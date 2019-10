Jabra s'associe à Zoom pour offrir une expérience de vidéoconférence entièrement immersive

Annoncée cette semaine lors de la conférence des utilisateurs de Zoom, Zoomtopia, la fonctionnalité Zoom Rooms Speaker Switching est un ajout à Zoom Rooms, une solution compatible avec les salles de conférence de toutes tailles procurant tous les outils nécessaires pour tenir des réunions vidéo ou participer à celles-ci grâce à un simple bouton. La fonctionnalité de téléprésence porte les capacités existantes de Zoom Rooms à un autre niveau en offrant une expérience de conférence qui est encore plus près de la rencontre en personne. Le nouveau service et ses composants matériels, dont l'appareil PanaCast de Jabra, procurent une expérience de collaboration naturelle et immersive, améliorant l'engagement du participant même lorsque ses collègues se trouvent à des milliers de kilomètres.

L'appareil PanaCast de Jabra est certifié pour Zoom Rooms et a été choisi comme la première caméra pouvant offrir trois flux vidéo individuels en un seul et même produit. Les trois angles différents de la caméra fonctionnent en tandem avec Zoom Rooms Speaker Switching et trois microphones qui détectent d'où provient le flux audio. Puis, la fonction logique Zoom Rooms active l'angle adéquat de la caméra en fonction de l'activité captée par le microphone. En l'absence de locuteur, le service applique automatiquement les paramètres prédéfinis afin que l'ensemble des participants apparaissent clairement selon leur taille réelle. De plus, le format compact de l'appareil PanaCast de Jabra lui permet d'être placé au niveau des yeux, facilitant le contact visuel qui supprime les barrières entre les collègues et leur permet de communiquer comme s'ils se trouvaient dans la même pièce.

« Nous nous réjouissons de travailler avec Jabra pour offrir la prochaine itération de Zoom Rooms à notre clientèle », déclare Nick Yu, chef des services mondiaux. « Grâce à la technologie de caméra de premier plan de Jabra, nous avons mis au point une offre unique qui ravit les utilisateurs et les services de TI en procurant une solution prête-à-l'emploi dépourvue de la complexité, du coût et de l'entretien superflus associés à la création d'un système de conférence immersif. »

L'appareil PanaCast de Jabra est le tout premier dispositif de collaboration vidéo panoramique intelligent au monde, lequel compte trois caméras de 13 mégapixels fonctionnant comme une seule par l'entremise d'une technologie centrale intégrée grâce au processeur enchâssé PanaCast Vision de Jabra. La solution matricielle multicaméras offre un champ de vision panoramique à 180 degrés, ce qui évite toute perte d'espace et intègre deux participants sur cinq qui sont habituellement absents du champ de vision d'une caméra traditionnelle. La vidéo panoramique et le tout premier zoom intelligent de l'industrie optimisent de manière autonome et continue le champ de vision pour inclure tous les participants dans la conversation.

« À Jabra, il y a longtemps que nous nous concentrons à concevoir des solutions sonores et vidéo sophistiquées pour faire de la salle de caucus un espace de collaboration optimal », affirme Aurangzeb Khan, directeur général adjoint, Jabra Intelligent Vision Systems. « La nature du travail évoluant, il est essentiel que les employés jouissent d'un espace pour communiquer et collaborer entre eux et avec leurs employés et collègues de partout dans le monde. Nous sommes ravis de travailler avec Zoom et d'être à l'avant-garde pour offrir une plate-forme de conférence entièrement immersive à l'aide de la meilleure technologie vidéo, sonore et logicielle de sa catégorie. Nous sommes convaincus que la caméra PanaCast de Jabra procurera une expérience vidéo inégalée à Zoom Rooms. »

Pour obtenir plus d'information, veuillez vous rendre à l'adresse : www.jabra.com/panacast.

Prix et disponibilité :

PanaCast de Jabra - PDSF de 895,00 $

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file dans la conception de solutions de communication et de solutions sonores; la société innove pour habiliter à la fois les consommateurs et les entreprises. Jabra fait partie de GN Group et en est fière. La société est déterminée à permettre aux gens de mieux entendre, de faire plus et de dépasser leurs plus grandes attentes. Grâce au son et à la vidéo, nous aidons à changer des vies. L'excellence en ingénierie de Jabra trace la voie, en s'appuyant sur 150 ans d'innovation. Cela nous permet de créer des casques d'écoute et des outils de communication intégrés qui aident les professionnels à travailler de façon plus productive, des casques d'écoute et des écouteurs sans fil grâce auxquels les utilisateurs jouissent d'une meilleure qualité sonore pour les appels, la musique et les médias, et, enfin, des solutions de vidéoconférence novatrices qui permettent une collaboration transparente entre des équipes réparties en différents endroits. Jabra compte environ 1 400 employés à l'échelle mondiale, et ses recettes pour 2018 s'élevaient à 4,7 milliards de couronnes danoises. GN Group, fondé en 1869, est présent dans 100 pays et se consacre à l'innovation, à la fiabilité et à la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, GN Group emploie 6 000 personnes et est coté au Nasdaq à Copenhague. Grâce à GN Group, la vie sonne mieux. Visitez le www.jabra.com.

© 2019 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques de commerce figurant aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs (la conception et les spécifications des produits peuvent être changées sans préavis).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010898/Jabra_PanaCast.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3271/JABRA_LOGO.jpg

SOURCE Jabra

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Karl Bateson, directeur des relations publiques et de l'exposition médiatique gagnée, Amérique du Nord, kbateson@jabra.com, 978-656-4578, LEWIS, Hayley Minardi, JabraUS@teamlewis.com, 202-748-1159, http://www.jabra.com

Related Links

http://www.jabra.com