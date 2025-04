TORONTO, le 25 avril 2025 /CNW/ - Jacqui Allard, cheffe de groupe, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia s'est classée au palmarès des meilleurs cadres supérieurs de Report on Business pour son leadership exceptionnel.

« Jacqui est une dirigeante stratégique exceptionnelle qui joue un rôle important au sein de la Banque Scotia, souligne Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Sous sa direction, les secteurs d'activité de Gestion de patrimoine mondiale ont enregistré un bénéfice record et un taux de satisfaction de la clientèle plus élevé que jamais en 2024. Jacqui a également favorisé une culture inclusive axée sur la clientèle et donné à son équipe les moyens d'enregistrer de bons résultats. Au nom de toute l'équipe de la Banque Scotia, nous la félicitons pour cette reconnaissance bien méritée. »

Jacqui Allard a gravi les échelons depuis plus de 25 ans dans le secteur des services financiers mondiaux, et elle a été nommée cheffe de groupe, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia en 2023. Elle est responsable de tous les aspects des activités de services-conseils en gestion de patrimoine, de services bancaires privés, de services fiduciaires et d'assurance de la Banque Scotia à l'échelle mondiale, dirigeant ainsi plus de 8 500 membres du personnel. Elle possède une grande expérience dans la transformation et la croissance d'organisations pour offrir une valeur optimale à la clientèle.

Mme Allard a été nommée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Réseau des femmes exécutives (WXN). Elle siège au conseil d'administration de KeyCorp, une banque cotée en bourse dont le siège social se trouve à Cleveland (Ohio), et de la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), un organisme sans but lucratif. Elle est aussi conseillère stratégique et ancienne présidente du conseil d'administration d'Exponenti'elles, un organisme de bienfaisance.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

