Jamil Azzaoui, une nouvelle figure politique à surveiller

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe du Parti Vert du Canada dans Laurier-Sainte-Marie tient à féliciter tous les candidats de tous les partis de la circonscription et à les remercier d'avoir tenu des débats constructifs, loin de la petite politique, au-dessus des fausses nouvelles.

L'équipe de Laurier-Sainte-Marie s'est défendue de manière écoresponsable, sans feuillets d'information et avec quatre fois moins d'affichage extérieur que les autres partis (les affiches seront en outre toutes recyclées), sans faire de porte-à-porte ni de pointage téléphonique, et avec un budget de moins de 10 000 $. Cette campagne, menée par Jamil Azzaoui, a été brillamment livrée malgré une concurrence de taille, avec entre autres la machine libérale de Steven Guilbeault, celle de la néo-démocrate Nima Machouf - avec ses appuis provinciaux et municipaux - et celle du Bloc Québécois, qui a surpris tout le monde.

Malgré toutes ces conditions pour le moins défavorables, Jamil s'est placé en 4e position parmi les candidats les plus appréciés en obtenant 5,9 % des suffrages, soit une position nettement au-dessus de la moyenne provinciale du Parti Vert du Canada et à seulement 0,5 % sous la moyenne nationale. Le candidat qu'on installait en bout de table lors des débats s'est révélé être un orateur très apprécié des électeurs avec son franc-parler respectueux et loin de la langue de bois.

C'est un Jamil Azzaoui transformé que nous avons vu évoluer dans cette lutte serrée. Jamil s'est rapidement imposé dans la quinzaine de débats qui l'ont opposé à des politiciens aguerris tels que Nima Machouf et Alexandre Boulerice. Jamil, qui manie le verbe avec éloquence, s'est révélé un excellent orateur. Incisif, tranchant, pertinent et toujours respectueux, il a su gagner l'estime de ses pairs. L'artiste et homme d'affaires qu'il était s'est taillé une place de candidat à surveiller à l'avenir. Car pour Jamil Azzaoui, l'homme du « vivre ensemble », de l'ouverture, du rassemblement et de la réconciliation, ceci n'est que le début d'une grande aventure. Jamil Azzaoui sera désormais un candidat solide, engagé et toujours proche des électeurs.

SOURCE Parti vert du Canada / Circonscription Laurier-Ste-Marie

Renseignements: Ugo Soum, agent officiel, 514 993-6403