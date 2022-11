KINGSTON, Jamaïque, 25 novembre 2022 /CNW/ - Alors que les initiatives se multiplient pour attirer des investisseurs internationaux sur les rives de la Jamaïque, le gouvernement jamaïcain redouble d'efforts pour favoriser les investissements directs locaux et étrangers.

La prochaine conférence « Invest Jamaica--the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean », qui se tiendra à Montego Bay les 29 et 30 novembre, continuera de positionner la Jamaïque comme la prochaine destination de choix pour l'investissement à l'échelle mondiale, et elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement de cinq ans, en partenariat avec la Banque interaméricaine de développement (BID), visant à étendre le secteur des services mondiaux (GSS) du pays.

L'événement mettra en lumière diverses possibilités d'investissement innovantes, mutuellement bénéfiques et durables axées sur les secteurs pour les investisseurs potentiels du monde entier, en particulier dans les domaines de l'agroalimentaire, des services numériques mondiaux, de la logistique et des zones économiques spéciales, de la fabrication, des finances et du tourisme.

Le commerce mondial associé au développement durable local

L'amélioration continue de l'économie jamaïcaine favorisera une nouvelle vague d'investissements collaboratifs et multidimensionnels dans le pays, qui privilégie de façon unique les projets durables jugés d'intérêt national et mondial.

Afin de contribuer à ce rapprochement entre les besoins changeants des investisseurs internationaux et les besoins locaux en matière de développement social en Jamaïque, diverses initiatives des secteurs public et privé sont déployées « sur le terrain » dans le pays. Ces initiatives comprennent la politique nationale d'investissement, le projet de secteur des services mondiaux et le programme de réforme de l'environnement des entreprises. Il est important de noter que ces initiatives offriront aux Jamaïcains de nouvelles possibilités de développement professionnel et renforceront l'économie locale, tout en permettant le perfectionnement de compétences de grande valeur et en offrant un niveau de soutien sans précédent aux investisseurs.

Le choix holistique et éthique

Plus précisément, dans le cadre du projet visant le secteur des services mondiaux (GSS), les programmes de formation professionnelle et d'apprentissage permettront à la population jamaïcaine d'acquérir des capacités de service à plus grande valeur ajoutée comme la gestion et le leadership, l'infrastructure de TI, la communication, le marketing numérique, le développement et l'intégration de logiciels, la pensée critique et analytique et la conception d'interactions axées sur l'être humain.

Il est impressionnant de constater que, dans le cadre du Programme d'apprentissage, près de 3 000 Jamaïcains seront formés d'ici la fin du projet GSS et que, dans le cadre du programme d'immersion des écoles secondaires, 20 000 élèves de la région seront formés à une meilleure préparation à l'emploi et à des voies spécialisées, ce qui crée des avantages considérables pour la Jamaïque et ses investisseurs.

Ce type d'approche holistique et éthique du commerce mondial transforme les perceptions de l'investissement mondial, et c'est la Jamaïque qui en est le fer de lance.

Choisissez la Jamaïque. Investissez en Jamaïque.

Pour de plus amples renseignements :

www.dobusinessjamaica.com.

www.invest-jamaica.com

Personne-ressource de l'agence : Macherie Grant

G&A Communications Inc

Tél. : (246) 437-2214/876 823

Courriel : [email protected] Demandes de renseignements des médias : [email protected] (876) 978-7755

SOURCE Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO)