Jamais plate avec les craquelins Snap'd ! Les craquelins Cheez-It SNAP'd® offre aux amateurs de fromage une NOUVELLE collation croustillante et parfaite pour les fringales

MISSISSAUGA, ON, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Ça ne sera plus jamais plate pour les amateurs de fromage canadiens avec les NOUVEAUX craquelins Cheez-It SNAP'd® : fromagés, minces et croustillants parfaitement conçus pour grignoter en soirée, que ce soit en regardant votre émission préférée ou en passant du temps à socialiser avec votre famille et vos amis. Le plus récent ajout à la populaire famille canadienne de craquelins Cheez-It®, les craquelins Cheez-It SNAP'd sont faits avec du VRAI fromage à l'intérieur et à l'extérieur et sont ondulés, croustillants et complètement irrésistibles. Les craquelins Cheez-It SNAP'd sont enfin offerts au Canada en trois saveurs délicieuses et alléchantes : Double fromage, Cheddar, crème sure et oignon et Jalapeño Jack.

Les innovations en matière de collations sont dans le sac !

Toujours à la recherche de la prochaine idée « fromidable », la marque s'est donné pour mission de créer des collations croustillantes et satisfaisantes accessibles à tous. Les craquelins Cheez-It SNAP'd offrent la dernière évolution de la culture des collations avec des créations qui sont offertes dans des sacs à partager. Les craquelins Cheez-It SNAP'd sont basés sur les meilleures caractéristiques du craquelin carré populaire et raviront tous les sens avec un plaisir irrésistible et délicieux :

Apparence : Les craquelins Cheez-It SNAP'd ressemblent à de petits morceaux dont on aurait pincé la pâte avant la cuisson pour un profil ondulé unique et délicieusement mince.

Les ressemblent à de petits morceaux dont on aurait pincé la pâte avant la cuisson pour un profil ondulé unique et délicieusement mince. Arôme : Votre saliverez à l'odeur prononcée, acidulée et légèrement crémeuse de votre fromage cheddar préféré.

Votre saliverez à l'odeur prononcée, acidulée et légèrement crémeuse de votre fromage cheddar préféré. Goût : Les craquelins Cheez-It SNAP'd offrent une saveur extraordinaire, grâce au vrai fromage cuit à l'intérieur et à l'extérieur.

Les craquelins offrent une saveur extraordinaire, grâce au vrai fromage cuit à l'intérieur et à l'extérieur. Texture : Une bouchée plus légère avec une texture croustillante comme des croustilles; une belle nouveauté pour ces craquelins populaires.

Une bouchée plus légère avec une texture croustillante comme des croustilles; une belle nouveauté pour ces craquelins populaires. Son : Les craquelins Cheez-It SNAP'd, fidèles à leur nom, brisent les barrières en matière de collations avec un « cric » léger et croustillant qui fera tourner les têtes d'envie.

Rien de plus authentique que du vrai fromage

« Nous nous surpassons pour perfectionner le vrai fromage de la gamme de craquelins Cheez-It et nous sommes ravis d'offrir une toute nouvelle expérience à ceux qui aiment grignoter. Comme nous aimons le dire : souriez, nous avons Cheez-It », mentionne Lina Jhaveri, directrice, Salé et surgelé chez Kellogg Canada Inc. « Créés au Cheez-It Institute of Perfection, les nouveaux craquelins Cheez-It SNAP'd sont différents, avec leur unique texture mince et croustillante et leurs saveurs distinctes, permettant ainsi aux Canadiens de satisfaire leur envie de fromage d'une délicieuse nouvelle façon, du sac au bol. »

Offert en sacs de 213 g, le trio irrésistible de craquelins Cheez-It SNAP'd comprend :

Saveur de double fromage : Une double portion de fromage signifie doublement délicieux!

Une double portion de fromage signifie doublement délicieux! Saveur de crème sure et oignon : Les amateurs d'oignons seront charmés par cette combinaison délicieusement parfaite de vrai cheddar, de crème sure riche et d'oignon dans chaque bouchée.

Les amateurs d'oignons seront charmés par cette combinaison délicieusement parfaite de vrai cheddar, de crème sure riche et d'oignon dans chaque bouchée. Saveur de jalapeño jack : Le goût des piments jalapeños et du fromage Monterey Jack ajoute un peu de piquant à l'heure de la collation.

Mettez la patte sur les craquelins Snap'd !

Les craquelins Cheez-It SNAP'd sont maintenant disponibles dans l'allée des craquelins dans les épiceries partout au Canada.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Chez Kellogg Canada, notre vision est un monde bon et juste où les gens ne sont pas seulement nourris, mais épanouis. Nous créons des jours meilleurs et une place à la table pour tous grâce à nos marques alimentaires de confiance. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran®, Kellogg's Corn Flakes®, Corn Pops®, Eggo®, Froot Loops®, Kellogg's Frosted Flakes®, Kashi®, Kellogg's® Raisin Bran deux pelletées®, Mini-Wheats®, Nutri-Grain®, Pop-Tarts®, Pringles®, Rice Krispies®, Special K®, Vector®, Morningstar Farms®, Cheez-It®, RXBAR® et plus encore. Dans le cadre de notre plateforme mondiale Jours meilleurs de Kellogg's®, nous aidons à enrayer la faim et nous sommes engagés à créer des jours meilleurs pour 3 milliards de personnes d'ici la fin de 2030. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits et marques et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

* © 2022, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Renseignements: Kellogg Canada Service d'assistance aux médias, 905-290-5416, [email protected]