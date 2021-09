Parmi les nouveautés, mentionnons le Jabra Elite 7 Pro, un produit révolutionnaire doté de la technologie Jabra MultiSensor Voice MC et offrant la meilleure performance d'appel de sa catégorie. Jabra lance également l'Elite 7 Active avec son nouveau revêtement révolutionnaire ShakeGrip MC , parfait pour un mode de vie actif. Le troisième ajout à la gamme est le Jabra Elite 3, qui offre un son incroyable en déplacement à un public plus vaste que jamais. Cette gamme Elite redéfinie représente la dernière percée en matière de véritable technologie sans fil. Chaque produit est spécialement conçu pour réinventer la véritable expérience sans fil, en introduisant de nouvelles solutions uniques optimisées pour des usages précis et rehaussées d'une conception élégante et moderne.

L'une des premières entreprises à proposer une véritable technologie sans fil, Jabra a mis à profit six générations de connaissances et a repensé la véritable technologie sans fil pour mieux répondre aux besoins des millions d'utilisateurs du véritable sans-fil d'aujourd'hui. La nouvelle gamme Elite est adaptée à des scénarios d'utilisation précis. La nouvelle catégorie Pro de Jabra est conçue pour ceux qui recherchent le nec plus ultra en matière d'appels et de musique, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience véritablement sans fil et sans limites. La catégorie Active de Jabra est conçue pour le sport et les modes de vie actifs, avec des écouteurs spécialement créés pour rester en place lorsqu'on transpire. Enfin, le modèle Elite 3 fait partie de la catégorie de base de Jabra, établissant une nouvelle norme pour le son d'entrée de gamme sur le pouce.

Jabra MultiSensor VoiceMC

L'introduction de la technologie innovante MultiSensor VoiceMC de Jabra pour l'Elite 7 Pro propose une clarté d'appel optimale, même dans les endroits les plus bruyants. Plus de gens communiquent par la voix : les appels vocaux ont augmenté en 2021 par rapport à l'année précédente, et constituent le deuxième cas d'utilisation après la musique**. La fonction Jabra MultiSensor VoiceMC combine un capteur de conduction osseuse, quatre microphones et des algorithmes pour assurer la clarté des appels. L'expertise de Jabra dans le développement d'algorithmes intelligents a permis de mettre au point l'un des premiers modèles d'écouteurs pour consommateurs utilisant cette technologie hybride.

C'est un capteur vocal à la fine pointe dans les deux écouteurs qui fait de Jabra MultiSensor VoiceMC une solution si efficace. Les algorithmes intelligents analysent en permanence les types de bruit captés par les microphones intégrés; par exemple, ils activent automatiquement le capteur vocal lorsque le bruit du vent est détecté. La technologie de conduction osseuse sert à transmettre la voix par les vibrations de la mâchoire. L'algorithme intelligent utilise ensuite la meilleure combinaison du capteur de conduction osseuse et des microphones pour permettre une clarté d'appel optimale.

De plus, le système actif d'annulation du bruit réglable crée une expérience entièrement immersive. On peut personnaliser davantage le son en créant un profil audio grâce à la technologie Jabra MySound et à HearThrough, une solution qui permet aux utilisateurs de définir exactement la quantité de bruit extérieur qu'ils souhaitent filtrer.

Les écouteurs Elite 7 Pro sont 16 % plus petits que les très populaires Jabra Elite 75t, les plus petits du fabricant à ce jour. En tirant parti des 62 000 scintigraphies d'oreilles uniques de Jabra, l'entreprise a pu créer une carte de l'oreille humaine moyenne et utiliser les données recueillies pour complètement redessiner les écouteurs. Procédant ensuite à des tests exhaustifs, Jabra a produit des écouteurs qui offrent une qualité sonore exceptionnelle et un confort optimisé.

