Par conséquent, les écoles du comté de Sarasota ont installé des caméras Jabra PanaCast et des postes téléphoniques à haut-parleur Speak 510 dans 2 500 salles de classe pour conserver l'intérêt des élèves à la maison et offrir une expérience d'apprentissage à distance plus immersive.

« Lorsqu'il est impossible de regrouper tous les élèves dans la salle de classe en même temps, il est essentiel de compter sur une qualité audio et vidéo adéquate pour conserver des liens dans un environnement d'apprentissage virtuel, a déclaré Aurangzeb Khan, premier vice-président de Jabra. Chez Jabra, nous sommes déterminés à fournir les solutions technologiques dont les réseaux scolaires ont besoin afin de leur permettre d'offrir la meilleure expérience possible pour répondre aux besoins changeants des élèves et des enseignants. Les solutions Jabra PanaCast et Jabra Speak permettent de faire le pont entre ce qui se passe dans la salle de classe de l'école et la salle de classe à la maison. »

Jabra PanaCast est le tout premier dispositif vidéo prêt à l'emploi panoramique 4K. Il a été initialement conçu pour donner vie à vos réunions en vidéo haute définition. Jabra PanaCast propose un champ de vision complet à 180 degrés permettant d'inclure tout le monde dans la discussion, même lorsque les participants sont dispersés dans la pièce pour respecter les mesures de distanciation physique. Profitant d'une vue de toute la classe, les élèves à la maison peuvent observer l'environnement didactique de l'enseignant, ce qui leur permet de ne rien manquer des communications non verbales et leur donne le sentiment d'être présents dans la salle de classe. En ce qui concerne les leçons qui nécessitent un enseignement plus approfondi, la fonction de zoom intelligent permet de régler automatiquement le cadre afin de porter uniquement attention à l'enseignant, ou à toute autre personne qui parle.

Le poste téléphonique à haut-parleur Speak 510 de Jabra offre une qualité audio exceptionnelle et se connecte sans fil au moyen de la technologie Bluetooth ou d'une prise USB, ce qui permet aux élèves d'entendre tout ce qui se passe en classe. Les solutions Jabra PanaCast et Speak 510 offrent une combinaison incomparable de qualités audio et vidéo cristallines favorisant le rapprochement des élèves à la maison et des élèves présents en classe, ce qui permet à ces derniers de vivre une expérience d'apprentissage à distance immersive et intéressante.

« Nous sommes ravis de constater les répercussions positives de cette technologie pour les enseignants, et de voir dans quelle mesure elle leur permet d'entretenir des liens avec les étudiants à distance de façon harmonieuse et plus concrète, a déclaré Joe Binswanger, directeur des technologies de l'information des écoles du comté de Sarasota.

Grâce à l'intégration des solutions audio et vidéo conçues de façon judicieuse par Jabra dans les salles de classe du district, les écoles du comté de Sarasota ont pu fournir une solution unique qui répond aux besoins de l'ensemble des salles de classe, enseignants et élèves, de la maternelle aux cours de science de niveau secondaire. L'intégration des solutions Jabra PanaCast et Speak 510 prêtes à l'emploi permet une connexion instantanée à n'importe quelle plateforme de vidéoconférence utilisée par l'enseignant, ce qui donne les moyens à ce dernier d'avoir recours à la plateforme qui répond le mieux aux besoins de ses élèves et aux exigences du cours. Il est essentiel de miser sur une telle souplesse, en particulier dans les grands districts au sein desquels les besoins sont diversifiés.

« Nous ne voulons pas créer un environnement où les enseignants consacrent une partie importante de leurs précieuses heures d'enseignement à régler les défaillances technologiques, a expliqué Todd Alexander, directeur des services de soutien à l'enseignement et des technologies de l'information des écoles du comté de Sarasota. Les solutions de Jabra sont incroyablement conviviales. Ce qui est bien avec la technologie, c'est lorsqu'elle fonctionne. C'est le cas des solutions de Jabra; elles fonctionnent, tout simplement. »

Pour en savoir plus sur les solutions d'apprentissage à distance de Jabra, consultez le https://www.jabra.com/business/education.

