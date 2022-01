JAMP et Alvotech annoncent l'approbation au Canada de SIMLANDI (MC), un biosimilaire à haute concentration de Humira®, donnant ainsi accès à des versions qui n'étaient auparavant pas offertes au Canada

Santé Canada a statué que le SIMLANDIMC en versions de 40 mg/0,4 ml et de 80 mg/0,8 ml n'est pas assujetti à l'échéance de sursis prévue par la loi, ouvrant ainsi la voie à son lancement sur le marché canadien.

Les formulations à haute concentration qui n'étaient auparavant pas offertes au Canada représentent 80 % des produits utilisés sur le marché américain.

REYKJAVIK, Islande et BOUCHERVILLE, QC, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Alvotech Holdings S.A. (« Alvotech »), une société pharmaceutique internationale uniquement axée sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour des patients partout dans le monde, et JAMP Pharma Group (« JAMP Pharma »), une société pharmaceutique canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal, ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé une autorisation de mise en marché à JAMP Pharma pour un biosimilaire à haute concentration de Humira® (adalimumab) développé par Alvotech. Le médicament biosimilaire AVT02 (adalimumab 100 mg/ml dans les versions de 40 mg/0,4 ml et de 80 mg/0,8 ml) sera commercialisé sous le nom SIMLANDI au Canada dans le cadre d'une entente de commercialisation exclusive avec JAMP Pharma.

SIMLANDI est le premier produit biosimilaire approuvé provenant de la collaboration entre Alvotech et JAMP.

Santé Canada a également avisé JAMP Pharma que les versions de 40 mg/0,4 ml et de 80 mg/0,8 ml de SIMLANDIMC ne sont pas assujetties à l'échéance de sursis de 24 mois, conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) parce que Corporation AbbVie, l'entreprise qui met en marché Humira, a décidé de ne pas offrir les versions à haute concentration aux patients canadiens. JAMP a donc reçu des avis de conformité pour ces versions de SIMLANDI et peut maintenant les lancer au Canada.

« Nous sommes très fiers d'être la première entreprise canadienne à offrir cette option à valeur ajoutée à un coût nettement moindre que Humira », a déclaré Louis Pilon, PDG de JAMP Pharma Group. « SIMLANDI donnera accès aux Canadiens à une formulation à haute concentration et sans citrate de l'adalimumab dont l'usage est très répandu en Europe et aux États-Unis. »

« Nous offrirons également une dose unique de 80 mg/0,8 ml aux patients canadiens qui réduira de 50 % le nombre d'injections initiales chez les patients qui le requièrent », a indiqué Bruno Mäder, président et chef de l'exploitation de JAMP Pharma Group.

« Les capacités de développement et de fabrication de biosimilaires d'Alvotech combinées à la connaissance du marché de JAMP placent les deux entreprises dans une position avantageuse pour aider les patients canadiens », a affirmé Robert Wessman, fondateur et président du conseil d'Alvotech.

Mark Levick, PDG d'Alvotech a ajouté : « Nous sommes ravis de l'approbation de Santé Canada qui met en lumière l'approche mondiale d'Alvotech et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec JAMP. »

SIMLANDI est un biosimilaire à haute concentration sans citrate de Humira qui est utilisé dans le traitement des troubles inflammatoires. L'adalimumab inhibe le facteur de nécrose tumorale, une protéine produite par le corps qui peut causer de l'inflammation. Le Humira a enregistré un chiffre d'affaires mondial d'environ 20 milliards de dollars US en 2020, ce qui en fait le médicament le plus rentable au monde et le traitement le plus vendu au Canada, grâce à des ventes de plus de 700 millions de dollars US selon IQVIA.

Le 7 décembre 2021, Alvotech et Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE : OACB.U, OACB, OACB WS), une société d'acquisition à vocation spécifique parrainée par une filiale d'Oaktree Capital Management, L.P., a annoncé avoir conclu une entente finale de regroupement d'entreprises. Une fois l'opération conclue, les titres de la société regroupée devraient se négocier sur le NASDAQ sous le symbole « ALVO ».

En janvier 2020, JAMP Pharma Group a signé une entente exclusive avec Alvotech afin de collaborer sur une vaste gamme de biosimilaires. Le partenariat stratégique avec JAMP contribue au prolongement de la chaîne de valeurs pleinement intégrée d'Alvotech, et ce, du développement de la gamme cellulaire à la fabrication commerciale. Les infrastructures commerciales et l'expertise actuelles de JAMP Pharma Group permettront aux patients canadiens de profiter de produits biosimilaires sécuritaires et efficaces ainsi que du programme de soutien aux patients de JAMP, en plus de réduire considérablement les coûts pour le système de santé.

À propos de JAMP Pharma Group

JAMP Pharma Group est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Fondée en Colombie-Britannique il y a plus de 30 ans, elle est maintenant active dans tous les secteurs du marché pharmaceutique. JAMP Pharma Group possède un portefeuille de produits qui comprend près de 300 produits pharmaceutiques et plus de 160 produits sans ordonnance, vitamines et suppléments par l'entremise de ses divisions WampoleMC et Laboratoire SuisseMC. Elle se classe également parmi les premières entreprises au pays sur le plan du volume annuel de prescriptions selon IQVIA1. JAMP Pharma Group offre aussi JAMP CareMC, un programme intégré de soutien aux patients bénéficiant de ses produits spécialisés et biologiques.

1 Source : Fabricants de médicaments avec les volumes de prescriptions signalés les plus élevés au Canada entre 2019 et 2021, excluant les marques privées. Appuyé en partie sur des données obtenues avec l'autorisation de IQVIA Solutions Canada inc. sur le service d'information : CompuScript, de janvier 2019 à août 2021. Tous droits réservés. Cette déclaration ne provient pas nécessairement d'IQVIA Solutions Canada inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou de ses filiales.

À propos d'Alvotech

Alvotech est une société pharmaceutique internationale uniquement axée sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour des patients partout dans le monde. Alvotech a l'ambition de devenir un chef de file dans le marché des biosimilaires en offrant des produits et des services de haute qualité à bon prix grâce à leur approche pleinement intégrée et à leur importante capacité interne. Alvotech développe actuellement sept biosimilaires destinés au traitement des maladies auto-immunes, des troubles oculaires, de l'ostéoporose et du cancer. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.alvotech.com .

À propos d'AVT02

AVT02 est un anticorps monoclonal et un biosimilaire de Humira (adalimumab). AVT02 n'est pas approuvé à l'extérieur de l'UE et du Canada. Le dossier de l'AVT02 est actuellement à l'étude dans de nombreux pays, tandis que sa demande de permis a été reportée aux États-Unis jusqu'à ce que la FDA effectue ses inspections. JAMP Pharma possède les droits de commercialisation exclusifs au Canada.

