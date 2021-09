L'acquisition de Ludia par Jam City s'inscrit dans la vision de la compagnie, qui consiste à renforcer son portefeuille mondial de studios de premier plan qui développent et publient des jeux à forte valeur ajoutée, développés entièrement à l'interne ou basés sur des licences tierces. Dans le cadre de cette acquisition, Jam City a levé 350 millions de dollars en capitaux propres et en financement par emprunt auprès de Netmarble, Kabam et des affiliés de fonds gérés par Fortress Investment Group. Cette ronde de financement est la plus importante de Jam City à ce jour.

« La synergie entre l'esprit créatif, les mécaniques de jeu innovantes et perfectionnées de Ludia et la plateforme de science des données de Jam City, crée le mariage parfait entre nos deux entreprises et ajoute une valeur significative à leurs expériences de divertissement riches et profondes », a déclaré Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « Le dernier tour de table consolide notre stratégie d'acquisition d'excellentes entreprises à travers le monde et d'investissement massif dans nos studios actuels afin de créer des expériences de divertissement durables, qui rivalisent avec les superproductions hollywoodiennes. »

« Avec un portefeuille croissant de titres iconiques et la liste de jeux à venir la plus ambitieuse de l'histoire du studio, il était temps pour Ludia de trouver le bon partenaire stratégique », a déclaré Alex Thabet, cofondateur et PDG de Ludia. « Jam City est le partenaire idéal pour réaliser le plein potentiel de croissance qui nous attend. »

« Nous sommes heureux de soutenir Jam City dans son acquisition de Ludia. L'entreprise combinée dispose d'un portefeuille solide et diversifié de jeux mobiles, porté autant par des propriétés intellectuelles propres que des licences existantes. Elle est bien positionnée pour conserver un statut de leader du marché », a déclaré Ian Schnider, directeur général de l'entreprise Fortress Credit Funds.

Jam City est un leader dans le domaine du divertissement mobile, offrant des jeux uniques et profondément engageants qui attirent un large public mondial. Le portefeuille de jeux diversifié de l'entreprise, composé de franchises durables, divertit les joueurs depuis de nombreuses années. L'entreprise a généré plus de 3 milliards de dollars de revenu total et 1,3 milliard d'installations cumulées à ce jour, en incluant Ludia. Depuis 2014, Jam City a remporté des prix du meilleur jeu décernés par Apple, Facebook, Google et Pocket Gamer, en plus d'un prix d'excellence médiatique et d'une nomination au prix de la Writer's Guild, entre autres. Avant l'acquisition de Ludia, Jam City a enregistré une croissance annuelle composée à deux chiffres sur le revenu et la rentabilité sur la base de l'EBITDA ajusté au cours des cinq dernières années jusqu'en 2020.





La société sud-coréenne Netmarble, l'une des entreprises de jeux mobiles les plus importantes et les plus prospères au monde, a précédemment apporté une participation de 130 millions de dollars dans Jam City en 2015. Par la suite, en 2019, Jam City a levé 145 millions de dollars dans le cadre d'un financement stratégique mené par un syndicat bancaire comprenant les co-arrangeurs principaux JPMorgan et Bank of America Merrill Lynch avec Silicon Valley Bank, Truist Securities et CIT Bank.

Jam City utilisera le produit de ce financement pour contribuer à la stratégie de développement de son portefeuille de studios audacieux, innovants et novateurs dans le monde entier. Au cours des cinq dernières années, Jam City a intégré le studio Rainbow Star à Burbank à la famille et a réalisé les acquisitions de TinyCo à San Francisco, Uken Games à Toronto et 231Play à Berlin, augmentant ainsi sensiblement les performances de chacun d'entre eux, désormais intégrés au réseau mondial de studios de Jam City.

