Jacques Farcy nommé président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Au terme d'un processus de sélection rigoureux, le Conseil d'administration de la Société des alcools du Québec (SAQ) annonce la nomination de Jacques Farcy à titre de président et chef de la direction. Conformément à la loi constitutive de la SAQ, c'est le Conseil des ministres du gouvernement du Québec, sur la recommandation du Conseil d'administration, qui a procédé aujourd'hui à la nomination de Monsieur Farcy, qui entrera en fonction le 26 juin prochain.

Il s'agit d'un retour aux sources pour Jacques, qui a occupé divers postes de vice-présidence à la SAQ entre 2015 et 2021, notamment à la Commercialisation et à l'Exploitation des réseaux de vente. Titulaire d'un MBA exécutif de HEC Montréal - Université McGill, ainsi que d'un diplôme de l'Institut commercial de Nancy (France), Jacques possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion stratégique et le développement de stratégies omnicanales d'entreprise. Reconnu pour son leadership et sa capacité à initier des solutions innovatrices et pérennes, il a œuvré au sein de plusieurs entreprises multinationales, tant en Europe qu'au Canada.

Au cours des deux dernières années à titre de PDG de la SQDC, de concert avec ses équipes, il a consolidé l'expansion du réseau de succursales, implanté la livraison en 90 minutes dans plusieurs régions du Québec, préparé le prochain plan stratégique de la SQDC et assuré une croissance constante de la contribution au Québec, tout en respectant la mission de la SQDC : la protection de la santé.

« Je félicite M. Farcy pour cette nomination à titre de président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec. Fort de son expérience de gestionnaire et de sa connaissance de la société d'État, j'ai confiance qu'il saura soutenir efficacement son évolution et sa performance, au bénéfice de tous les Québécois. Je souligne également le dévouement de Madame Dagenais, qui quitte pour une retraite pleinement méritée après 23 ans de loyaux services à la Société des alcools », a affirmé Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise.

« Au cours de sa carrière, Jacques a développé une passion pour l'expérience client et cumulé une riche expérience du commerce de détail. Il a su démontrer sa capacité à naviguer dans des dossiers stratégiques complexes, en mobilisant ses équipes et en gérant les relations avec les différentes parties prenantes avec respect et doigté. Ses six ans passés à la SAQ lui confèrent également une connaissance intime et précieuse de l'organisation. C'est cette riche combinaison d'expériences et de compétences qui fait de Jacques la personne toute désignée pour inspirer la fierté des Québécois pour leur SAQ. Nous lui souhaitons un bon retour à la SAQ et un grand succès en équipe », a déclaré Johanne Brunet, présidente du conseil d'administration de la SAQ.

« La perspective de contribuer au développement de la SAQ et de travailler, ensemble, avec chacun des membres de la grande équipe SAQ, pour satisfaire au quotidien chacun des clients et générer de la valeur pour le Québec, m'enthousiasme beaucoup », a affirmé Jacques Farcy, qui prendra la direction de la SAQ dès le 26 juin prochain.

La SAQ tient également à souligner les 23 ans de service de Catherine Dagenais, qui quittera officiellement ses fonctions de présidente et chef de la direction dans les prochains jours. À la barre de la société d'État depuis 2018, Catherine a su marquer l'organisation tant par ses qualités humaines que par ses réalisations d'envergure. Elle laisse une SAQ solide et responsable, dont la contribution au Québec, tant financière que sociétale, est plus importante que jamais. Nous souhaitons à Catherine une retraite heureuse et active.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de 3 800 fournisseurs issus de 77 pays. En 2022-2023, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 230 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

