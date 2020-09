Nouveau casque d'écoute à réduction de bruit active (RBA) avec miniaturisation Jabra pour un ajustement optimal

RBA numérique entièrement réglable : réglage entre RBA complet, transparence totale avec le mode HearThrough et n'importe où entre les deux

Six microphones et protection contre le vent pour une clarté d'appel exceptionnelle, partout.

Certifié Qi pour la recharge sans fil

Série Elite 75t avec norme RBA

RBA activée pour les utilisateurs actuels grâce à la mise à jour gratuite sans fil

Conçu avec une puce Qualcomm qui permet à la RBA de fonctionner sur un véritable modèle sans fil actuel.

En s'appuyant sur son héritage d'innovation de pointe dans l'industrie, Jabra ajoute la réduction de bruit active (RBA) à sa gamme sans fil primée avec la toute nouvelle série Elite 85t et la série améliorée Elite 75t. La fonctionnalité RBA est lancée sans faire de compromis sur la conception élégante ou à l'ajustement optimal des écouteurs.

Les nouveaux écouteurs Elite 85t sont conçus pour repousser les limites de la réduction de bruit pour une paire d'écouteurs sans fil. Ils sont dotés de la technologie RBA la plus avancée et la plus puissante de Jabra, tout en conservant la taille et l'apparence caractéristiques d'écouteurs agréables à porter toute la journée. Avec les écouteurs Elite 85t, la conception discrète et le confort, les appels, l'expérience musicale et l'efficacité de la RBA rayonnent sans compromis.

Les mises à jour de la série Elite 75t - Elite 75t et Elite Active 75t - se feront au moyen d'une mise à jour micrologicielle dans l'application Sound+. Jabra est la première entreprise à offrir la RBA sur une gamme de produits sans fil existants, ce qui crée l'une des plus vastes gammes de produits sans fil dotés de la RBA sur le marché et qui s'appuie sur les normes de miniaturisation auxquelles les utilisateurs s'attendent de Jabra.

Elite 85t avec RBA Jabra avancéeMC

Le plus récent ajout à la série Elite, le Jabra Elite 85t, comprend la technologie RBA Jabra avancée qui offre un niveau de réduction du bruit encore plus avancée que les offres de RBA standard de Jabra. Le double jeu de puces des écouteurs offre une forte capacité de RBA ainsi qu'un traitement sonore optimal. Ils font partie des plus petits écouteurs sur le marché offrant une RBA de qualité supérieure afin de créer un espace privé et tranquille et d'offrir la technologie HearThrough pour permettre à l'utilisateur d'entendre son environnement. Les deux fonctions sont entièrement ajustables, et optimisent la performance sonore naturelle et une occlusion limitée (blocage/fermeture) et sont possibles grâce à la conception semi-ouverte et à plusieurs microphones dotés de la RBA.

Plus de gens que jamais exigent de la souplesse pour répondre à leurs appels. Les nouveaux écouteurs Jabra Elite 85t apportent une qualité d'appel exceptionnelle pour l'utilisateur et la personne à l'autre bout du fil, grâce à la technologie à six micros (trois pour chaque oreille, deux à l'extérieur, un à l'intérieur). L'amélioration de la protection contre le bruit du vent permet de faire des appels de qualité, partout. Les microphones à l'intérieur et à l'extérieur des écouteurs servent à offrir la technologie Jabra RBA avancée, qui permet d'améliorer l'annulation du bruit et de filtrer plus de bruit. La souplesse de la technologie Jabra RBA avancée permet un ajustement au besoin : un double curseur permet une gradation entre la RBA complète jusqu'à l'option HearThrough complète, et toute variation entre les deux. L'utilisateur a ainsi accès à une expérience plus personnalisée qui lui permet de s'adapter en fonction de son environnement.

Conception semi-ouverte

Les haut-parleurs de 12 mm du Jabra Elite 85t produisent un son puissant avec de belles fréquences graves, tout procurant plus de confort et en réduisant la pression au niveau de l'oreille grâce à sa conception semi-ouverte. Jabra a également adapté les embouts auriculaires EarGels, en leur donnant une forme ovale qui scelle mieux le conduit de l'oreille. Cela signifie que le prolongement de l'écouteur Elite 85t se place moins profondément dans l'oreille, pour un confort accru et un maintien toujours aussi sécuritaire.

Le Jabra Elite 85t procure jusqu'à 5,5 heures d'écoute avec la RBA, ou jusqu'à 25 heures avec son étui de chargement (toujours avec la RBA) et 31 heures sans la RBA.

