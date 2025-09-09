MELBOURNE, Australie, 10 septembre 2025 /CNW/ - Lors de la 14e édition du Congrès mondial des chambres de commerce à Melbourne, Jan Lambrechts, fondateur et directeur général mondial d'Epitome Global, a prononcé un discours captivant devant plus de 1 500 participants venus de plus de 100 pays, parmi lesquels des chefs d'entreprise et des responsables gouvernementaux. Dans son discours, M. Lambrechts a souligné l'urgence d'adopter une IA éthique et d'améliorer l'adaptabilité de la main-d'œuvre afin de favoriser la résilience des économies. La présence mondiale d'Epitome Global est désormais renforcée par le partenariat stratégique de distribution conclu avec RGH Global. Ensemble, les deux entreprises transforment l'optimisation de la main-d'œuvre pour les entreprises et les gouvernements dans les régions EMOA et Asie-Pacifique.

Jan Lambrechts (deuxième à partir de la gauche), fondateur et directeur général mondial d'Epitome Global, souligne l'urgence d'adopter une IA éthique et de réinventer la main-d'œuvre lors de la 14e édition du Congrès mondial des chambres de commerce à Melbourne. Jan Lambrechts (à gauche), fondateur et directeur général mondial d'Epitome Global, avec Justin Madgwick (à droite), cofondateur et chef de la direction mondial de RGH Global.

Aborder le débat sur l'emploi

M. Lambrechts a dissipé les mythes sur l'emploi liés à l'IA : « Il est absolument faux de dire que l'IA nous vole nos emplois. En réalité, de nouveaux métiers liés à l'IA, tels que ceux d'ingénieur ou de prompteur, voient rapidement le jour. » Il a souligné que « les personnes qui acquièrent des compétences en IA prospéreront, tandis que celles qui ne le font pas risquent d'être laissées pour compte. Lorsqu'elle est utilisée de manière responsable, l'IA offre la possibilité d'accroître la liberté, la créativité et la motivation au travail. » La réinvention proactive de la main-d'œuvre, grâce à des investissements dans la reconversion professionnelle, reste essentielle pour garantir la pertinence des économies dans un monde en pleine mutation.

Éliminer les obstacles à l'adoption de l'IA

Le message central de M. Lambrechts portait sur la nécessité de surmonter les obstacles mondiaux à l'adoption d'une IA responsable. Il a cité les retards dans les achats, la nécessité pour les chambres de commerce de devenir des centres d'information sur la main-d'œuvre et les risques liés à la dépendance vis-à-vis des plateformes étrangères, ce qui menace la souveraineté nationale en matière de données et le contrôle de la main-d'œuvre. M. Lambrechts a appelé à mettre en œuvre des réformes urgentes afin que les progrès technologiques se traduisent par des avantages concrets pour la main-d'œuvre. Paul Guerra, chef de la direction de la Chambre de commerce de Victoria et président du congrès, a salué la vision de M. Lambrechts, la qualifiant de plan d'action essentiel pour les chambres de commerce qui cherchent à renforcer leur résilience et à se préparer pour l'avenir.

Feuille de route pour une innovation responsable

M. Lambrechts a présenté une feuille de route comprenant :

Des cycles rapides de validation de principe (30 à 90 jours) grâce à des partenariats sectoriels.

De nouveaux modèles de rémunération pour les chambres de commerce afin de monétiser les informations sur la main-d'œuvre et les prévisions en matière de compétences, permettant ainsi une croissance durable et axée sur les communautés.

La création de groupes de travail gouvernementaux flexibles en matière d'IA, agissant à la vitesse du secteur privé pour harmoniser les politiques.

Avec l'évolution de la réglementation mondiale dans le domaine de l'IA, en particulier dans l'Union européenne et en Corée du Sud, M. Lambrechts a souligné que : « L'IA doit rester éthique, inclusive et autonomisante. L'avenir appartient à ceux qui s'adaptent et adoptent ces principes. »

Le rôle intégré de RGH Global

En collaborant avec RGH Global en tant que distributeur stratégique, Epitome Global tire parti du vaste réseau de RGH en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et dans les Amériques pour accélérer l'impact concret des solutions d'optimisation de l'IA. Justin Madgwick, cofondateur et chef de la direction mondial de RGH, a déclaré : « La plateforme d'optimisation de la main-d'œuvre de RGH représente l'avenir du recrutement, là où la technologie soutient et améliore les capacités humaines. Notre partenariat avec Epitome nous permet de concrétiser cette vision à l'échelle mondiale d'une manière à la fois éthique et axée sur les objectifs. » Ce partenariat reflète notre optimisme quant à l'expansion mondiale de la plateforme d'Epitome, qui offre une innovation fiable en matière d'IA et un impact économique durable.

À propos de Jan Lambrechts

Jan Lambrechts est un entrepreneur en série qui possède 20 ans d'expérience internationale dans la direction de plateformes d'IA qui transforment les données sur la main-d'œuvre en informations stratégiques. En tant que directeur général d'Epitome Global, il est le moteur de la réinvention et de la croissance de l'organisation.

À propos de Justin Madgwick

Justin Madgwick est un entrepreneur chevronné dans le domaine du recrutement, avec plus de 30 ans d'expérience dans la création d'entreprises d'optimisation de la main-d'œuvre. En tant que cofondateur et chef de la direction mondiale de RGH Global, il dirige l'expansion de l'entreprise et son partenariat avec Epitome afin de fournir des solutions éthiques et axées sur l'IA en matière de talents à l'échelle mondiale.

À propos d'Epitome Global

Epitome Global, distribué stratégiquement par RGH Global, est une société d'optimisation de la main-d'œuvre axée sur l'IA qui fournit aux entreprises et aux gouvernements des informations exploitables sur les talents grâce à la psychométrie, à la science des données et à des informations en temps réel sur le marché du travail. Ses solutions holistiques de mise en correspondance, d'engagement et de performance sont fournies à grande échelle grâce à la vaste présence de RGH.

