Jabra met au point une nouvelle norme commerciale en matière de concentration et de collaboration : la gamme de casques d'écoute Evolve2

Depuis la commercialisation de la gamme Evolve de Jabra en 2014, l'environnement professionnel a considérablement évolué. Avec la multiplication des équipes internationales et du télétravail, il y a un plus grand besoin pour la collaboration au sein des entreprises et ailleurs dans le monde. De plus, comme nos vies personnelle et professionnelle se chevauchent souvent dans la société d'aujourd'hui, il importe que les solutions technologies puissent répondre à tous les scénarios. Misant sur les meilleures caractéristiques de l'expertise audio pour consommateurs de Jabra conjuguées à une technologie de calibre entreprise, les casques d'écoute de la gamme Evolve2 sont dépourvus de compromis et disposent des fonctionnalités qui conviennent à toutes les sphères de la vie, que ce soit au bureau, sur le pouce ou à distance.

Un produit à l'épreuve du temps avec suivi et analyse

En plus de rehausser la concentration, la souplesse et la collaboration, la gamme Evolve2 répond aux besoins organisationnels sur les plans du suivi et de l'analyse de l'ensemble de l'écosystème UC de l'entreprise afin de jouir d'une qualité élevée pour les appels UC. La gamme Evolve2 s'intégrera aux produits des principaux fournisseurs de logiciels et d'équipement de surveillance pour permettre aux directeurs des TI et aux autres décideurs d'analyser la performance de chaque casque d'écoute Jabra de manière à cerner les causes profondes menant à un appel de piètre qualité, qu'il s'agisse d'un routeur Wi-Fi, d'une infrastructure UC ou des réglages du casque d'écoute d'un particulier. Par ailleurs, le logiciel Jabra Xpress permet de gérer les casques d'écoute de façon simple et sécuritaire, prenant en charge les mises à jour du microprogramme et l'intégration de nouvelles fonctionnalités tout en simplifiant les interventions du service des TI.

Un rendement sonore et vocal de premier plan

Tiirant parti de 150 ans d'excellence en ingénierie audio, la société Jabra s'est illustrée à maintes reprises dans ce domaine. En comparaison à la gamme actuelle Evolve de Jabra, les casques d'écoute Evolve2 85 sont essentiellement numériques. Ils annulent 50 pour cent plus de bruit grâce à la technologie numérique hybride ANC (Active Noise Cancelation), à leur conception(1) et aux coussinets d'isolation acoustique en mousse viscoélastique. Le rendement vocal est assuré par une transmission audio 40 pour cent mieux et par le doublage de la performance du distracteur vocal, ce qui met clairement l'accent sur la voix de l'utilisateur tout en annulant les autres voix discordantes qui entourent ce dernier. Cet accent est rendu possible notamment grâce aux 10 microphones, qui éclaircissent la voix, et à la technologie ANC, qui permet à l'utilisateur d'être compris dans les milieux les plus bruyants.

Les produits de la gamme sont équipés d'un voyant d'utilisation visible à 360 degrés sur chaque oreillette, lequel est exclusif à Jabra, ce qui indique clairement à l'entourage de l'utilisateur que ce dernier est concentré. Qui plus est, les casques d'écoute sans fil de cette gamme peuvent se connecter à tous les dispositifs mobiles. À cette fin, l'application Jabra Sound+ procure une expérience audio personnalisée et entièrement mise à profit.

La gamme Evolve2 comprend trois casques d'écoute :

L' Evolve2 85 dispose de la technologie numérique hybride ANC et de dix microphones en tout, dont deux microphones dans le bras articulé entièrement intégré, lesquels peuvent être facilement escamotés pour les déplacements. Les huit autres sont dans les oreillettes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une autonomie sans fil de 37 heures, de haut-parleurs 40MM pour une musique immersive, ainsi que d'un voyant d'utilisation visible à 360 degrés sur chaque oreillette. Ce casque d'écoute a été mis au point pour tirer pleinement parti de la plus récente technologie de jeu de puces audio, permettant au modèle Evolve2 85 de devancer ses semblables sur les plans de la durée de vie de la batterie, de la robustesse de la connectivité et du traitement audio. Élégant et confortable, le casque d'écoute Evolve2 85 est conçu tant pour le bureau que pour le professionnel en déplacement. Il peut donc être porté indépendamment du lieu de travail.

