Une collaboration harmonieuse et une concentration instantanée Le Jabra Evolve2 30 est parfaitement adapté aux travailleurs flexibles des temps modernes. Il est conçu pour des utilisateurs qui passent la majeure partie de leur journée à leur bureau, dans un environnement bruyant ou à domicile. La collaboration et la concentration demeurent les deux facteurs clés d'un travail efficace, peu importe l'endroit.

La technologie d'appel à deux microphones de l'Evolve2 30 peut clairement capter votre voix pour que vous puissiez participer aux appels et aux réunions en ligne de n'importe où, tout en satisfaisant aux exigences sur les environnements de bureau ouvert. Avec des haut-parleurs de 28 mm et un jeu de puces numérique avancé, vous pouvez également profiter d'une excellente qualité audio, tant pour les appels que pour la lecture des médias. Le modèle Evolve2 30 est également disponible dans une version certifiée Microsoft Teams, qui comprend un bouton Microsoft Teams dédié pour vous permettre d'entrer et de sortir des réunions virtuelles d'une seule touche, tandis que la perche micro vous permet de passer facilement en mode silencieux puis de reprendre la parole instantanément.

Poussant la collaboration encore plus loin, le Jabra Evolve2 30 répond aux exigences de Microsoft Open Office qui impliquent un test rigoureux d'efficacité d'un microphone de casque d'écoute par rapport à la suppression du bruit ambiant et des conversations de bureau. Ce test permet d'assurer que l'appareil est adapté à tout environnement. La fonctionnalité prêt-à-brancher permet aux utilisateurs de se connecter facilement à tout appareil par l'intermédiaire de la prise USB A ou C, offrant une collaboration maximale.

Le Evolve2 30 est aussi spécialement conçu pour permettre un niveau de concentration se prêtant à tout environnement. Ceci est rendu possible grâce à la conception inclinée des oreillettes, qui bloquent le bruit de fond. Le voyant « busylight » sur le côté s'allume automatiquement lorsque vous êtes en appel, mais il peut aussi être allumé manuellement pour signaler à ceux qui vous entourent de ne pas vous déranger.

Confort fiable toute la journée

L'inconfort causé par le port prolongé d'un casque d'écoute peut nuire considérablement à la productivité. La conception ergonomique du Jabra Evolve2 30 fait en sorte qu'il exerce une pression uniformément répartie et permet de supporter un port prolongé. Il est doté de coussins d'oreilles en mousse viscoélastique de première qualité qui s'adaptent aux contours naturels de vos oreilles et qui redistribuent le poids du casque d'écoute sur la tête des utilisateurs, offrant un confort idéal toute la journée.

Le très léger Evolve2 30 est aussi durable que confortable. Le serre-tête et le curseur de l'Evolve2 30 présentent un assemblage en acier inoxydable, offrant un niveau de durabilité et de flexibilité bien plus élevé que son prédécesseur, le Evolve 30. Des centaines d'essais de chute libre et d'essais de résistance de la perche micro ont été effectués pour s'assurer que le casque d'écoute peut résister à l'épreuve du temps même lorsqu'il est utilisé pendant de longues périodes.

« L'augmentation des niveaux de productivité est un défi constant pour chaque organisation, a déclaré Holger Reisinger, vice-président principal, Marketing, Produits et Alliances de Jabra. Nous sommes ravis de déployer notre dernier produit qui vise à lutter contre les distractions liées à la productivité pour les employés au bureau, mais aussi pour les travailleurs flexibles. Nous avons conçu le Jabra Evolve2 30 pour qu'il puisse être mis sur le marché à prix abordable. Ainsi, chaque utilisateur peut profiter de la concentration et du confort au travail et des avantages de la collaboration optimale. Le Jabra Evolve2 30 incarne vraiment la vision selon laquelle le travail n'est plus une question d'emplacement, mais plutôt de tâche à réaliser. »

Principales caractéristiques et spécifications :

Confort léger amélioré : 4,4 onces

Technologie d'appel à deux microphones et haut-parleurs de 28 mm, satisfaisant aux exigences sur les environnements de bureau ouvert.

Certification UC et Microsoft Teams

Jeu de puces avancé permettant de futures mises à niveau du micrologiciel.

puces avancé permettant de futures mises à niveau du micrologiciel. Voyant « busylight » intégré

Conception améliorée à isolation de bruit

Serre-tête et curseur en acier renforcé pour une durabilité accrue.

Un bouton Microsoft Teams dédié sur le modèle Microsoft

Jabra Direct, Xpress

Emballages durables faits de matières recyclables

Disponibilité

Le Jabra Evolve2 30 sera disponible à partir de mars 2021 chez certains détaillants. Le Evolve2 30 sera disponible en noir.

Evolve2 30 STÉRÉO PDSF 99 $

Evolve2 30 MONO PDSF 89 $

Pour en savoir plus sur Jabra visitez : www.jabra.com/evolve

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 6 500 personnes et, en 2020, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 13,4 milliards de couronnes danoises. La marque Jabra représente un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de couronnes danoises et emploie 1 900 personnes. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

