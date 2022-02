Lors de vos déambulations, observez, explorez, analysez expérimentez… Soyez curieux et curieuses! Vous serez amené.e.s à compléter des expériences grâce à votre carte d'accès; et vos observations vous permettront de créer la plante la plus étrange, la plus curieuse et la plus éblouissante de toutes à la fin du parcours.

Une expérience ludique et interactive à ne pas manquer, dans un univers à l'allure steampunk. Une belle occasion de se dépayser, d'initier les enfants à la botanique et de voir les plantes sous un tout autre jour.

La Presse, partenaire de l'événement Jardin de l'étrange.

JARDIN DE L'ÉTRANGE Du 24 février au 24 avril | Pour tous et toutes Jardin botanique de Montréal - Du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h - Ouvert le lundi 28 février (relâche scolaire) et 18 avril (Pâques) Pour réserver vos billets : espacepourlavie.ca/billetterie Le passeport vaccinal et une pièce d'identité avec photo sont obligatoires pour tous les visiteurs et toutes les visiteuses de 13 ans et plus. Veuillez noter que les serres sont en capacité réduite (50 %) jusqu'à nouvel ordre.

Offrez-vous nos musées !

Le nouveau Passeport Espace pour la vie permet un accès illimité pendant un an dans nos cinq musées : Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio Tinto Alcan. Dès la réouverture de l'Insectarium, il sera possible de le visiter avec le passeport.

En format numérique et à prix abordable, le passeport offre plusieurs avantages aux détenteurs et détentrices. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiant.e.s et les passionné.e.s de nature.

