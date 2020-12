« Jackson-Triggs est fier de soutenir la musique et l'art canadiens depuis plus de 20 ans, mais il faut évidemment en faire plus pour amplifier et soutenir la voix des artistes et des musiciens issus de communautés sous-représentées et marginalisées », a déclaré Andrea Hunt, vice-présidente directrice, Marketing, de Vins Arterra Canada. « C'est le premier des nombreux engagements que nous prenons en étant guidés et inspirés par des artistes, des amis et des partenaires dans la diversité, l'inclusion et l'appartenance. »

Emanuel, un talentueux artiste canadien connu depuis la sortie de sa première chanson Need You, au printemps, et ayant récemment sorti son nouveau microalbum « Alt Therapy Session 2: Transformation », se passionne pour la création de musique émotionnelle qui célèbre la culture noire et inspire l'espoir et la guérison. Cet automne, il a enregistré sa version du grand succès de Jimmy Cliff et une vidéo des coulisses a été réalisée, ouvrant la porte vers l'univers de ce chanteur expressif. D'ailleurs, les Ontariens qui achètent une bouteille de Jackson-Triggs dans leur magasin Wine Rack local y trouveront des codes Spotify pour écouter le dernier microalbum d'Emanuel.

Pour donner une voix à davantage de personnes, Jackson-Triggs fait un don de 10 000 $ au Nia Centre for the Arts, l'organisme de bienfaisance choisi par Emanuel. Le Nia Centre est actuellement en train de construire le premier centre d'arts professionnel au pays consacré à l'art de la communauté noire.

« Je suis très fier de participer à cette importante initiative de Jackson-Triggs qui vise à accroître la représentation des artistes autochtones, noirs et de couleur d'ici. Le message de la chanson de Jimmy Cliff que j'ai reprise pour la campagne, Wonderful World, Beautiful People, était simple, mais puissant : "Regardez le monde et l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Je suis sûr que vous conviendrez que nous pouvons faire mieux" », a déclaré Emanuel. « Je suis également honoré que Jackson-Triggs fasse un don à l'organisme de mon choix, le Nia Centre for the Arts. Il existe tant d'incroyables organismes de bienfaisance dont le travail est essentiel, mais le soutien et le dévouement du Nia Centre pour la promotion de l'art de la diaspora africaine sont vraiment importants pour moi. Le fait qu'il construit actuellement le premier centre professionnel pluridisciplinaire au Canada axé sur les arts de la communauté noire, ça change la donne et je voulais contribuer à cela. »

Au début du mois, Jackson-Triggs a inauguré l'exposition de la série « Artists You Should Know » (artistes à connaître) dans la vinerie de Niagara Estate. Cette installation artistique présente toute l'année met en vedette les œuvres d'artistes autochtones, noirs et de couleur dans le grand hall du domaine. La première artiste est la Montréalaise Maia Faddoul. Ses œuvres, et celles de tous les artistes à venir, peuvent être achetées au domaine et tous les revenus sont remis aux artistes.

C'est la même passion inébranlable qui a poussé Don Triggs et Allan Jackson, deux collègues et amis, à créer Jackson-Triggs en 1993. Dès la première cuvée, ces vins ont pleinement exprimé le potentiel de ces régions viticoles florissantes canadiennes qui s'étalent d'est en ouest. En 2001, une installation de vinification ultramoderne a été construite à Niagara-on-the-Lake. Son design simple et moderne revêt la personnalité géographique et le «terroir» du sud de l'Ontario.

Jackson-Triggs est le vignoble le plus récompensé au Canada et a été nommé « Meilleur vignoble canadien» un nombre incalculable de fois lors de concours de vins nationaux et internationaux.

