JA Solar fournit des modules double vitrage bifaciaux PERC au plus grand projet de toiture NEM en Malaisie

BEIJING, 3 août 2019 /CNW/ - JA Solar Co., Ltd, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits PV à haut rendement, a annoncé la fourniture de modules double vitrage biface haute efficience PERC à la centrale solaire Goodyear de 2,5 MW en Malaisie. Cette centrale électrique, la plus grande centrale solaire de toiture construite à ce jour dans le cadre du programme NEM (Net Energy Metering), revêt aussi une grande importance pour l'application de modules à haut rendement énergétique ainsi que pour le développement de l'énergie renouvelable en Malaisie.

Le programme NEM (mesurage d'énergie net), l'un des projets énergétiques les plus importants en Malaisie, vise à développer l'application de l'énergie solaire sur les marchés industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que l'installation de systèmes solaires sur les toits des maisons, favorisant par là la l'utilisation de l'énergie solaire dans la région. Le ministre malaisien de l'Énergie, des Sciences, de la Technologie, de l'Environnement et du Changement climatique, Bee Yin, invité à la cérémonie de réalisation de la centrale solaire Goodyear de 2,5 MW, a prononcé un discours à cette occasion.

La centrale, située à Shah Alam, sur la côte ouest de la péninsule malaise, appartient à Goodyear, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus. Les modules double vitrage biface PERC à haut rendement, fournis par JA Solar, sont mis en place sur le toit de l'installation de Goodyear. L'énergie solaire que génèrent ces modules peut couvrir 11,5 % de sa consommation énergétique quotidienne.

Les modules JA Solar, double vitrage biface PERC à haut rendement, intègrent les avantages non seulement de la technologie des cellules bifaciales PERC haute efficience, mais aussi de la structure des modules à double vitrage avec un facteur bifacialité supérieur à 70 %. D'autres atouts des modules JA Solar, double vitrage biface, sont une excellente capacité de production d'énergie, une faible puissance de rayonnement et une résistance PID, même dans des conditions climatiques extrêmes, telles que les températures et l'humidité élevées. TÜV Rheinland, un organisme d'essais faisant autorité, a vérifié le rendement énergétique du module JA Solar double vitrage biface PERC et a confirmé qu'il est supérieur de 10,5 % à celui des modules mono conventionnels. Pour les utilisateurs, soucieux d'un retour optimal sur investissement, il s'agit alors un excellent choix.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur : http://www.jasolar.com/html/en/.

+86-10-6361-1888 x1698, bj.sunxr@jasolar.com

