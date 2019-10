JA Solar Japan célèbre son 7e anniversaire

BEIJING, le 11 oct. 2019 /CNW/ - Le 17 septembre, JA Solar Japan a célébré son septième anniversaire à Tokyo, au Japon. M. Huang Xinming, directeur général adjoint de JA Solar, a pris part à l'événement et prononcé une allocution pour exprimer la gratitude de l'entreprise envers les clients locaux en raison du soutien manifesté depuis sa fondation. Il en a aussi profité pour présenter ses perspectives quant au développement des énergies renouvelables. Les invités de plus d'une centaine d'organismes, notamment Hitachi, Panasonic, Marubeni et JGC, ont assisté à cette étape clé de l'histoire de la société.

Le Japon attache une grande importance au développement et à l'application des énergies renouvelables, plus particulièrement de l'énergie solaire. En comparaison à d'autres marchés, les exigences du Japon en matière de qualité et d'efficacité des produits solaires sont plus élevées. En 2012, JA Solar a établi une division à Tokyo. La société a rapidement été reconnue par le marché en raison de ses excellents produits et services, alors que la marque JA Solar a été bien accueillie par la clientèle locale. La société occupe une place de premier rang sur le plan des expéditions vers le Japon, sa part de marché atteignant presque 10 %. Elle a établi de solides relations avec des centaines de partenaires commerciaux locaux et ses produits ont une bonne pénétration au sein du marché, couvrant les 47 régions administratives du Japon. JA Solar est largement considérée comme la marque photovoltaïque la plus fiable qui soit.

JA Solar se concentre sur la R et D et la fabrication de produits photovoltaïques solaires à haut rendement et lance une série de produits sophistiqués destinés au marché japonais. L'an dernier, la société s'est vu octroyer un brevet pour sa technologie PERC biface au Japon, ce qui témoigne de l'innovation technologique de JA Solar ainsi que de la protection et de la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle dans ce pays. En février, la société a fait montre de son module mono 9BB PERC à demi-cellule lors de la PV EXPO 2019, soit un excellent choix pour réduire les coûts actualisés de l'énergie (LCOE) et atteindre la parité réseau. En juillet, JA Solar a signé avec Shin-Etsu Chemical un contrat de licence de brevet relatif au dopage au gallium. On s'attend à ce que la technologie améliore davantage le rendement des produits de JA Solar, permettant à la société d'offrir encore plus de produits fiables à sa clientèle.

M. Jin Baofang, président du conseil d'administration de JA Solar, déclare : « Les réalisations de JA Solar au sein du marché japonais sont attribuables à l'importance considérable que nous accordons aux produits et aux services de grande qualité. Nous allons continuer à servir le marché japonais, procurant à nos clients des produits et des services de haute qualité tout en faisant la promotion du développement de l'industrie photovoltaïque dans ce pays. »