Les écouteurs universels offrent 9 heures d'autonomie ininterrompue avec le système actif d'annulation du bruit et 35 heures avec le boîtier de recharge. Une charge rapide fournit 1,2 heure d'autonomie en seulement 5 minutes. L'Elite 7 Pro est livré avec la fonction Alexa intégrée, ainsi que Siri et Assistant* (*Android uniquement).

Technologie Jabra ShakeGripMC

Le modèle Jabra Elite 7 Active est spécialement conçu pour les utilisateurs à la recherche de la meilleure solution pour un mode de vie actif. À l'exception de la technologie MultiSensor Voice, la version Active offre la même expérience exceptionnelle que l'Elite 7 Pro. De plus, en s'appuyant sur la compréhension unique de l'oreille de Jabra, l'utilisation de caoutchouc en silicone liquide et une conception sans ailes, le nouveau Elite 7 Active avec revêtement ShakeGrip offre un ajustement suprême, peu importe nos mouvements, transformant ainsi la façon dont on s'entraîne. Le grillage du microphone élimine le vent lors des appels d'utilisateurs s'adonnant à des activités extérieures, tandis que le son stimulant la performance assure une vibrante expérience musicale pendant l'entraînement.

Jabra Elite 3

Le Jabra Elite 3 est le choix idéal pour ceux qui recherchent un son riche, de puissantes graves et des appels clairs à petit prix. Après avoir cerné une lacune sur le marché pour des écouteurs à faible prix offrant toujours une qualité de son exceptionnelle, Jabra a mis à profit ses années d'expérience pour faire du son de grande qualité une option pour tout le monde. Les écouteurs sont conçus pour donner vie à la musique grâce à des haut-parleurs de 6 mm et pour permettre des appels clairs grâce à la technologie d'appel à 4 microphones, un égaliseur de musique de premier plan, l'inclusion de la fonction audio HD Qualcomm aptXMC et une autonomie de sept heures (28 heures avec le boîtier de recharge). Les écouteurs offrent une isolation sonore exceptionnelle, et grâce à la solution HearThrough, les utilisateurs peuvent capter les sons de leur environnement. La gamme Elite 3 propose une conception danoise épurée et un ajustement confortable et sûr à longueur de journée, et se décline en une nouvelle palette de couleurs tendance : lilas, beige pâle, gris foncé et marine.

René Svendsen-Tune, PDG de Jabra, a déclaré : « Nous sommes plus connectés que jamais. Le monde n'a jamais été aussi bruyant, ce qui exige des technologies novatrices pour s'assurer que les gens profitent d'appels clairs et d'une expérience musicale supérieure. À Jabra, nous utilisons nos nombreuses années d'expérience pour repousser les limites de la technologie, lançant nos écouteurs Elite 7 Pro, Elite 7 Active et Elite 3. L'arrivée de ces nouveaux produits représente d'énormes évolutions sur le marché, et nous sommes ravis d'en être à l'avant-garde. »

L'Elite 3 sera offert à l'achat à compter du 1er septembre, et l'Elite 7 Pro ainsi que l'Elite 7 Active le 1er octobre. On pourra se procurer tous les produits chez certains détaillants aux prix suivant :

Elite 7 Pro : PDSF de 199 $

Elite 7 Active : PDSF de 179 $

Elite 3 : PDSF de 79 $

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site de www.jabra.com/elite.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 6 500 personnes et, en 2020, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 13,4 milliards de couronnes danoises. La marque Jabra représente un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de couronnes danoises et emploie 1 900 personnes. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1605019/Jabra_New_Products.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3271/JABRA_LOGO.jpg

SOURCE Jabra

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jabra : Karl Bateson, [email protected]; LEWIS : Nicole Young, [email protected]; Notes aux rédacteurs en chef ** Source : Rapport State of Sound 2021 de Qualcomm : https://assets.qualcomm.com/the-state-of-sound-2021.html, http://www.jabra.com

Liens connexes

http://www.jabra.com