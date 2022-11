MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde tristesse qu'En Piste, regroupement national des arts du cirque, annonce le décès de Jan Rok Achard. Ce pionnier en arts du cirque, au parcours exceptionnel, s'est éteint aujourd'hui, le 30 novembre à Montréal, à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie.

Jan Rok Achard est le cofondateur d'En Piste, premier et unique regroupement en arts du cirque au Canada, officiellement incorporé en 1997, qui compte aujourd'hui près de 600 membres. Cofondateur de la TOHU, Cité des arts du cirque, il a dirigé l'École nationale de cirque, les tournées pour les Jeunes Comédiens du Théâtre du Nouveau Monde et les productions en théâtre du Collège Lionel-Groulx où il a occupé plusieurs fonctions. C'est également lui qui a mis sur pied la première édition de La Trac, une table de concertation pour discuter de la situation du cirque au Canada. Grand passionné des arts de la scène, il a par ailleurs agi à titre de consultant pour de nombreuses institutions artistiques et gouvernementales, parmi lesquelles les directions des affaires internationales du ministère de la Culture et des Communications du Québec, territoires Europe et Amérique latine, le Cirque du Soleil, Les 7 doigts de la main, la Place des Arts, l'École nationale de théâtre, où il a fait ses études en production.

Son expertise et son influence dépassent largement nos frontières. Des pays nordiques aux terres australes, en passant par l'Argentine et la Palestine, il a poursuivi sa carrière comme éminence grise, notamment à titre de cofondateur de la Fédération mondiale des écoles de cirque et président de la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles, et comme consultant en création et en développement d'entreprises artistiques et culturelles pour une multitude de projets au sein d'une dizaine de pays à l'étranger.

En juin 2022, alors qu'il recevait l'insigne de Compagnon des arts et des lettres du Québec, Jan Rok Achard rappelait l'importance de s'unir pour devenir une force mobilisatrice. Le travail de concertation et de réflexion de ce visionnaire, considéré comme le penseur et l'architecte du développement des arts du cirque, a assurément contribué à la reconnaissance du cirque contemporain.

HOMMAGE

Un hommage sera rendu à Jan Rok Achard, au Studio de la compagnie Les 7 doigts de la main, le dimanche 11 décembre. Parents, ami·e·s, et collègues sont invité·e·s à s'y présenter dès 13 h 30. La cérémonie et les prises de parole débuteront à 15 h 30. Rendez- vous au 2111, boul. Saint-Laurent (angle Sherbrooke), Montréal.

