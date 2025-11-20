Jamais l'accompagnement de la relève du Québec inc n'a été aussi névralgique

De nouveaux clubs 100% dédiés à la relève d'ici

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Depuis 2021, plus d'entreprises sont reprises que créées au Québec et d'ici 2029 plus de 50 000 entreprises de chez nous devront trouver leur relève, disparaître ou passer aux mains d'intérêts étrangers. Bref, devant ce défi générationnel, jamais la question de la relève entrepreneuriale n'a été aussi importante. C'est dans ce contexte qu'EntreChefs PME lance une nouvelle initiative, en partenariat avec Repreneuriat Québec; pour accompagner les repreneurs dans leur nouveau rôle de gestionnaires-propriétaires.

Club d'entrepreneurs d'EntreChefs PME (Groupe CNW/EntreChefs PME)

Faits saillants Selon une étude de la Banque de développement du Canada (BDC) , seulement 36% des entrepreneurs se disent satisfait de leur état de santé mentale.

71% des PDG affirment être touchés par le syndrome de l'imposteur

La moitié des chefs d'entreprise font l'expérience du sentiment d'isolement selon la Harvard Business Review .

Chaque année le transfert d'entreprises représente plus de 144 000 emplois et plus de 37,4 milliards de dollars d'actifs au Québec

Les clubs de repreneurs sont un véritable réseau de soutien et d'outils destinés aux entrepreneurs afin de les propulser et de les accompagner dans leurs défis post-acquisition. Cette initiative bénéficie de l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) ainsi que de la collaboration des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Les recherches sur le soutien aux entrepreneurs démontrent que l'accompagnement contribue positivement au développement des entreprises ainsi qu'à la confiance et au développement de l'entrepreneur, notamment par l'amélioration des compétences en gestion financière, en productivité et en identification des opportunités. Les clubs de repreneurs ont été conçus pour créer un espace d'échange confidentiel où les pairs peuvent discuter de leurs enjeux, partager leurs expériences et tirer profit de l'intelligence collective pour assurer leur succès.

« L'acquisition d'une entreprise n'est que le début de l'aventure. Les repreneurs doivent souvent naviguer dans des eaux inconnues, jonglant entre le syndrome de l'imposteur, la gestion de changement et la nécessité de clarifier leur vision. Nos clubs leur offrent un réseau solide et des outils concrets pour non seulement survivre, mais surtout prospérer dans leur nouveau rôle », affirme Diane Arseneau, directrice générale d'EntreChefs PME.

Le partenariat avec Repreneuriat Québec renforce la raison d'être des deux organisations en mutualisant leurs expertises pour mieux accompagner la relève entrepreneuriale. Les clubs proposent des ateliers adaptés et des discussions animées par des experts sur des thèmes clés du repreneuriat.

« Le transfert d'entreprise ne se limite pas au maintien de ce qui existe. C'est une occasion d'activer des leviers de croissance et de donner un nouveau souffle aux entreprises qui sont souvent l'œuvre d'une vie. Avec Repreneuriat Québec, les entrepreneurs savent que l'après se prépare avant et que la planification sera synonyme d'opportunités. Ce partenariat avec EntreChefs PME vient ajouter à notre proposition d'accompagnement. C'est un véritable levier pour les repreneurs d'avoir accès à un réseau aussi porteur et humain leur permettant de s'établir comme leaders solides et visionnaires », souligne Alexandre Ollive, PDG de Repreneuriat Québec.

EntreChefs PME invite les membres des médias à découvrir comment ce service traite un enjeu d'actualité majeur : la pérennité des PME québécoises, un maillon important de notre économie.

À propos d'EntreChefs PME

Depuis plus de 50 ans, EntreChefs PME est un organisme à but non lucratif qui soutient les chefs de PME tout au long de leur parcours entrepreneurial. Leur mission est de rassembler ces leaders dans une communauté engagée à un avenir sain et durable. C'est dans cet esprit que leurs clubs offrent aux propriétaires d'entreprise un espace sécuritaire pour aborder leurs enjeux et leurs défis, prendre des décisions éclairées et favoriser la croissance des PME québécoises. L'organisme compte 2 200 membres à travers 245 clubs au Québec et dans ses antennes en Belgique, en Suisse et au Nouveau-Brunswick.

À propos de Repreneuriat Québec

Notre mission repose sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et renforcer la productivité des entreprises d'ici. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec porte la cause du repreneuriat en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de leur projet d'achat ou de vente d'entreprise. Pionnière d'un modèle d'accompagnement unique, l'organisation est présente dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève. Depuis sa création, elle a guidé près de 35 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant près de 10 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les PME accompagnées. Parapublique, l'organisation agit avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

SOURCE EntreChefs PME

Contact média : Véronique Tourigny, 819 314-1081, [email protected]; Guillaume Beaudin, 844-200-2837, poste 1062, [email protected]