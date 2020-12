OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Janice Abbott au Conseil d'administration de la SCHL pour une période de trois ans.

Nommée pour la première fois au Conseil d'administration en 2017, Mme Abbott a présidé le Comité sur le logement abordable du Conseil d'administration, qui a pour mandat d'aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités de surveillance des activités de la SCHL en matière de logement afin d'assurer la mise en œuvre et l'exécution efficaces du mandat de la Société en matière de logement, y compris la Stratégie nationale sur le logement.

Mme Abbott siège également aux Comité de gouvernance et au Comité de la haute direction du Conseil d'administration. Visitez schl.ca pour consulter sa biographie complète.

Citations :

« J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement du mandat de Janice au Conseil d'administration de la SCHL. Sa passion, son expérience et ses connaissances ont joué un rôle déterminant dans le travail de notre gouvernement visant à rendre le logement abordable pour tous les Canadiens. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Je suis très heureux que Janice continue de faire partie de notre Conseil d'administration. Elle a une expérience directe de la production de logements pour les personnes les plus directement touchées par l'inabordabilité et l'exclusion dans leur collectivité. Janice a une incidence énorme sur la gouvernance et l'orientation générales de la SCHL et nous a aidés à déterminer comment mieux servir les Canadiens à l'avenir, tout en respectant nos importants engagements. » - Derek Ballantyne, président, Conseil d'administration de la SCHL

