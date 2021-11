Création de Catapult Capital Partners pour les entreprises en démarrage

TORONTO, 2 nov. 2021 /CNW/ - Jackman, chef de file de la transformation en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui le lancement de Catapult Capital Partners, la toute première société-conseil au monde spécialisée en capital de risque adaptée aux marques. Catapult jouit du privilège de pouvoir offrir aux fondateurs d'entreprises en démarrage et à fort potentiel non seulement le levier d'investissement d'une société de capital de risque, mais aussi l'expertise en stratégie de croissance/développement et les ressources d'un cabinet-conseil créatif - sans oublier le savoir-faire d'entrepreneurs et mentors chevronnés.

« La raison d'être de Catapult est de dénicher les marques grand public émergentes les plus prometteuses - qui ont le potentiel de transformer des catégories ou d'en créer de nouvelles - et de les aider à prendre de l'expansion et à réussir plus rapidement, a déclaré Joe Jackman, fondateur et chef de la direction de Jackman. Ce que nous avons appris chez Jackman - et qui fait maintenant notre force -, c'est la manière d'amener les grandes entreprises à mieux focaliser leurs ressources et à progresser plus rapidement vers une pertinence et une croissance renouvelées. Catapult a repris et adapté cette méthode, pour aider cette fois les jeunes pousses et leurs fondateurs à accélérer leur vision et à bâtir une infrastructure solide et outillée pour leur entrée en scène », a ajouté M. Jackman.

Niraj Hansoti dirige les activités quotidiennes chez Catapult : « nous offrons aux fondateurs d'entreprises en démarrage et à forte croissance le soutien clé en main requis en matière de stratégie, de conception, de marketing, de communications et d'activation - tout ce qui leur permettra d'aiguiser et amplifier leur distinction, pour ultimement transformer leur offre exceptionnelle en une marque exceptionnelle. Nous avons adapté notre recette gagnante à la dynamique des entreprises en gestation, ajoute-t-il; celles-ci ont ont grandement besoin d'argent, peu de marge d'erreur, et doivent impérativement faire preuve d'agilité et de précision. »

Catapult privilégie les partenariats avec des fondateurs œuvrant dans des catégories commerciales émergentes (ou mûres pour une réinvention), incluant celles des aliments et boissons, des services et du type lifestyle. Parmi les premiers partenariats et placements de portefeuille de Catapult, mentionnons ceux avec Flow Water Inc. (une entreprise en démarrage fondée en 2015 par Nicholas Reichenbach et récemment inscrite au TSX), Simply Protein (Natural Value Inc.) et Target 100. D'autres partenariats sont en cours d'élaboration, et plusieurs seront annoncés au cours des prochains mois, pendant que Catapult continue de rechercher activement de nouvelles entreprises à fort potentiel dans lesquelles investir.

À propos de Jackman

Jackman est la plus importante entreprise transformationnelle en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de réorganisations à grande échelle, de transformations ciblées ou de simples rafraîchissements de marque, Jackman est un expert pour révéler le potentiel de valeur grâce à des analyses réalisables, à l'innovation stratégique, à la conceptualisation créative et à l'activation omnicanal.

www.jackmanreinvents.com

À propos de Catapult Capital Partners

Catapult Capital Partners est la toute première société-conseil au monde spécialisée en capital de risque adaptée aux marques; sa mission est d'établir des partenariats avec des fondateurs de jeunes entreprises pour accélérer la création de valeur, en fournissant un éventail complet de soutien stratégique, créatif et consultatif, ainsi que des capitaux de série A.

www.catapultpartners.vc