« Chez Jabra, nous concevons nos produits à des fins précises et aujourd'hui, nous sommes fiers de montrer que notre engagement à l'égard de la RBA ne fait pas exception, a déclaré René Svendsen-Tune, président-directeur général de Jabra. Les utilisateurs d'aujourd'hui apprécient les vertus de la miniaturisation, alors nous sommes ravis de leur offrir un dispositif de RBA de qualité inégalée de pair avec un design ultracompact et élégant. Nous sommes également ravis de convier nos utilisateurs actuels à profiter, eux aussi, de la RBA par l'entremise d'une mise à niveau gratuite de leurs écouteurs Elite 75t - nous sommes d'ailleurs le tout premier fabricant mondial à réaliser cette mise à jour par liaison radio. »

Elite 75t avec RBA de série

Notre gamme primée Elite 75t, incluant les Elite 75t et les Elite Active 75t, profite dorénavant de la RBA. Ces modèles offrent toujours un son et un confort remarquables pour vos appels, auxquels s'ajoutent les fonctionnalités de la RBA, tant pour l'écoute musicale que celle des médias. Cette mise à niveau gratuite est mise à la disposition des utilisateurs grâce à la collaboration technologique entre Jabra et Qualcomm. Grâce au processeur audionumérique de première qualité déjà intégré à la gamme Elite 75t et à son expertise de pointe en matière de RBA, Jabra a pu déployer cette avancée au sein de sa gamme existante.

La gamme Elite 75t de Jabra sera disponible à l'achat avec la RBA intégrée à partir du mois d'octobre 2020. Cela signifie que tant les propriétaires actuels d'écouteurs Elite 75t ou Elite Active 75t que les consommateurs qui souhaitent se les procurer pourront jouir des avantages de la RBA, dont la neutralisation des basses fréquences.

Les modèles avec la mise à niveau de la réduction de bruit continuent d'offrir une durabilité cotée IP55/IP57 et d'être protégés par une garantie de deux ans. Avec la RBA, la batterie offre une autonomie de 5,5 heures (ou 24 heures si utilisée avec l'étui de chargement); sans faire appel à la RBA, l'autonomie grimpe à 7,5 heures (ou 28 heures avec l'étui). L'ajout de la RBA de série ne modifie aucunement le prix de ces écouteurs.

« Nos dernières recherches auprès des consommateurs ont montré que 71 % d'entre eux sont intéressés à profiter de cette caractéristique dans leurs écouteurs sans fil, a déclaré James Chapman, vice-président et directeur général de la division Voice, Music and Wearables chez Qualcomm Technologies international, Ltd. Nous sommes ravis de voir Jabra profiter de notre puce-système à faible énergie pour Bluetooth, en ajoutant cette fonctionnalité incontournable à la gamme Elite 75t. »

Caractéristiques et spécifications clés de Jabra Elite 85t

EarGels MC en forme ovale en silicone avec conception compacte pour votre protection et votre confort

en forme ovale en silicone avec conception compacte pour votre protection et votre confort Puce conçue pour la RBA, un système très efficace pour éliminer le bruit ambiant

Technologie d'appel à 6 microphones et protection contre le vent pour une communication de qualité supérieure, chaque fois

RBA pour 4 microphones à l'intérieur et à l'extérieur des écouteurs

Haut-parleurs de 12 mm pour un son fort et une basse puissante

Conception semi-ouverte pour une capacité auditive naturelle

RBA réglable avec de doubles curseurs permettant une gradation entre la RBA complète jusqu'à l'option HearThrough complète

Durabilité classée IPX4 et 2 années de garantie* contre la poussière et l'eau

Avec la RBA, la batterie offre une autonomie jusqu'à 5,5 heures et jusqu'à 25 heures avec l'étui de chargement; sans la RBA, l'autonomie est de 7 heures ou de 31 heures avec l'étui de chargement

Recharge sans fil certifiée Qi, appareil compatible avec tous les chargeurs certifiés Qi

Égalisateur personnalisable dans l'application Sound+ pour une écoute de musique encore meilleure

Système d'assistance vocale intégré : fonctionne avec Alexa, Siri MD et Assistant Google MC

et Assistant Google Fonction « MyControls » pour établir les paramètres des boutons et Jabra MySound pour personnaliser le son

Prix et disponibilité de Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t sera offert en précommande sur Jabra.com, Amazon et Best Buy en octobre 2020, puis en vente en ligne et en magasin en novembre 2020, PDSF 229 $. Les écouteurs seront offerts en titane/noir en novembre 2020, et en or/beige, en cuivre/noir et en noir/gris en janvier 2021.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.jabra.com/elite85t .

*Inscription requise avec l'application Jabra Sound+

NOTES AUX RÉDACTEURS

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et devenir des personnes plus riches qu'ils ne l'auraient possible. Nous aidons à transformer des vies grâce au son et à la vidéo. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier. Ceci nous permet de créer des casques d'écoute intégrés et des outils pour les communications encourageant plus de productivité chez le professionnel, de concevoir des écouteurs pour un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias chez le consommateur, et d'offrir des solutions pionnières pour visioconférences permettant une collaboration harmonieuse entre équipes réparties. Jabra compte environ 1 800 employés dans le monde et a enregistré en 2019 des revenus annuels de 6,2 milliards de DKK. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. GN emploie aujourd'hui 6 500 personnes et est côté au NASDAQ de Copenhague. GN donne une meilleure sonorité à la vie. www.jabra.com

© 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque de commerce déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1277325/Jabra_EARBUDS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3271/JABRA_LOGO.jpg

SOURCE Jabra

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Karl Bateson, chef des relations publiques et des médias acquis, Amérique du Nord, [email protected]; LEWIS, Hayley Minardi, [email protected], 617 752-8800, http://www.jabra.com

Liens connexes

http://www.jabra.com