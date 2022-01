LAS VEGAS, 3 janvier 2022 /CNW/ - CES -- Aujourd'hui, Jabra annonce son dernier ajout à la nouvelle série Elite, le modèle Jabra Elite 4 Active. Le modèle Jabra Elite 4 Active, qui rend la gamme Elite Active accessible à un plus large public, crée une nouvelle attitude pour une nouvelle année. Il convient particulièrement à ceux qui privilégient un mode de vie actif avec notamment des séances d'entraînement prisées comme le yoga, la boxe ou la course à pied.

- Technologie HearThrough pour mieux entendre ce qui se passe autour de soi, parfaite pour courir en ville

- Musique d'entraînement immersive grâce à un égalisateur personnalisable

- Technologie d'appel à 4 microphones pour une excellente clarté pendant les déplacements

- Autonomie jusqu'à 7 heures, ou jusqu'à 28 heures avec l'étui de recharge

Ce tout dernier produit de la gamme sans fil Jabra offre une utilisation intensive grâce à sa résistance à l'eau et à la sueur conforme à la norme IP57. Sa conception athléchic assure un maintien optimal et unique pendant l'entraînement. À 119 euros/119 dollars, ces écouteurs représentent un choix économique pour ceux qui recherchent une véritable solution sans fil qui rehausse leur mode de vie actif en plus d'offrir une excellente qualité d'appel pour communiquer avec les amis et les collègues. Outre son autonomie allant jusqu'à 7 heures (jusqu'à 28 heures avec l'étui de recharge), le modèle Elite 4 Active dispose également d'une fonction de recharge rapide.

De plus, l'expérience de lecture intégrée d'Alexa ou de Spotify Tap et Google Fast Pair* sont des fonctionnalités uniques pour un produit de cette catégorie de prix. Google Fast Pair offre une expérience de jumelage immédiat au démarrage. La connexion est instantanée avec les appareils Android. La lecture de Spotify Tap permet un accès plus rapide à la musique. Grâce à ces deux fonctionnalités, il est plus facile que jamais de tirer le meilleur parti de vos écouteurs Jabra.

Pour une concentration maximale au gym, le modèle Elite 4 Active bloque le bruit ambiant grâce à la réduction de bruit active (ANC). En outre, l'expérience musicale immersive est rehaussée grâce à l'égalisateur personnalisable. Ces écouteurs offrent également la fonction HearThrough pour mieux entendre ce qui se passe autour de soi. Ils sont parfaits en ville car ils permettent de rester vigilant et d'entendre ce qui se passe autour de soi pendant le jogging.

Le modèle Jabra Elite 4 Active offre une qualité d'appel exceptionnelle grâce à une technologie à 4 microphones protégés par une membrane en maille conçue pour une meilleure protection contre le bruit. Vous entendez bien et votre interlocuteur vous entend bien. De conception ergonomique sans ailette, ce modèle procure également un maintien confortable en dehors des activités sportives. Jabra a également prévu un produit qui convient à tout le monde, car ces écouteurs sont présentés dans des thèmes de couleurs cohérents avec la gamme Elite Active déjà existante : bleu marine, noir et menthe claire.

« Nous comprenons tous l'importance de rester en forme et en santé, mais il est tout de même essentiel de travailler à son propre rythme, a déclaré Calum MacDougall, premier vice-président chez Jabra. Le nouveau modèle Jabra Elite 4 Active propose une solution de rechange pertinente à ceux qui ont un mode de vie actif, mais qui ne recherchent pas l'intensité plus ambitieuse de l'autre modèle de cette gamme, le Jabra Elite 7 Active. Encore une fois, Jabra s'efforce d'offrir un produit qui convient parfaitement au parcours personnel de chacun. »

Principales caractéristiques du modèle Elite 4 Active :

Assure un maintien optimal avec conception ergonomique sans ailette

Résistance à l'eau et à la sueur conforme à la norme IP57

Réduction de bruit active (ANC)

Haut-parleurs de 6 mm et égalisateur personnalisable

Technologie HearThrough pour mieux entendre ce qui se passe autour de soi

Technologie d'appel à 4 microphones

Jusqu'à 7 heures d'autonomie (jusqu'à 28 heures avec l'étui de recharge)

Utilisation d'un écouteur en mode mono

Lecture intégrée d'Alexa ou de Spotify Tap, et Google Fast Pair*

Le modèle Elite 4 Active est offert dès aujourd'hui chez certains détaillants à 119 euros/119 dollars.

*Compatible avec Android O.S. 6.0 ou toute version postérieure

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site de www.jabra.com/elite