dispose de la technologie numérique hybride ANC et de dix microphones en tout, dont deux microphones dans le bras articulé entièrement intégré, lesquels peuvent être facilement escamotés pour les déplacements. Les huit autres sont dans les oreillettes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une autonomie sans fil de 37 heures, de haut-parleurs 40MM pour une musique immersive, ainsi que d'un voyant d'utilisation visible à 360 degrés sur chaque oreillette. Ce casque d'écoute a été mis au point pour tirer pleinement parti de la plus récente technologie de jeu de puces audio, permettant au modèle Evolve2 85 de devancer ses semblables sur les plans de la durée de vie de la batterie, de la robustesse de la connectivité et du traitement audio. Élégant et confortable, le casque d'écoute Evolve2 85 est conçu tant pour le bureau que pour le professionnel en déplacement. Il peut donc être porté indépendamment du lieu de travail. L' Evolve2 65 comprend trois microphones : deux dans le bras articulé et un autre dans l'oreillette droite. Ce produit procure 37 heures d'autonomie et sa portée sans fil réelle est trois fois mieux que celle des casques d'écoute Evolve 65.

comprend trois microphones : deux dans le bras articulé et un autre dans l'oreillette droite. Ce produit procure 37 heures d'autonomie et sa portée sans fil réelle est trois fois mieux que celle des casques d'écoute Evolve 65. L'Evolve2 40 est une variante câblée offrant le même degré de confort, la même durabilité et la même expérience utilisateur que l'Evolve2 65.

L'Evolve2 85 et l'Evolve2 65 disposeront tous deux de Jabra Link 380, le nouvel adaptateur BT (clé électronique) de Jabra, offert en version USB-C ou USB-A.

Certains modèles de la gamme ont un bouton réservé à Microsoft Teams, permettant à l'utilisateur de se connecter instantanément à ses collègues et aux réunions. Ces versions disposent d'un voyant DEL spécial qui indique diverses alertes, comme un appel manqué ou un nouveau message vocal.

Holger Reisinger, vice-président directeur des solutions pour entreprises à Jabra, déclare : « Le monde du travail se transforme. Des percées sont réalisées dans tous les secteurs, mais la productivité n'arrive pas à suivre. Le nombre de distractions se multiplie dans l'environnement professionnel; le télétravail est en hausse, tout comme les défis associés à la collaboration. Cela fait de l'univers professionnel un endroit plutôt complexe et c'est justement ce que la gamme Evolve2 souhaite simplifier. Étant un gage de productivité, nos casques d'écoute sont à l'origine de l'expérience numérique et améliorent la concentration. Nous sommes convaincus qu'avec la gamme Evolve2, nous offrons les meilleurs casques d'écoute pour la concentration et la collaboration, tout en établissant une nouvelle norme en matière de casques d'écoute pour le travailleur moderne. »

Les prix de vente et la disponibilité des produits seront diffusés en avril 2020 par l'entremise des partenaires intermédiaires autorisés de Jabra, les détaillants sélectionnés et à Jabra.com. Les casques d'écoute Evolve2 85 et Evolve2 65 seront offerts en deux couleurs : noir et beige. Le modèle Evolve2 40 sera offert en noir uniquement.

Le PDVC des casques d'écoute stéréo Evolve2 85 est de 449 $ (499 $ avec le socle de recharge pour bureau)

Le PDVC des casques d'écoute stéréo Evolve2 65 est de 249 $ (299 $ avec le socle de recharge pour bureau)

Le PDVC des casques d'écoute mono Evolve2 65 est de 239 $ (289 $ avec le socle de recharge pour bureau)

Le PDVC des casques d'écoute stéréo Evolve2 40 est de 139 $

Le PDVC des casques d'écoute mono Evolve2 40 est de 129 $

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file en matière de solutions d'ingénierie sonore et de communications qui innove pour autonomiser les consommateurs et les entreprises. Faisant partie de GN Group, nous sommes déterminés à permettre aux gens d'entendre davantage, d'en faire plus et d'aller plus loin que ce qu'ils avaient cru possible. Par l'entremise du son et de la vidéo, nous contribuons à transformer des vies. L'excellence de Jabra sur le plan de l'ingénierie ouvre la marche, s'appuyant sur 150 ans de travail de pionnier. Nous pouvons ainsi mettre au point des casques d'écoute et des outils de communication pour aider les professionnels à travailler de manière plus productive; des casques d'écoute et des écouteurs sans fil qui permettent aux consommateurs de mieux profiter de leurs appels, de leur musique et de leurs médias; et des solutions de visioconférence novatrices, qui assurent une collaboration harmonieuse entre les équipes distribuées. Jabra emploie environ 1 400 personnes à l'échelle mondiale et a déclaré en 2019 des revenus annuels de 6,2 milliards de DKK. GN Group, fondé en 1869, mène ses activités dans 100 pays, offrant l'innovation, la fiabilité et la commodité. Aujourd'hui, GN embauche 6000 personnes et la société est inscrite à la Bourse Nasdaq de Copenhague. GN confère une meilleure sonorité à la vie. www.jabra.com

1 En comparaison à Jabra Evolve 80, le produit à l'avant-plan du marché

2 Des millions d'unités ont été vendues à des dizaines de milliers de clients dans le monde (Source : Jabra)

