combine l'expertise et la plateforme mondiale de HarbourVest en matière de placements privés avec un gestionnaire de placement axé sur l'offre de solutions pour répondre aux objectifs d'investissement de ses clients. Notre philosophie de longue date qui consiste à placer les clients au centre de ce que nous faisons ainsi que notre engagement envers la qualité et la gestion des investissements s'alignent bien avec Jarislowsky Fraser, et nous sommes impatients de travailler avec leur équipe afin d'élargir l'accès aux placements privés à leurs clients admissibles. »

Jarislowsky Fraser et HarbourVest partagent la conviction que l'investissement responsable fait partie intégrante de la recherche de rendements à long terme pour leurs clients. Ils partagent également une philosophie qui intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement, une priorité absolue pour les investisseurs canadiens.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

À propos de Jarislowsky, Fraser Limitée

Fondée en 1955 en tant que cabinet de recherche, Jarislowsky Fraser gère aujourd'hui les portefeuilles de fonds de pension, de fondations et de fonds de dotation, d'organisations autochtones, de sociétés et de particuliers au Canada et à l'étranger, ce qui représente plus de 60,7 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. Sa philosophie d'investissement s'appuie sur des principes conservateurs éprouvés et sur plus de 60 ans de recherche fondamentale. L'histoire et la culture de Jarislowsky Fraser sont ancrées dans la gestion des investissements, qui s'exprime par une adhésion à l'investissement de qualité, un horizon d'investissement à long terme et l'avancement de la bonne gouvernance et de l'investissement durable.

À propos de HarbourVest

HarbourVest est un spécialiste indépendant et mondial de l'investissement sur les marchés privés, avec plus de 35 ans d'expérience et plus de 80,8 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, au 30 juin 2021. La puissante plateforme mondiale de la société offre aux clients des opportunités d'investissement dans le capital-investissement, le crédit privé et les actifs réels par le biais d'investissements dans des fonds primaires, d'investissements secondaires et de co-investissements directs, dans des fonds mixtes ou des comptes gérés séparément. HarbourVest compte plus de 700 employés, dont plus de 150 professionnels de l'investissement en Asie, en Europe et sur le continent américain. Cette équipe mondiale a engagé plus de 46 milliards de dollars américains dans des fonds nouvellement constitués, réalisé plus de 29 milliards de dollars américains d'achats secondaires et investi plus de 21 milliards de dollars américains directement dans des sociétés d'exploitation. En s'associant avec HarbourVest, les clients ont accès à des solutions personnalisées, à des relations de longue date et à des informations utiles.