À propos de Jam City

Jam City est une société de divertissement mobile primée, qui propose des jeux uniques et très attrayants destinés à un large public mondial. Dirigé par le PDG Chris DeWolfe, ancien cofondateur et PDG de MySpace, et le directeur de l'exploitation Josh Yguado, ancien cadre de la 20th Century Fox, Jam City est la centrale créative à l'origine de certains des jeux mobiles les plus populaires et les plus durables. La franchise mondiale Cookie Jam de Jam City a généré plus de 800 millions de dollars de réservations à vie et Panda Pop a généré 400 millions de dollars de réservations à vie à ce jour. La société est un partenaire de choix pour les studios d'Hollywood, ayant développé des jeux mobiles immersifs et riches en narration autour de marques de divertissement emblématiques. Le populaire jeu de RPG de la société, Harry Potter : Hogwarts Mystery était le jeu n°1 dans plus de 40 pays lors de son lancement en avril 2018. Jam City dispose actuellement de studios et de talents à Los Angeles (siège social), Burbank, Cedar Falls, Las Vegas, San Diego, San Francisco et, au niveau international, à Berlin, Bogota, Buenos Aires et Toronto. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.jamcity.com.

À propos de Ludia, Inc.

Ludia Inc. est l'une des principales entreprises de jeux vidéo mobiles au Canada. Son portefeuille de haute qualité comprend des jeux originaux basés sur des marques internationalement reconnues telles que Jurassic World Alive, DreamWorks Dragons : Titan Uprising, Warriors of Waterdeep, Lovelink, Jurassic World : The Game, Teenage Mutant Ninja Turtles : Legends, DreamWorks Dragons : Rise of Berk, et bien plus encore. Le studio de développement comprend près de 400 collaborateurs dynamiques et brillants. Récompensé par Apple comme « meilleur créateur de jeux au Canada », Ludia a également été reconnu comme « meilleur endroit où travailler en 2018 » par gamesindustry.biz et « meilleurs employeurs de Montréal en 2021 ». En 2009, Fremantle a acquis une participation initiale de 29 % dans Ludia et a augmenté sa participation à 100 % entre 2010 et 2014. Pour plus d'information, visitez ludia.com, notre page Facebook/LudiaGames, LinkedIn/Ludia ou Twitter/LudiaGames.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée du Sud en 2000, Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de premier plan qui repousse les limites de l'expérience de jeu sur mobile avec des jeux très innovants tels que Ni no Kuni : Cross Worlds, Lineage 2 : Revolution, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, Blade & Soul Revolution et Marvel Future Fight. En tant que société mère de Kabam, et actionnaire principal de Jam City et HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), Netmarble s'efforce de divertir les publics du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur ses puissantes franchises et ses collaborations avec des détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://company.netmarble.com .

À propos de Kabam

Kabam est un leader mondial du développement de jeux multijoueurs divertissants, immersifs et hautement sociaux pour les appareils mobiles. Ils associent le comportement des consommateurs à l'art de la conception de jeux pour créer des expériences qui sont appréciées par des millions de joueurs dans le monde entier. Chaque jeu a élevé le niveau de référence des jeux mobiles, en apportant des graphismes de haute qualité, une technologie de nouvelle génération et une jouabilité révolutionnaire à la console qui se trouve dans la poche de chaque joueur. Kabam a travaillé avec de grandes marques de divertissement comme Disney, Hasbro et Universal pour créer des jeux mobiles basés sur certaines des franchises les plus emblématiques du monde. Les jeux de Kabam ont généré des centaines de millions de téléchargements, notamment Marvel Contest of Champions, Transformers : Forged to Fight et Shop Titans. Fondée en 2006, Kabam possède des studios et des bureaux à Vancouver, Montréal, Charlottetown, San Francisco et Austin, au Texas. Kabam est une filiale à part entière de Netmarble.

À propos de Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC est un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan, très diversifié. Fondée en 1998, Fortress gère 53,1 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2021, pour le compte d'environ 1 800 clients institutionnels et investisseurs privés du monde entier, à travers une gamme de stratégies d'investissement en crédit et en immobilier, en capital-investissement et en capital permanent.

SOURCE Ludia Inc.

Renseignements: Contact de presse : Kristina Cole, [email protected]