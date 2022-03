Le Certificat Être là est offert en français, en anglais et en espagnol, et outille les jeunes à soutenir, de façon sécuritaire, leurs pairs qui éprouvent des difficultés de santé mentale

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Jack.org , un organisme de bienfaisance canadien visant à donner aux jeunes leaders les moyens de changer les choses le paysage de la santé mentale, et la Born This Way Foundation, fondée par Lady Gaga et dont la mission est de soutenir le bien-être mental des jeunes et de travailler avec ielles à créer un monde plus bienveillant, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pour lancer le Certificat Être là (CEL). Le CEL est un cours en ligne interactif, gratuit et autonome offert en français, en anglais et en espagnol aux jeunes et aux défendeur.deresse.s des jeunes pour les former à offrir un soutien en santé mentale à leurs pairs.

«La conversation autour de la santé mentale prend de l'ampleur en Amérique du Nord, mais le nombre de jeunes éprouvant des difficultés de santé mentale, ou qui ont des proches qui en éprouvent, grandit lui aussi. Ielles sont souvent laissé.e.s à eux.elles-mêmes, sans savoir comment réagir, et sont fréquemment confronté.e.s à des ami.e.s et membres de la famille qui ne possèdent pas les outils pour les aider. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le Certificat Être là, pour mieux équiper les jeunes dans le soutien sécuritaire de leurs pairs et de leurs proches», explique Shane Green, vice-président des Programmes à Jack.org.

Le Certificat Être là est conçu pour accroître les connaissances en santé mentale et fournir aux jeunes les notions, les compétences et la confiance nécessaires pour soutenir en toute sécurité leurs pairs qui éprouvent des difficultés de santé mentale. Il propose un cadre simple et réalisable, et apprend aux gens à reconnaître les signes qu'une personne est peut-être en difficulté, à comprendre leur rôle dans le soutien de cette personne, et à diriger cette personne vers l'aide dont elle a besoin. En plus d'offrir aux jeunes les outils pour soutenir leurs pairs, le Certificat Être là propose également des avenues pour approfondir ses connaissances en santé mentale et prépare ceux.celles qui le souhaitent à un rôle de bénévole ou à des opportunités d'emploi.

«Le Certificat Être là nous donne l'occasion de mettre les jeunes en contact avec des ressources accessibles et gratuites en santé mentale, et de leur fournir les outils pour se soutenir eux.elles-mêmes et se soutenir mutuellement, précise Cynthia Germanotta, cofondatrice et présidente de la Born This Way Foundation. Le Certificat Être là offre une opportunité extraordinaire d'encourager un soutien global, inclusif et bienveillant en santé mentale, ce qui est encore plus crucial dans la période actuelle, puisque le directeur du Service de santé publique des États-Unis vient d'émettre un avertissement quant à la crise de santé mentale à laquelle les jeunes font face.»

Le Certificat Être là sera disponible en français, en anglais et en espagnol. C'est par le biais d'un langage accessible, de visuels auxquels les jeunes peuvent s'identifier, et d'activités interactives qu'il livre une expérience d'apprentissage diversifiée pour convenir à différentes affinités didactiques. Des scénarios réalistes permettent aux apprenant.e.s de se plonger davantage dans les complexités pour être en mesure d'appliquer aux situations réelles ce qu'ielles auront appris.

«Les leçons tirées du Certificat Être là m'ont aidée quand j'ai dû soutenir une amie qui traversait une crise personnelle. L'écouter me raconter ses difficultés a été incroyablement terrifiant, et ça m'a ébranlée; mais je me suis immédiatement souvenue des 5 règles d'or d'Être là, et ça m'a vraiment guidée pour bien choisir mes paroles et mes gestes, avec plus de prévoyance que je ne l'aurais fait avant de suivre la formation, raconte Salsa Utariani, membre du conseil consultatif de la Born This Way Foundation et récente diplômée collégiale. J'ai hâte que mes ami.e.s suivent cette formation, afin qu'ielles se sentent plus à l'aise d'aider des personnes de leur entourage, ou même de s'aider eux.elles-mêmes.»

Le Certificat Être là est en partie financé par le commanditaire principal, RBC Objectif avenir, et par d'autres généreux partenaires qui ont soutenu le développement d'Être là et d'initiatives en santé mentale des jeunes par l'entremise de leur partenariat avec Jack.org.

Pour en savoir davantage sur le Certificat Être là, consultez CertificatEtreLa.org .

À propos de Jack.Org

Jack.org est le seul organisme de bienfaisance du Canada qui forme les jeunes leaders et leur donne les moyens de changer le paysage de la santé mentale dans l'ensemble des provinces et territoires du pays. Dans le cadre de nos programmes, les jeunes identifient et démantèlent les obstacles à la santé mentale dans leurs communautés et accèdent à des ressources en santé mentale pour s'informer. Nous portons la vision d'un monde où tous les jeunes comprendront comment prendre soin de leur santé mentale ainsi que les un.e.s des autres. Un monde sans honte, où chacun.e obtiendra le soutien dont iel a besoin.

À propos de la Born This Way Foundation

Cofondée et dirigée par Lady Gaga et sa mère, Cynthia Germanotta, la Born This Way Foundation soutient la santé mentale des jeunes et travaille en synergie avec eux.elles à bâtir un monde plus bienveillant et plus brave. Par une programmation à fort impact, par des conversations menées par les jeunes eux.elles-mêmes et par des partenariats stratégiques et multisectoriels, elle vise à rendre cool la bienveillance, à valider les émotions des jeunes et à faire disparaître la honte entourant la santé mentale. Découvrez comment la fondation incite les gens à faire preuve de bienveillance envers eux.elles-mêmes et envers leurs communautés en consultant son site Web, bornthisway.foundation , et sa plateforme de récits, Channelkindness.org .

