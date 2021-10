Jabra lance le casque d'écoute Evolve2 75 pour donner un nouveau souffle au travail hybride

Selon le nouveau rapport de Jabra sur le travail hybride, 85 % des travailleurs affirment que le fait de pouvoir se fier à leurs systèmes audio et vidéo, ainsi qu'à leur connectivité leur permet d'exceller au travail. 2 Dans cette optique, le nouvel Evolve2 75 vise à offrir une flexibilité incomparable. Le confort, la concentration, la collaboration et la perspicacité sont au cœur de sa conception. Comme ces éléments posent d'importants défis pour les organisations dont les employés travaillent à différents endroits, Jabra a doté l'Evolve2 75 de nouvelles caractéristiques qui poussent encore plus loin la qualité du son et le confort. Maximisant la flexibilité et augmentant la capacité de concentration des utilisateurs, le casque Evolve2 75 procure un son d'une clarté impressionnante pour les appels et la musique dans tous les environnements.

Jabra a conçu des coussinets d'oreille en similicuir à l'ergonomie repensée qui favorisent une meilleure ventilation et assurent un maintien très confortable, tout en réduisant la pression contre les oreilles. Ainsi, la courbure et le rembourrage du serre-tête ont été améliorés et font en sorte qu'il reste bien en place. Cela permet non seulement d'éviter tout inconfort, mais aussi de renforcer considérablement le rendement global en matière de réduction de bruit. L'utilisateur profite donc d'un confort optimal, sans compromettre la qualité du son.

Une première de la gamme Jabra Evolve

Le casque Evolve2 75 est le premier casque d'écoute Jabra Evolve à être doté de la technologie de réduction de bruit active (ANC)MC entièrement ajustable, ce qui vous permet de choisir la quantité de bruit provenant de votre environnement que vous souhaitez entendre. Le bouton « HearThrough » vous permet d'entendre les bruits environnants lorsque vous en avez besoin, tout en gardant vos écouteurs sur votre tête. Le casque Evolve2 75 répond à vos besoins changeants grâce à des paramètres personnalisables comme MySound (pour l'application mobile Sound+), l'optimisation de la musique pour des profils auditifs personnalisés et le réglage Equalizer (disponible via l'application Sound+ plus Jabra Direct sur mobiles et ordinateurs personnels).

Plus de souplesse et de clarté

La perche micro de ce nouveau casque d'écoute silencieux est dotée de boutons mode silencieux et réponse automatique, et est raccourcie de 33 % par rapport à celle du modèle Evolve 75, offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse et un son amélioré. La perche micro est également conçue pour répondre aux exigences strictes de la suite Open Office de Microsoft lorsqu'elle est utilisée en mode Performance. Cela permet de réduire efficacement le bruit ambiant dans les bureaux à aire ouverte et les espaces intérieurs bruyants et achalandés. Le casque d'écoute est également doté d'une fonction de mode discret qui permet aux utilisateurs de plier facilement la perche micro pour profiter d'appels de qualité en déplacement.

La technologie à 8 microphones du casque d'écoute fonctionne avec l'algorithme révolutionnaire à trois puces de Jabra qui effectue une distinction entre votre voix et le bruit environnant, ce qui vous permet de faire des appels encore plus clairs. Le casque d'écoute Evolve2 75 comprend également un voyant « busylight » à visibilité accrue de 360º lorsque vous avec besoin de toute votre concentration.

Capacités de saisie de données

Enfin, Jabra a ajouté d'autres avantages à son plus récent casque d'écoute, ce qui facilite les déplacements et la connexion. Optimisé pour toutes les principales plateformes de communications unifiées, le casque Evolve2 75 connecte les collègues à la plateforme de leur choix. Le casque d'écoute offre également une capacité de saisie de données permettant aux équipes de TI de prendre des décisions plus éclairées et de régler les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Le logiciel Jabra Xpress facilite également la supervision du déploiement, la mise à jour du micrologiciel et la gestion des paramètres à distance. La portée sans fil robuste allant jusqu'à 100 pieds (30 mètres) du casque d'écoute Evolve2 75 et sa double connectivité aux ordinateurs et aux appareils mobiles offrent une flexibilité supplémentaire qui permettent de marcher tout en parlant, sans affecter la qualité des appels. Avec la durée de vie prolongée de la batterie du Evolve2 75, sa technologie de chargement et de communication vocale et ses nouvelles capacités de chargement rapide, il n'a jamais été aussi facile de faire autant d'appels que vous le souhaitez à partir de n'importe quel endroit.

Holger Reisinger, vice-président principal, Marketing, Produits et Alliances de Jabra, a déclaré : « Notre objectif pour chaque ajout à la série Evolve n'est pas simplement de créer un nouveau casque d'écoute, mais d'établir une nouvelle norme. C'est la raison pour laquelle nous examinons tous les aspects du produit au cours de son développement afin d'assurer la meilleure expérience audio possible. Grâce à la combinaison de notre nouvelle technologie révolutionnaire en mousse à double densité, d'un serre-tête amélioré et d'un nouveau motif de confort révolutionnaire, le casque Jabra Evolve2 75 offre une isolation acoustique et un confort incroyables pour une expérience audio améliorée tout-en-un. »

Principales caractéristiques et spécifications

Capacité de réduction du bruit 26 % supérieure à celle du modèle Evolve 75 grâce à la technologie ANC améliorée, au pilotage par puces dédiées et à la nouvelle technologie de mousse à double densité de Jabra

Microphones de bureau à aires ouvertes de première qualité avec perche micro raccourcie de 33 % par rapport à celle du casque Evolve 75

Technologie à huit microphones

Appels de qualité supérieure

Audio de haute qualité avec perche micro rétractée en mode discret ou complètement abaissée en mode Performance. Optimisé pour s'adapter à un mode de travail flexible

Certifié pour toutes les principales plateformes UC

Portée sans fil jusqu'à 30 m/100 pi

Possibilité de connecter deux appareils grâce à une double connectivité

Bouton Teams dédié (modèle MS Teams)

Voyant « busylight » intégré de 360°

Jusqu'à 36 heures de musique, 25 heures de conversation (sans ANC ni voyant « busylight ») et durée de conversation 33 % supérieure à celle du modèle Evolve 75

Haut-parleurs puissants de 40 mm à codecs AAC pour l'écoute de musique

Gestion des appareils avec Jabra Direct et Xpress

Personnalisation avec Jabra Sound+ et Jabra Direct

Google Fast Pair (Android seulement)

Le casque d'écoute Evolve2 75 sera en vente à un PDSF de 349 $ à compter du 15 octobre chez certains détaillants.

Pour en savoir plus sur le nouveau casque d'écoute Evolve2 75, consultez le site www.jabra.com/evolve.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 6 500 personnes et, en 2020, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 13,4 milliards de couronnes danoises. La marque Jabra représente un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de couronnes danoises et emploie 1 900 personnes. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

