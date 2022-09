Jacobi Inc., une entreprise de technologie d'investissements de San Francisco, a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars américains dirigé par QIC

Avec le financement, l'entreprise pourra appuyer le développement de la plateforme Jacobi et la croissance continue de sa clientèle de gestion de placements à l'échelle mondiale.

SAN FRANCISCO, 20 septembre 2022 /CNW/ - L'entreprise de technologie d'investissements Jacobi Inc. a annoncé qu'elle a obtenu 10 millions de dollars américains en financement de série A, sous la direction de Queensland Investment Corporation (QIC).

Jacobi Inc. (Jacobi) utilisera le financement pour accélérer davantage le développement de la plateforme Jacobi et élargir son équipe et sa clientèle à l'échelle mondiale.

QIC se joint aux investisseurs actuels de Jacobi : les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley, Illuminate Venture Partners, 8VC et Western Technology Investment (WTI).

Crystal Russell (QIC) et Bill Miller (Makena Capital) se joindront au conseil d'administration de Jacobi Inc.

Fondée en 2014, Jacobi fournit sa technologie à certaines des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, dont T. Rowe Price, MFS, LGIM et WTW. Sa clientèle mondiale représente maintenant des actifs sous gestion de plus de 7 billions de dollars américains.

Tony Mackenzie, chef de la direction et cofondateur de Jacobi, a affirmé : « Nous sommes fiers d'être appuyés par l'investisseur mondial très respecté QIC alors que nous poursuivons notre croissance à l'échelle mondiale. Nous comptons parmi nos précieux clients des gestionnaires d'actifs, des propriétaires, des conseillers en investissements, des conseillers en investissements inscrits et des bureaux familiaux parmi les meilleurs au monde. Chacune de ces entreprises s'est tournée vers Jacobi pour trouver une technologie flexible conçue pour l'investisseur multiactifs. »

M. Mackenzie a ajouté : « Notre architecture ouverte nous permet de configurer notre solution en fonction de la stratégie d'investissement de chaque entreprise, y compris ses hypothèses sur le marché des capitaux, ses données, ses systèmes d'évaluation des risques et ses techniques d'optimisation, et de combiner le tout à des outils de visualisation dynamiques pour améliorer l'engagement du client final. »

Crystal Russell, directrice principale de QIC, a déclaré : « Nous sommes ravis d'investir dans Jacobi au nom du Queensland Business Investment Fund. Jacobi est un succès local et a une équipe exceptionnelle, un produit de calibre mondial et une clientèle de premier ordre. L'industrie de la gestion des actifs fait l'objet d'une numérisation généralisée avec des outils logiciels qui permettent une analyse plus approfondie des portefeuilles et une mobilisation accrue des clients. Le produit de Jacobi s'avère être un outil essentiel pour certains des gestionnaires d'actifs les plus sophistiqués au monde. »

La technologie de Jacobi transforme les processus d'investissement, et ce, de la salle des marchés au client final, afin de permettre la conception de portefeuille, l'analyse et la mobilisation des clients. La plateforme en nuage offre une suite d'outils puissants et hautement personnalisables pour la conception, la gestion et la visualisation de portefeuilles multiactifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.jacobistrategies.com .

À propos de Jacobi

Jacobi Strategies (Jacobi) fournit une technologie infonuagique pour soutenir la conception et la gestion de portefeuilles multiactifs à grande échelle, rationalisant les flux de travail d'investissements et permettant une mobilisation dynamique des clients. L'architecture ouverte de Jacobi signifie que la plateforme est très flexible et que les utilisateurs peuvent intégrer leurs propres modèles, données, analyses et codes. Jacobi fournit sa technologie à des sociétés d'investissement mondiales de premier plan, y compris des propriétaires d'actifs, des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de patrimoine et des conseillers en investissements. Établie à San Francisco et ayant des bureaux en Australie et au Royaume-Uni, Jacobi est dirigée par une équipe de professionnels en investissements et d'ingénieurs de calibre mondial.

