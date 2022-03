Nomination de Brian Ross qui dirigera l'évolution stratégique et la croissance

TORONTO, 2 mars 2022 /CNW/ - Jackman, marque de premier ordre en Amérique du Nord spécialisée dans la réinvention, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian Ross au poste de chef de la direction. Dans le cadre d'un plan de croissance et de relève plus vaste, Brian prend la relève du fondateur de Jackman, Joe Jackman, qui, après 15 ans de service à titre de chef de la direction, devient président du conseil d'administration et jouera un rôle de surveillance et de consultation des clients.

Plus récemment chef de la direction et fondateur de Precima, une entreprise de NielsenIQ, Brian prend la barre de Jackman à une époque de changements et de débouchés sans précédent sur le marché. « Jackman, qui a commencé comme une pratique de transformation commerciale de bout en bout axée sur les chefs de la direction, est devenue une entreprise innovatrice à l'esprit commercial offrant une expertise approfondie sur laquelle peuvent compter les hauts dirigeants de toutes sortes pour déterminer leur orientation et leur plan de croissance, a déclaré Joe Jackman. Je connais Brian depuis de nombreuses années et j'ai toujours respecté son esprit vif, sa détermination et son humanité. Non seulement il a une feuille de route extraordinaire pour ce qui est de produire des résultats éclairés pour les clients, mais Brian a démontré sa capacité à bâtir des équipes très performantes avec une culture positive. C'est important pour nous. Il a le respect des leaders du commerce de détail et des produits de consommation emballés dans le monde entier, et je ne pourrais pas être plus heureux de le voir mener le prochain chapitre de notre parcours chez Jackman. »

Travaillant en étroite collaboration avec Sandra Duff, présidente, et son équipe de responsables de la stratégie, de la création et de l'activation et toute l'équipe multidisciplinaire, Brian se concentrera sur la croissance de la clientèle, le développement, l'expansion internationale et la productivité, tous des domaines d'expertise approfondie. « Je suis honoré d'avoir été nommé chef de la direction de Jackman, a déclaré Brian Ross. J'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux l'approche unique de Jackman pour offrir une valeur exceptionnelle en partenariat avec les clients. Je me réjouis à l'idée de me joindre à cette équipe incroyable pour poursuivre sur la voie de l'innovation, de la croissance et de la création de valeur axée sur les clients. »

La carrière de Brian s'est étendue sur plusieurs catégories et pays. Avant d'entrer au service de NielsenIQ/Precima, il a occupé pendant plusieurs années des postes de gestion au sein d'entreprises LoyaltyOne, notamment en fournissant un soutien en matière de gestion de la clientèle et d'analyse à des partenaires clés du programme de récompense AIR MILES au Canada et à des partenariats de détail à l'échelle mondiale. Il a fondé Precima en 2007 pour offrir la prochaine génération de solutions axées sur les clients et de services de consultation stratégique, des analyses de pointe et une plateforme logicielle en tant que service. De 2008 à 2022, Precima est devenue un chef de file mondial de la stratégie et de l'analyse du commerce de détail, des produits de consommation emballés et de commerce interentreprises, avec plus de 300 experts aux États-Unis, au Canada et en Europe. La passion de Brian est de permettre aux clients de stimuler la croissance en plaçant le client au cœur de l'entreprise. Ayant une expérience approfondie en matière d'épiceries, de pharmacies, de grands magasins, de commerces de détail spécialisés, de services financiers et de biens de consommation emballés, Brian fait part de sa vaste expertise et de son leadership éclairé dans le cadre de récits périodiques dans des publications de marketing de premier plan, et il est souvent conférencier lors d'événements et de forums de l'industrie.

Brian deviendra officiellement un réinventeur le 28 mars 2022.

Renseignements :

Janet Shapiro

[email protected]

856 489-8654, poste 1006

À propos de Jackman

Jackman est la plus importante entreprise transformationnelle en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de réorganisations à grande échelle, d'optimisation de l'expérience client ou de modernisation de stratégie, Jackman est un expert pour révéler le potentiel de valeur grâce à des analyses réalisables, à l'innovation stratégique, à la conceptualisation créative et à l'activation omnicanal. Pour en savoir plus, visitez le www.jackmanreinvents.com.

SOURCE Jackman