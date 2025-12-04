Un investissement unique du géant de la négociation quantitative indique un changement dans la façon dont les systèmes complexes seront testés.

TYSONS CORNER, Virginie, 4 décembre 2025 /CNW/ -- Antithesis a annoncé aujourd'hui une ronde de financement de série A de 105 millions de dollars dirigée par Jane Street, la société de négociation quantitative mondiale axée sur la technologie, connue pour construire certains des systèmes logiciels les plus avancés au monde. L'investissement souligne l'émergence d'Antithesis en tant qu'infrastructure essentielle pour les entreprises exploitant des systèmes complexes d'informatique répartie. Jane Street est à la fois un investisseur et une client d'Antithesis.

Parmi les autres investisseurs, mentionnons Amplify Venture Partners, Spark Capital, Tamarack Global, First In Ventures, Teamworthy Ventures, Hyperion Capital, et des particuliers comme Patrick Collison, Dwarkesh Patel et Sholto Douglas, ainsi que d'autres investisseurs nouveaux et de longue date. Le capital sera utilisé pour accélérer l'innovation des produits d'Antithesis et étendre ses activités de mise en marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les systèmes logiciels sont devenus plus complexes, et comme l'IA accélère le volume de code produit, les tests traditionnels ne peuvent pas suivre le rythme. Aujourd'hui, la plupart des entreprises se fient encore à des tests basés sur des exemples (qu'ils soient rédigés par des ingénieurs ou par l'IA). Ces méthodes cernent les problèmes en surface, mais ne peuvent pas exposer de façon fiable les comportements émergents et profonds qui causent des pannes, la corruption des données et des défaillances de système en cascade.

Antithesis remplace ces méthodes par des tests de simulation déterministes : l'exécution d'une simulation entièrement automatisée et massivement parallèle du système en cours de validation qui comprime des mois de comportement de production en heures. La plateforme explore les cas problématiques, injecte des défaillances courantes, valide l'exactitude et reproduit parfaitement toute défaillance afin que les ingénieurs puissent résoudre les problèmes avec une rapidité et une confiance sans précédent.

« Aujourd'hui, les logiciels sont à la base de tout, et comme les systèmes deviennent plus complexes et distribués, le monde a besoin d'un nouveau modèle d'essai qui garantit l'exactitude », a déclaré Will Wilson, chef de la direction d'Antithesis. « Grâce à ce financement, nous élargissons l'infrastructure qui rend la fiabilité non seulement réalisable, mais aussi attendue, tout comme nous nous attendons à ce que les feux de circulation fonctionnent chaque fois. Nos clients ont déjà démontré que les systèmes validés de façon déterministe expédient plus rapidement, sans rupture, et gagnent une confiance plus grande. »

« Jane Street exploite certains des systèmes d'informatique répartie les plus exigeants au monde, et Antithesis nous a aidés à découvrir des problèmes qu'aucune autre méthode de test ne pouvait trouver », a déclaré Doug Patti, ingénieur à Jane Street. « La barre est très haute pour la technologie sur laquelle nous comptons et encore plus haute pour les entreprises dans lesquelles nous choisissons d'investir. Bien que nous menions rarement de ronde de financement précoce, Antithesis a quelques années d'avance sur les autres technologies, et nous croyons que les tests de simulation déterministes deviendront la norme dans l'ensemble des industries. »

Impacts sur le client dans les domaines de la finance, de l'IA, de la chaîne de blocs et de l'infrastructure de donnée

Antithesis est déjà utilisé par des entreprises dont les systèmes ne peuvent pas connaître de défaillances :

Jane Street dépend d'Antithesis pour valider des systèmes complexes d'informatique répartie qui sont essentiels à l'exploitation de ses activités de négociation mondiales.

Ethereum a utilisé Antithesis pour simuler son réseau mondial dans des conditions extrêmes avant la fusion, mettant au jour des problèmes critiques qui auraient pu compromettre la transition historique vers un consensus de preuve d'enjeu.

MongoDB utilise Antithesis pour tester rigoureusement les composants de base de données de sa plateforme, ce qui aide les ingénieurs à cerner les problèmes subtils avant qu'ils soient exposés aux clients.

Ces exemples témoignent d'une clientèle en croissance rapide dans les domaines de la finance, des plateformes d'infrastructure et des entreprises qui construisent des systèmes d'IA avancés. Antithesis a augmenté ses revenus de plus de 12 fois au cours des deux dernières années et poursuit sa croissance rapide.

Utilisation du produit

Antithesis utilisera ce nouveau financement pour :

Élargir ses équipes d'ingénierie afin de renforcer son moteur de simulation déterministe

Améliorer les renseignements et l'autonomie de la plateforme

Bâtir une organisation de vente et de marketing de calibre mondial

Étendre ses activités de mise en marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie

Améliorer la disponibilité grâce aux canaux infonuagiques, y compris l'AWS Marketplace

À propos d'Antithesis

Antithesis est une méthode fondamentalement novatrice de valider le bon fonctionnement d'un logiciel avant son lancement. L'entreprise effectue une simulation entièrement déterministe et massivement parallèle qui met à l'essai des années de production réelle en quelques heures. Antithesis explore intelligemment les confins de votre code de base, en introduisant stratégiquement des défaillances communes pour s'assurer que le système se comporte toujours comme prévu. La plateforme reproduit parfaitement tout bogue qu'elle trouve dans son environnement unique en son genre pour favoriser un débogage rapide. L'entreprise est établie dans le nord de la Virginie, a été fondée en 2018 et est sortie de l'ombre en 2024. Pour en savoir plus, visitez le https://antithesis.com/.

À propos de Jane Street

Jane Street est une société mondiale de négociation et d'investissement axée sur la technologie. Fondée en 2000, l'entreprise adopte une approche axée sur la recherche et offre une expertise en matière de négociation quantitative aux marchés du monde entier, avec plus de 3 000 employés dans les bureaux de New York, Londres, Hong Kong, Singapour et Amsterdam. Pour en savoir plus, visitez le www.janestreet.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836754/Antithesis_Logo.jpg

SOURCE Antithesis

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]