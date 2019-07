JA Solar fournit des modules pour la plus grande centrale solaire PERC biface à verre double de la Corée du Sud

BEIJING, 12 juillet 2019 /CNW/ - JA Solar Co., Ltd, un important fabricant mondial de produits photovoltaïques haute performance, annonce avoir fourni l'ensemble des modules pour la plus grande centrale solaire PERC biface à verre double de la Corée du Sud. Ce projet vient promouvoir de manière importante la mise en œuvre des modules solaires PERC bifaces à verre double et le développement des énergies renouvelables au sein du marché sud-coréen.

En décembre 2018, JA Solar est devenue l'une des premières sociétés photovoltaïques à recevoir la certification de KS (Association coréenne de normalisation) pour son module solaire PERC biface à verre double. La certification confirme que les produits de JA Solar sont conformes aux normes nationales de la Corée du Sud, rehaussant la compétitivité de la Société et la notoriété de la marque au sein du marché local. Les modules solaires PERC bifaces à verre double de JA Solar peuvent augmenter davantage le rendement énergétique d'un système photovoltaïque et diminuer efficacement les coûts normalisés de l'électricité, offrant ainsi un accès plus vaste aux produits énergétiques solaires de haut rendement aux clients de la Corée du Sud qui cherchent à réduire les coûts sur le terrain.

Les installations, qui se trouvent à Gangjin Gun, en Corée du Sud, regroupent deux centrales énergétiques de 2,4 MW construites en deux étapes. La première phase a été achevée et le lien au réseau a été établi avec succès. Les centrales énergétiques utilisent les modules solaires bifaces à verre double de JA Solar, qui intègrent la technologie de cellule PERC biface à haut rendement et une structure de module à verre double disposant d'un facteur de bifacialité de 70 % ou plus. Les modules solaires bifaces à verre double de JA Solar ont une meilleure capacité de production d'énergie, offrent un meilleur rendement à faible rayonnement et procurent une bonne résistance à la DPI. De plus, ils peuvent largement servir dans des milieux hostiles (dont le désert, le littoral, etc.) et dans des conditions météorologiques extrêmes (notamment des températures élevées, de forts taux d'humidité, etc.). TÜV Rheinland, un établissement réalisant des essais qui fait autorité en la matière, s'est assuré que le rendement énergétique du module solaire PERC biface à verre double de JA Solar est de 10,5 % ou plus que les modules mono traditionnels, ce qui peut effectivement garantir la fiabilité du système de la centrale et le rendement des investissements des clients.

M. Jin Baofang, président et chef de la direction de JA Solar, affirme : « Le marché sud-coréen est très intéressé par les modules solaires à haut rendement. Pour répondre à la demande grandissante de nos clients, JA Solar continuera de mettre l'accent sur la R et D et sur la production de modules photovoltaïques de haute performance. Notre filiale en Corée du Sud se consacre aussi à offrir un excellent service pour satisfaire les besoins de la clientèle locale, à élargir davantage notre présence et à contribuer au développement de l'industrie solaire dans la région. »

