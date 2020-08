BEIJING, 3 août 2020 /CNW/ - JA Solar a récemment annoncé avoir fourni des modules bifaces à verre double totalisant 43,8 MW pour le premier projet solaire de la Malaisie, qui conjugue des modules bifaces à verre double à des dispositifs de suivi. Une fois en exploitation, ce chantier devrait produire 74 millions de kWh d'électricité par année.

Les fonds pour ce projet ont été injectés par Halpro Engineering, une coentreprise entre EPC Greencells Group, un développeur allemand, et Majulia, son partenaire local. Il s'inscrit dans le cadre du programme LSS (Large-Scale Solar) de deuxième tour de la Malaisie. Alliant la technologie de cellule biface à haut rendement à une structure robuste à verre double, le module biface à verre double a la capacité de produire de l'électricité à l'aide de sa face arrière, la puissance nominale de celle-ci pouvant atteindre plus de 70 % de celle de la face avant. Le module est effectivement capable d'améliorer le rendement du capital investi grâce au rehaussement de sa capacité à produire de l'énergie, à sa performance d'irradiation peu élevée et à sa résistance à la dégradation induite du potentiel (PID), et ce, même dans des environnements hostiles (désert, littoral, etc.) et des conditions météorologiques extrêmes (température élevée, forte humidité, etc.). En conjuguant le module à haut rendement à des dispositifs de suivi, on prévoit que cet ouvrage produira davantage d'énergie et assurera de meilleurs rendements aux investisseurs.

Jin Baofang, président du conseil d'administration et chef de la direction à JA Solar, soutient : « Ayant établi des assises manufacturières en Malaisie en 2015 et fourni des modules pour plusieurs projets de grande envergure au sein du marché local, JA Solar a activement accru sa présence en faisant la promotion de nouvelles technologies qui aident les clients locaux à augmenter leur rendement et à réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE). Dans les années à venir, JA Solar continuera de promouvoir l'application de technologies sophistiquées pour favoriser le développement du marché photovoltaïque en Malaisie et dans les autres pays de l'Asie du Sud-Est. »

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Xiaorui Sun, +86-10-6361-1888-1698, [email protected], https://www.jasolar.com/

Liens connexes

https://www.jasolar.com/